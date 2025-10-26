"Несмотря на онкологию, соображает неплохо": Сорокин про британский след в истории с "Томагавками"
За угрозой применения крылатых ракет "Томагавк" против России стоит Лондон, когда король Карл III предложил Трампу стратегию давления на Москву через демонстрацию ракетной мощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Считается, что историю с "Томагавками" придумал [спецпосланник США по Украине Кит] Келлог. Нет, ее придумали британцы. Эта история началась после встречи [президента США Дональда] Трампа с королем [Великобритании] Карлом III, который, несмотря на онкологию, соображает неплохо", — заявил эксперт.
Сорокин рассказал, что британский монарх предложил использовать не только "Томагавки", но и дешевые датские ракеты "Фламинго".
"Он сказал, что Дания может выпускать в больших количествах дешевую ракету "Фламинго", которая по некоторым параметрам сходна с "Томагавком". Стоимость этой ракеты всего 50 тысяч долларов", — отметил аналитик.
Эксперт раскрыл изначальный замысел стратегии. "Изначально задача состояла в том, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. Допустим мы сбиваем три четверти ракет, оставшиеся поражают объекты нашей энергетики и города", — подытожил собеседник издания.
