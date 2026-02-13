https://ukraina.ru/20260213/ukrainaru-predstavlyaet-dokumentalnyy-film-o-pomoschi-frontu-1075617965.html

"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту

Дагестан — самый южный регион России, откуда десятки тысяч жителей ушли на фронт, а оставшиеся сделали помощь бойцам и их семьям делом чести. Документальный... Украина.ру, 13.02.2026

Дагестан — самый южный регион России, откуда десятки тысяч жителей ушли на фронт, а оставшиеся сделали помощь бойцам и их семьям делом чести. Документальный фильм журналистов "Украина.ру" Алексея Туманова и Федора Громова "Тыл‑фронту. Махачкала" показывает, как в республике выстраивается невидимая линия поддержки — от волонтёрских мастерских до университетов и конных клубов. Смотрите в субботу, 14 февраля на сайте "Украина.ру".

