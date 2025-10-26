https://ukraina.ru/20251026/parabola-rogami-vniz-ekspert-o-tom-kak-razgovor-putina-i-trampa-obnulil-khotelki-zelenskogo-1070548171.html

Парабола "рогами вниз": эксперт о том, как разговор Путина и Трампа обнулил "хотелки" Зеленского

Парабола "рогами вниз": эксперт о том, как разговор Путина и Трампа обнулил "хотелки" Зеленского - 26.10.2025 Украина.ру

Парабола "рогами вниз": эксперт о том, как разговор Путина и Трампа обнулил "хотелки" Зеленского

Развитие конфликта на Украине сейчас выглядит как парабола с резкой эскалацией, ее пиком стало обсуждение возможного применения Украиной ракет "Томагавк" против России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-10-26T04:45

2025-10-26T04:45

2025-10-26T04:45

новости

украина

россия

великобритания

владимир путин

дональд трамп

украина.ру

вооруженные силы украины

"томагавк"

ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070614524_0:159:1920:1239_1920x0_80_0_0_07d6e95de0d378ffeb2be2101babcf20.jpg

"Я бы сказал, что с конца прошлой/начала этой недели мы видим параболу с первым отрицательным коэффициентом в формуле, когда эта парабола рогами вниз. Эскалация, эскалация, третья мировая, разрядка", — описал ситуацию эксперт.Сорокин считает, что второй этап глобального конфликта мог начаться с применения "Томагавков". "А второй этап третьей мировой войны мог начаться с "Томагавков", потому что они могут нести ядерный боезаряд", — заявил аналитик.Эксперт отметил, что телефонный разговор лидеров Росси и США кардинально изменил ситуацию. "И в рамках этого двухчасового разговора все хотелки [Владимира] Зеленского, [короля Великобритании] Карла III, [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [канцлера Германии Фридриха] Мерца были обнулены", — констатировал аналитик."Я думаю, что многое из того, что я сейчас сказал, Путин донес до Трампа во время их телефонного разговора, который состоялся на самой верхней точке этой параболы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про начало освобождения Херсона и другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251023/vo-vsem-vinovat-ryutte-greg-vayner-o-dalnoboynykh-raketakh-i-konflikte-trampa-s-wall-street-journal-1070525507.html

украина

россия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, великобритания, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, вооруженные силы украины, "томагавк", ракеты, дальнобойные ракеты, третья мировая война, военная эскалация, эскалация, трамп и зеленский, владимир зеленский, эммануэль макрон, фридрих мерц, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров