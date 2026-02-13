https://ukraina.ru/20260213/ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-v-obmen-na-geopoliticheskie-ustupki-v-chem-sekret-plana-dmitrieva--1075608242.html

Экономическое сотрудничество в обмен на геополитические уступки. В чем секрет "плана Дмитриева"

Россия предложила американскому бизнесу инвестиционные проекты на сумму 12 триллионов долларов в обмен на геополитические уступки в контексте украинского урегулирования

О том, что существует некий план сотрудничества, который Москва предлагает Вашингтону в рамках переговорного процесса по Украине, сообщил 7 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский. Этот план очень скоро в СМИ назвали "планом Дмитриева", по имени одного из главных переговорщиков с российской стороны.По словам Зеленского, информацию о наличии документа, который якобы собираются подписать Россия и США, ему сообщила украинская разведка. Глава киевского режима сразу же заявил, что Киев не поддержит никаких подобных решений, принятых без него и "противоречащим украинскому законодательству и конституции Украины". По всей видимости, Зеленский испугался, что Москва и Вашингтон теперь полностью исключат Киев из переговорного процесса.Уже 11 февраля агентство Bloomberg опубликовало детали "плана Дмитриева", ссылаясь на внутренний российский документ, с которым оно познакомилось. Записка содержит семь моментов, где, по мнению Кремля, экономические интересы России и США могут совпадать после соглашения о прекращении войны на Украине, утверждает агентство.Это долгосрочные контракты на модернизацию российского авиапарка, сотрудничество в нефтегазовой сфере, включая добычу на шельфе, льготные условия для возвращения американского бизнеса на российский рынок, возвращение к долларовым расчетам, совместная добыча редкоземельных металлов и продвижение ископаемого топлива как альтернативы политике низких выбросов.Центральное место агентство отводит возвращению России к системе расчетов в долларе, так как это значило бы "ошеломляющий разворот политики Кремля". Однако западные чиновники, опрошенные агентством, считают крайне маловероятным то, что Путин в конечном итоге добьется сделки, противоречащей интересам Китая.Откуда берется цифра 12 триллионов долларов, в каких областях экономическое сотрудничество между Россией и США имеет больше всего шансов на успех и как это повлияет на стратегические проекты России в интервью изданию Украина.ру рассказывают российские эксперты.По словам эксперта Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, Россия заинтересована в том, чтобы показать огромный потенциал сотрудничества с США, поэтому не удивляет, что в "плане Дмитриева" фигурируют триллионы долларов."Однако пока непонятно из чего складывается такая сумма — это сколько надо вложить или сколько можно получить от предлагаемых сделок, это чистая прибыль или оборот. В любом случае, надо показывать максимальную цифру, чтобы завлечь американцев в это сотрудничество", - рассказал Юшков.В данном случае Россия пытается сыграть на том, что в администрации Трампа торговцы, которые хотят сделку, продолжил эксперт. Расчет на то, что Москва обещает экономические выгоды в обмен на политические — от США ожидается, что они надавят на Украину и сократят ей поддержку, уточнил Юшков. Однако никаких предварительных соглашений или экономических контрактов пока нет, есть только готовность Москвы к их обсуждению, подчеркнул он.Но экономическое сотрудничество есть чем пополнить в реальности, полагает Юшков. В первую очередь Трампа сильно беспокоит зависимость США от редкоземельных металлов, отметил эксперт. Россия, в отличие от многих других стран, может предложить США совместную разработку месторождений редкоземельных металлов и устроить предприятия по переработке руды, добавил он."У нас запас лития, так что, сотрудничая с нами, американцы меньше зависели бы от Китая. Про Гренландию американский президент изначально заговорил как раз из-за того, что там есть редкоземельные металлы. Как только американцы объявляют Китаю новый раунд торговой войны, Пекин первым делом ограничивает поставки редкоземельных металлов в США. А они используются во всех современных отраслях, включая вооружение", - рассказал Юшков.Что еще Россия может предложить американцам? По мнению эксперта, это в том числе может быть рынок сбыта, который заметен для многих отраслях американской промышленности. Что касается энергетической отрасли, Россия и США в газовой сфере остаются конкурентами, так как американцы тоже являются экспортерами газа, как и мы, полагает Юшков."Здесь сближаться было бы довольно странным, несмотря на то, что постоянно в прессу просачиваются какие-то истории о готовности американских бизнесменов приобрести "Северный поток-2". Это вряд ли произойдет, но по нефти взаимовыгодное сотрудничество вполне возможно наладить", - отметил эксперт.По его словам, для этого необходимо, чтобы США отменили запрет на импорт российской нефти. Юшков напомнил, что Россия в 2021 году занимала третье место по поставкам нефти в США. Чем больше нефти поставляла бы на американский рынок Россия, тем больше была бы конкуренция и цены были бы ниже, рассказал эксперт. При этом на нефтяном рынке США хватило бы места и для венесуэльской, и для российской нефти, считает он.