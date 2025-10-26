Парабола "рогами вниз": эксперт о том, как разговор Путина и Трампа обнулил "хотелки" Зеленского - 26.10.2025 Украина.ру
Парабола "рогами вниз": эксперт о том, как разговор Путина и Трампа обнулил "хотелки" Зеленского
Парабола "рогами вниз": эксперт о том, как разговор Путина и Трампа обнулил "хотелки" Зеленского - 26.10.2025 Украина.ру
Парабола "рогами вниз": эксперт о том, как разговор Путина и Трампа обнулил "хотелки" Зеленского
Развитие конфликта на Украине сейчас выглядит как парабола с резкой эскалацией, ее пиком стало обсуждение возможного применения Украиной ракет "Томагавк" против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-10-26T04:45
2025-10-26T04:45
"Я бы сказал, что с конца прошлой/начала этой недели мы видим параболу с первым отрицательным коэффициентом в формуле, когда эта парабола рогами вниз. Эскалация, эскалация, третья мировая, разрядка", — описал ситуацию эксперт.Сорокин считает, что второй этап глобального конфликта мог начаться с применения "Томагавков". "А второй этап третьей мировой войны мог начаться с "Томагавков", потому что они могут нести ядерный боезаряд", — заявил аналитик.Эксперт отметил, что телефонный разговор лидеров Росси и США кардинально изменил ситуацию. "И в рамках этого двухчасового разговора все хотелки [Владимира] Зеленского, [короля Великобритании] Карла III, [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Фридриха] Мерца были обнулены", — констатировал аналитик."Я думаю, что многое из того, что я сейчас сказал, Путин донес до Трампа во время их телефонного разговора, который состоялся на самой верхней точке этой параболы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про начало освобождения Херсона и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.
Парабола "рогами вниз": эксперт о том, как разговор Путина и Трампа обнулил "хотелки" Зеленского

04:45 26.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© Фото : Public domain
Развитие конфликта на Украине сейчас выглядит как парабола с резкой эскалацией, ее пиком стало обсуждение возможного применения Украиной ракет "Томагавк" против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Я бы сказал, что с конца прошлой/начала этой недели мы видим параболу с первым отрицательным коэффициентом в формуле, когда эта парабола рогами вниз. Эскалация, эскалация, третья мировая, разрядка", — описал ситуацию эксперт.
Сорокин считает, что второй этап глобального конфликта мог начаться с применения "Томагавков". "А второй этап третьей мировой войны мог начаться с "Томагавков", потому что они могут нести ядерный боезаряд", — заявил аналитик.
Эксперт отметил, что телефонный разговор лидеров Росси и США кардинально изменил ситуацию. "И в рамках этого двухчасового разговора все хотелки [Владимира] Зеленского, [короля Великобритании] Карла III, [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Фридриха] Мерца были обнулены", — констатировал аналитик.
"Я думаю, что многое из того, что я сейчас сказал, Путин донес до Трампа во время их телефонного разговора, который состоялся на самой верхней точке этой параболы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Про начало освобождения Херсона и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.
