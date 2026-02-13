https://ukraina.ru/20260213/na-zapadnom-fronte--bez-peremen-1075591508.html

На Западном фронте – без перемен. Почему США начали войну с Россией в 2022-ом

На Западном фронте – без перемен. Почему США начали войну с Россией в 2022-ом

В публичном пространстве США все еще длится парад негодования/разочарования недавних сторонников президента Трампа, вызванный к жизни, отчасти, его действиями, а отчасти – заявлениями.

Тех, кто остается верными принципу MAGA-"Америка прежде всего" особенно возмущает все большее сближение с Израилем в ущерб интересам Америки (как они понимают эти интересы) и законным интересам других стран, которые являются – или могли бы стать, - весьма полезными союзниками США. Других раздражают его воинственные заявления и агрессивное поведение по отношению к таким странам, как Венесуэла, Куба, Мексика, Дания и Иран."Такие вещи, как мягкая сила, международные институты, международное право, союзники, для Трампа просто не важны", — говорит весьма известный ученый, профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер. - "Трамп считает, что экономической и военной мощи США достаточно, чтобы быть, по сути, доброжелательным диктатором и добиваться желаемого по всему миру". По мнению Миршаймера, при таком подходе мировому порядку, особенно Европе и Восточной Азии, угрожают реальные опасности. В Европе пренебрежение Трампом международным правом и союзами, такими как НАТО, вызывает тревогу у тамошнего правящего сословия, которое всегда полагалось на американские гарантии безопасности. В свою очередь в Восточной Азии доминирование Китая и его несоблюдение западного имперского статус-кво могут стать очагом напряженности, подобным тому, что наблюдался в Европе перед Первой мировой войной: "Впервые в нашей истории мы столкнулись с серьезной проблемой в Восточной Азии. Императорская Япония не представляла собой такой большой проблемы… Китай — это совершенно другая история. Это грозная держава. По правде говоря, мы никогда не видели ничего подобного, если посмотреть на ключевые составляющие военной мощи, численность населения, богатство, способность разрабатывать сложные технологии получше нашего".Майкл Хадсон, профессор экономики в Университете Миссури, автор многочисленных работ по вопросам политической экономии и, в частности, тому политико-административному положению дел в сегодняшнем земном мире, которое автор определяет термином "суперимпериализм", напоминает: "После Второй мировой войны все карты оказались в руках Соединенных Штатов. Япония так и не подписала мирный договор, завершающий Вторую мировую войну. Но то, что мы наблюдаем сегодня — для Германии — это, в буквальном смысле, повторная Вторая мировая война. Мерц заявляет, что Вермахт победит, мы в состоянии воевать, и на этот раз мы можем победить. Проигравшие во Второй мировой войне все еще хотят воевать, думая, что на этот раз они победят, если только Соединенные Штаты будут на их стороне. В этом и заключается ирония. А Соединенные Штаты разделяют этот подход. Они падут вместе с ними".В беседе с проф. Миршаймером Крис Хеджес - журналист умеренно-консервативного направления лауреат Пулитцеровской премии 2002 г. и пресвитерианский священник, полагает, что старт уничтожению этого самого "ПОНП" - порядка, основанного на правилах, дал президент Дональд Трамп: "Трамп, как мы видим на примере похищения президента Венесуэлы, самопровозглашения себя имперским вице-королем Газы, призывов к захвату Гренландии, Канады, а также Мексики, Кубы и, возможно, Никарагуа, а также натравливания на американские города бандитов в масках для терроризирования населения (подразумеваются не всегда успешные попытки Трампа решить проблему многомилионной нелегальной иммиграции, несмотря на противодействие "глубинного государства – ЮМ). Трамп разрушает то, что осталось от наших демократических институтов внутри страны и либерального международного порядка за рубежом, установленного в конце Второй мировой войны."Т.е., переформатирование пресловутого "ПОНП", а вернее сказать, необходимость выработки обновленных "правил" на основе некоего "нового порядка", которому в самом ближайшем будущем предстоит возникнуть, - страшит. И недаром. Потому что многие понимают, пускай инстинктивно, верность утверждения, что т. наз. "новое" - это хорошо забытое (под воздействием все более совершенного профессионального управления массовым сознанием) т.