"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
Дагестан — самый южный регион России, откуда десятки тысяч жителей ушли на фронт, а оставшиеся сделали помощь бойцам и их семьям делом чести. Документальный... Украина.ру, 13.02.2026
2026-02-13T19:30
Дагестан — самый южный регион России, откуда десятки тысяч жителей ушли на фронт, а оставшиеся сделали помощь бойцам и их семьям делом чести. Документальный фильм журналистов "Украина.ру" Алексея Туманова и Федора Громова "Тыл‑фронту. Махачкала" показывает, как в республике выстраивается невидимая линия поддержки — от волонтёрских мастерских до университетов и конных клубов. Смотрите в субботу, 14 февраля на сайте "Украина.ру".
Дагестан — самый южный регион России, откуда десятки тысяч жителей ушли на фронт, а оставшиеся сделали помощь бойцам и их семьям делом чести. Документальный фильм журналистов "Украина.ру" Алексея Туманова и Федора Громова "Тыл‑фронту. Махачкала" показывает, как в республике выстраивается невидимая линия поддержки — от волонтёрских мастерских до университетов и конных клубов.
Смотрите в субботу, 14 февраля на сайте "Украина.ру".