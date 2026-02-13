Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали

https://ukraina.ru/20260213/terroristicheskiy-obstrel-shkoly-v-zaporozhskoy-oblasti-deti-ne-postradali-1075617807.html

Со стороны противника осуществлён террористический обстрел территории средней общеобразовательной школы №4 в городе Каменке-Днепровской. Об этом вечером 13 февраля сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий

"Со стороны противника осуществлён террористический обстрел территории средней общеобразовательной школы №4 в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, - заявил Балицкий. - ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, благо никто не пострадал, детей в школе не было".Губернатор отметил, что применение БПЛА по школе "является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий"."Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее шести взрывов. Информации о пострадавших не поступало. Опасность повторных ударов сохраняется", - сообщил губернатор спустя полчаса.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

