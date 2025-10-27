"Даже в туман БПЛА все равно летают": эксперт назвал преимущества погоды в Новороссии - 27.10.2025 Украина.ру
"Даже в туман БПЛА все равно летают": эксперт назвал преимущества погоды в Новороссии
"Даже в туман БПЛА все равно летают": эксперт назвал преимущества погоды в Новороссии - 27.10.2025 Украина.ру
"Даже в туман БПЛА все равно летают": эксперт назвал преимущества погоды в Новороссии
Климат в Херсоне способствует ведению боев в осенне-зимний период, поскольку в Новороссии тепло до декабря, а такие явления, как густой туман, являются отличным подспорьем для маскировки. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о влиянии погодных условий на ведение спецоперации, Живов провел четкое разграничение. Он также отметил, что некоторые погодные явления могут быть полезными. "И потом, лучших погодных условий для маскировки вроде густого тумана придумать трудно", — добавил Живов. Что касается работы БПЛА, то, по словам собеседника издания, они практически всепогодны. "Чтобы дроны не летали, надо, чтобы совсем плохая погода была. Штормовой ветер или уж очень густой туман. Даже в туман БПЛА все равно летают. Даже в порывистый ветер научились работать. Те же дроны на оптоволокне стали тяжелее и больше", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах.
"Даже в туман БПЛА все равно летают": эксперт назвал преимущества погоды в Новороссии

Климат в Херсоне способствует ведению боев в осенне-зимний период, поскольку в Новороссии тепло до декабря, а такие явления, как густой туман, являются отличным подспорьем для маскировки. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о влиянии погодных условий на ведение спецоперации, Живов провел четкое разграничение.
"Зима наступает в Москве. В Новороссии совершенно другой климат. Там до декабря тепло. Практически не бывает снега, мало дождей", — заявил эксперт.
Он также отметил, что некоторые погодные явления могут быть полезными. "И потом, лучших погодных условий для маскировки вроде густого тумана придумать трудно", — добавил Живов. Что касается работы БПЛА, то, по словам собеседника издания, они практически всепогодны.
"Чтобы дроны не летали, надо, чтобы совсем плохая погода была. Штормовой ветер или уж очень густой туман. Даже в туман БПЛА все равно летают. Даже в порывистый ветер научились работать. Те же дроны на оптоволокне стали тяжелее и больше", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах.
Лента новостейМолния