Однако в предполагаемой сделке с США у России тоже должны быть свои условия. По мнению эксперта, Москва должна настаивать на заморозке американских санкций в разных отраслях."Ключевой момент — это отмена санкций против российского Центрального банка, из-за которых заблокированы наши золотовалютные резервы. В США их немного - от пяти до семи миллиардов долларов. Основные золотовалютные резервы в Европе. Но если США это сделают, это уже будет сигнал европейцам. Крайне важно создать такой прецедент", - сказал Юшков.Также важна отмена санкций против крупнейших российских энергетических компаний - "Сургутнефтегаза", "Газпромнефти", "Лукойла" и "Роснефти"."Это позволило бы радикально сократить разницу цен между российским сортом нефти Urals и сортом Brent. Сейчас эта разница достигает более 20 долларов за баррель, но она может вернуться к двум-трем долларам. Наша нефть подорожает на 20 долларов и это увеличит доходы федерального бюджета", - подытожил Игорь Юшков.Если Россия действительно найдет общий язык с США, это будет связано с сотрудничеством в Арктике, полагает доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.Эксперт не исключил, что Москва и Вашингтон придут к совместному освоению каких-то частей Арктики. Тем более с учетом того, что украинский конфликт американцы и затевали для того, чтобы начать борьбу с Россией за арктические ресурсы, считает Перенджиев."Если предположим, что между Россией и США обсуждается тема Арктики, то это обсуждение началось еще во время визита Владимира Путина в Анкоридж. С тех пор прошло уже полгода, но ни о каких конкретных результатах мы пока не слышали. Это значит, что данный вопрос в переговорах является таким же сложным, как и так называемый территориальный вопрос", - рассказал эксперт.Однако если это обсуждение идет, для Зеленского это серьезный повод для беспокойства, продолжил Перенджиев. После того, как Россия и США наладят сотрудничество в Арктике, Вашингтону уже незачем будет поддерживать Киев, считает он."До сих пор американцы поддерживали Украину для того, чтобы она отвлекала на себя военные и другие ресурсы России. Но Россия не ослабла за счет СВО. Наоборот, она усилилась. Формула Бжезинского — уберем Украину от России, и она станет слабой страной, не сработала. Поэтому нет смысла в нее вкладываться. Не исключено, что все стали это понимать и теперь уходят от противоборства к сотрудничеству. Смысл Украины как полигона для прокси-войны против России теряется", - допустил эксперт.При этом Перенджиев обратил внимание на то, что в самих переговорах об украинском урегулировании скрывается определенное противоречие. Когда в России говорят о СВО, прежде всего говорят о достижении целей. А когда речь идет о переговорах, имеются в виду какие-то компромиссы, отметил эксперт."Не может быть в вопросах достижения целей СВО каких-то компромиссов. Здесь речь не о том, чтобы мы пришли к компромиссам, а о том, чтобы США перестали поддерживать Украину и чтобы они реализовали свои интересы без Украины - в сотрудничестве с Россией. Я думаю, что в этом смысл данных переговоров", - подытожил Александр Перенджиев.Собирается ли российское руководство отказаться от своих стратегических проектов во имя возобновления сотрудничества с США? Прежде всего имеется в виду отказ от взаиморасчетов в долларах, в том числе при торговле энергоресурсами, о котором пишет Bloomberg.Экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов напоминает, что российское руководство никогда не отказывалось от расчетов в долларах и доллара как такового. Это российская финансовая система была от доллара отключена, отметил он."При этом даже теперь российская внешняя торговля в немалой степени использует аналоги доллара - американские стейблкоины. Это денежные знаки выпущенные американскими банками и они привязаны к доллару. Однако существует огромная разница между тем, чтобы использовать доллар в расчетах, и опираться на него в резервировании и вообще в сохранении капитала", - подчеркнул Колташов.По его словам, долларом можно рассчитываться, но доллару невозможно больше доверять.Вполне возможно что российско-американские договоренности предполагали что мы будем активнее пользоваться американской валютой во внешней торговле, допустил эксперт. Однако сами американцы делают это невозможным."При всем этом в коммерческих контрактах цены могут фиксироваться в американской валюте. Тем не менее, это не та ситуация, которая была до 2022 года", - подытожил Василий Колташов.***Таким образом, по мнению экспертов, опрошенных изданием Украина.ру, у России и США есть вполне реальные проекты, которые могут быть совместно разработаны. Однако вопросов остается сейчас очень много: - реальны ли эти проекты?- что включает в себя сумма 12 триллионов - инвестиции? Или оборонные средства?- в чем интерес США и в чем интерес России?И самое главное - геополитические уступки потребуют от нас уже сейчас, а деньги, о которых говорят как об инвестициях появятся (и появятся ли) очень нескоро.

