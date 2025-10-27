https://ukraina.ru/20251027/dugin-raskryl-kak-rossiya-dolzhna-ispugat-ssha-1070763561.html
Дугин раскрыл, как Россия должна испугать США
Российский философ и политолог Александр Дугин заявил 27 октября в эфире радио Sputnik, что для коррекции неправильного представления Дональда Трампа о позиции России в украинском конфликте Москве необходимо продемонстрировать силу
2025-10-27T19:56
России стоит "ошеломить" Запад демонстрацией силы, считает философ Дугин По его мнению, одними лишь словами переубедить американскую сторону уже не удастся. Дугин напомнил о прошлых попытках диалога, включая переговоры президента России с Трампом, которые, по его оценке, не принесли желаемого результата. "Нам надо демонстрировать силу. Об этом наш президент говорил как об ошеломлении, о том, что они все будут ошеломлены тем, что Россия продемонстрирует", — подчеркнул политолог. В качестве одного из таких вариантов "ошеломления" Запада философ упомянул испытание ракеты "Буревестник". Однако он призвал двигаться дальше, заявив, что "США надо напугать". Больше о несостоявшихся переговорах Москвы и Вашингтона в материале "Трамп понимает, что мы тянем время, но ему нужен быстрый результат": Брутер о переговорах по УкраинеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
России стоит "ошеломить" Запад демонстрацией силы, считает философ Дугин
По его мнению, одними лишь словами переубедить американскую сторону уже не удастся.
Дугин напомнил о прошлых попытках диалога, включая переговоры президента России с Трампом, которые, по его оценке, не принесли желаемого результата.
"Нам надо демонстрировать силу. Об этом наш президент говорил как об ошеломлении, о том, что они все будут ошеломлены тем, что Россия продемонстрирует", — подчеркнул политолог.
В качестве одного из таких вариантов "ошеломления" Запада философ упомянул испытание ракеты "Буревестник".
Однако он призвал двигаться дальше, заявив, что "США надо напугать".