наз. "старое". Притом даже не только подлинно старое, но почти столь же хорошо забытое вчерашнее.Кстати, по мнению проф. Миршаймера совсем недавно мир уже перешел к состоянию многополярности.Но обратимся к историческому вчерашнему. 14 января 1982 года в газете "Вашингтон Пост" появилась статья генерала Максвелла Тейлора (26 августа 1901 — 19 апреля 1987) ставшего пятым председателем Объединенного комитета начальников штабов при Джоне Кеннеди. Статья называлась "Новое измерение для обороны". В ней содержалась следующая рекомендация: в случае войны с Советским Союзом нанести основной удар оружием массового поражения по районам СССР "с преимущественно русским этническим населением" и, по возможности, ограничить урон населения в республиках "нерусских". По мнению генерала, сохранившееся после удара население русских регионов станет легкой добычей жаждущих мести "сателлитов" и нерусской части населения страны. По словам генерала, эти его соображения возникли после прочтения труда профессора Гари Л. Гертнера, специалиста в области военной и национальной безопасности; который был председателем Департамента политики и стратегии в Военном колледже армии США, где ранее занимал должность директора исследовательского департамента в Институте стратегических исследований и профессора стратегии. Речь идет о статье "Стратегическая уязвимость многонационального государства: сдерживание Советского Союза", "Политикал Сайенс Квортерли", том 96, выпуск 2, 1 июня 1981 г. Профессор полагал, что принятие доктрины о массированном ударе по русским городам удержит Советский Союз от нанесения упреждающего удара. При этом уничтожение основной этнической группы многонационального государства будет способствовать его безболезненному распаду и поможет воюющей с ним стороне избежать потерь в живой силе.Именно так и произошло. Через 10 лет после опубликования "доктрины Гертнера" СССР/Российское государство в его исторических границах прекратило свое существование, для чего хватило гибридной "холодной" (Третьей мировой) войны. Ядерной бомбардировки не потребовалось.Все вышеназванное появилось в печати во времена президента Рональда Рейгана, - и недавно нам попалась на глаза заметка в отечественной печати, где говорилось, будто бы Рейган ненавидел СССР по религиозно-мистическим соображениям и потому стремился его уничтожить, тогда как застройщик-прагматик Дональд Трамп подобных чувств к России не питает и потому готов к деловому с ней сотрудничеству. Что до нас, то мы никогда не были допущены к каким-либо хоть мало-мальски секретным подробностям стратегии США касательно России, по необходимости ограничиваясь лишь открытыми публикациями. Из них следует, что вековая генеральная стратегия "сдерживания-отбрасывания-расчленения" России в основе своей остается неизменной, но это еще не означает, что интенсивность ее применения переходит в необратимую критическую фазу и проч.Аамериканские критики Трампа, принадлежащие к числу умеренно-консервативных (о либерально-радикальных антитрампистах в этих заметках речь не идет) - почти не касаются переговорных перспектив в Абу-Даби и роли США в русско-европейской войне на территориях бывш. УССР.Но все же -Джон Миршаймер:Хотите ли вспомнить одну из причин, почему мы так рьяно шли на войну против России в 2022 году, и фактически мы действительно начали войну против России. И если вы посмотрите на события, предшествовавшие этой войне, вы увидите, что мы с энтузиазмом шли на войну против русских. А помните, сразу после начала войны в Стамбуле велись переговоры о её прекращении. И казалось, что они действительно продвигаются вперёд.Крис Хеджес: Это продвижение мы уничтожили.Джон Миршаймер: Именно. И вопрос, Крис, почему мы его уничтожили? Мы уничтожили его, потому что думали, что сможем победить русских с помощью экономических санкций.Крис Хеджес: Но это не сработало.Джон Миршаймер: Мы думали, что обладаем огромным экономическим влиянием на русских до войны 2022 года, но, как Вы сказали, это не сработало."Трамп делит мир на слабых и сильных", - констатирует Крис Хеджес. На это трудно возразить.О других особенностях правления ТРАМПА в США - Что позволено Юпитеру, то не позволено… Пределы возможностей президента Трампа.

