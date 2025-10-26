https://ukraina.ru/20251026/nesmotrya-na-onkologiyu-soobrazhaet-neplokho-sorokin-pro-britanskiy-sled-v-istorii-s-tomagavkami-1070554944.html

"Несмотря на онкологию, соображает неплохо": Сорокин про британский след в истории с "Томагавками"

За угрозой применения крылатых ракет "Томагавк" против России стоит Лондон, когда король Карл III предложил Трампу стратегию давления на Москву через демонстрацию ракетной мощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

"Считается, что историю с "Томагавками" придумал [спецпосланник США по Украине Кит] Келлог. Нет, ее придумали британцы. Эта история началась после встречи [президента США Дональда] Трампа с королем [Великобритании] Карлом III, который, несмотря на онкологию, соображает неплохо", — заявил эксперт.Сорокин рассказал, что британский монарх предложил использовать не только "Томагавки", но и дешевые датские ракеты "Фламинго". Эксперт раскрыл изначальный замысел стратегии. "Изначально задача состояла в том, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. Допустим мы сбиваем три четверти ракет, оставшиеся поражают объекты нашей энергетики и города", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Также на тему передачи Киеву ракет "Томагавк" — в материале "Дмитрий Краснов: История с "Томагавками" похожа на очередной подарок друзьям и спонсорам Трампа" на сайте Украина.ру.

