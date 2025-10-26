"Несмотря на онкологию, соображает неплохо": Сорокин про британский след в истории с "Томагавками" - 26.10.2025 Украина.ру
"Несмотря на онкологию, соображает неплохо": Сорокин про британский след в истории с "Томагавками"
За угрозой применения крылатых ракет "Томагавк" против России стоит Лондон, когда король Карл III предложил Трампу стратегию давления на Москву через демонстрацию ракетной мощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/12/1068841504_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ef37d33a400360d73305dd8a7886a13.jpg
"Считается, что историю с "Томагавками" придумал [спецпосланник США по Украине Кит] Келлог. Нет, ее придумали британцы. Эта история началась после встречи [президента США Дональда] Трампа с королем [Великобритании] Карлом III, который, несмотря на онкологию, соображает неплохо", — заявил эксперт.Сорокин рассказал, что британский монарх предложил использовать не только "Томагавки", но и дешевые датские ракеты "Фламинго". Эксперт раскрыл изначальный замысел стратегии. "Изначально задача состояла в том, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. Допустим мы сбиваем три четверти ракет, оставшиеся поражают объекты нашей энергетики и города", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Также на тему передачи Киеву ракет "Томагавк" — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.
За угрозой применения крылатых ракет "Томагавк" против России стоит Лондон, когда король Карл III предложил Трампу стратегию давления на Москву через демонстрацию ракетной мощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Считается, что историю с "Томагавками" придумал [спецпосланник США по Украине Кит] Келлог. Нет, ее придумали британцы. Эта история началась после встречи [президента США Дональда] Трампа с королем [Великобритании] Карлом III, который, несмотря на онкологию, соображает неплохо", — заявил эксперт.
Сорокин рассказал, что британский монарх предложил использовать не только "Томагавки", но и дешевые датские ракеты "Фламинго".
"Он сказал, что Дания может выпускать в больших количествах дешевую ракету "Фламинго", которая по некоторым параметрам сходна с "Томагавком". Стоимость этой ракеты всего 50 тысяч долларов", — отметил аналитик.
Эксперт раскрыл изначальный замысел стратегии. "Изначально задача состояла в том, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. Допустим мы сбиваем три четверти ракет, оставшиеся поражают объекты нашей энергетики и города", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Также на тему передачи Киеву ракет "Томагавк" — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.
Коллаж: ракеты, взрыв - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
23 октября, 13:57
Смычка евроежа с американским ужом. Как США и ЕС ситуативно сжимают антироссийские ряды Лидеры Евросоюза и его стран-членов, у которых серьезно подгорает по всем направлениям их бурной, но, судя по результатам, никчемной деятельности, не оставляют попыток втянуть США в свои геополитические авантюры.
Лента новостейМолния