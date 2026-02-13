https://ukraina.ru/20260213/terroristicheskiy-obstrel-shkoly-v-zaporozhskoy-oblasti-deti-ne-postradali-1075617807.html
Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали - 13.02.2026 Украина.ру
Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
Со стороны противника осуществлён террористический обстрел территории средней общеобразовательной школы №4 в городе Каменке-Днепровской. Об этом вечером 13 февраля сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
2026-02-13T19:24
2026-02-13T19:24
2026-02-13T19:24
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
новые регионы
бпла сегодня
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b60d0832d80facd111d83793ef1958c2.jpg
"Со стороны противника осуществлён террористический обстрел территории средней общеобразовательной школы №4 в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, - заявил Балицкий. - ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, благо никто не пострадал, детей в школе не было".Губернатор отметил, что применение БПЛА по школе "является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий"."Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее шести взрывов. Информации о пострадавших не поступало. Опасность повторных ударов сохраняется", - сообщил губернатор спустя полчаса.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
запорожская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_b98d7ee033105227fd27f49b2d754efb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новые регионы, бпла сегодня, атака бпла, спецоперация, военные преступления, всу, мирные жители, школа, школьники, дети
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Новые регионы, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Спецоперация, Военные преступления, ВСУ, мирные жители, Школа, школьники, дети
Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
Со стороны противника осуществлён террористический обстрел территории средней общеобразовательной школы №4 в городе Каменке-Днепровской. Об этом вечером 13 февраля сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
"Со стороны противника осуществлён террористический обстрел территории средней общеобразовательной школы №4 в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, - заявил Балицкий. - ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, благо никто не пострадал, детей в школе не было".
Губернатор отметил, что применение БПЛА по школе "является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий".
"Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее шести взрывов. Информации о пострадавших не поступало. Опасность повторных ударов сохраняется", - сообщил губернатор спустя полчаса.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.