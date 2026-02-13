"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы - 13.02.2026 Украина.ру
"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы - 13.02.2026
"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
В Центральном академическом Театре Российской Армии открылась выставка "Искусство — СВОим", объединившая более 60 художников со всей страны. Переданные ими полотна станут частью благотворительной акции, средства от продажи картин направляются на нужды бойцов
2026-02-13T22:05
2026-02-13T22:05
эксклюзив
россия
москва
выставка
сво
спецоперация
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075594269_0:173:1280:893_1920x0_80_0_0_bffb7d6ac6c0e7dc93a1df1dae05edf0.jpg
10 февраля в Театре Российской Армии торжественно открылась пятая юбилейная выставка благотворительной акции "Искусство — СВОим". Экспозиция объединила более 100 произведений живописи, переданных свыше 60 художниками из разных регионов России. Среди участников — заслуженные художники, члены Союза художников России, Московского объединения художников Международного художественного фонда, арт-проекта "Вторая жизнь" и других творческих объединений.Выставка продлится до 16 февраля 2026 года. Все представленные работы не посвящены напрямую военной тематике — они отражают красоту русской природы, архитектуры, духовные и культурные образы. Каждый холст, по словам организаторов, стал "оружием добра": средства от продажи картин направляются на материально-техническое обеспечение участников специальной военной операции.Церемонию открытия и награждения провела директор Театра Российской Армии Милена Авимская, член рабочей группы Мосгордумы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.Она также подчеркнула, что все работы, представленные в Театре Армии, написаны "во имя Великой Победы" и призваны ещё больше сплотить москвичей и гостей столицы.Инициатором проекта выступила депутат Мосгордумы Лариса Картавцева. Идею сразу поддержал Председатель столичного парламента Алексей Шапошников, а позже к акции присоединились депутаты Государственной Думы, аппарат Уполномоченного по правам человека в Москве и Московская торгово-промышленная палата.“Все депутаты МГД объединились вокруг этой благотворительной акции. Благодаря вашим картинам ребята на фронте получили новую технику и необходимое оборудование, которое помогло приблизить нашу победу и спасти жизни!” — заявила Авимская.На церемонии награждения царила неформальная, тёплая атмосфера. Художники поддерживали друг друга, делились историями создания работ. В числе награждённых — Людмила Коледина (заслуженный художник Республики Башкортостан), Николай Комаров (действительный член Петровской Академии наук и искусств), Людмила Анисимкова (Мила Трушкова), руководитель арт-проекта "Вторая жизнь", Лариса Комарова, Наталья Костецкая и многие другие.Одна из картин — "Спасо-Андроньевский монастырь" кисти Елены Рябовой — была продана в числе первых и теперь находится в стенах Государственной Думы."Самое главное — чтобы все вернулись домой", — призналась художница.Благотворительный арт-проект "Вторая жизнь" был основан Людмилой Анисимковой в 2019 году и сегодня объединяет более ста художников. В 2020 году при поддержке Мосгордумы в ММКЦ "Коммунарка" открылась галерея, посвящённая подвигу врачей. Новые вызовы времени, пояснили участники, потребовали продолжить эту миссию — теперь уже в поддержку защитников Отечества.Предыдущие этапы акции "Искусство — СВОим" проходили на различных площадках столицы, неизменно собирая деятелей культуры, парламентариев и неравнодушных граждан. Юбилейный пятый этап проекта состоялся накануне Дня Героев Отечества в Едином центре поддержки.Выставка в Театре Российской Армии стала не просто экспозицией, а символом единства тыла и фронта, творчества и гражданского долга. В зале звучали аплодисменты, слова благодарности и обещания продолжать начатое — до тех пор, пока помощь нужна тем, кто сегодня на передовой.
россия
москва
"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы

22:05 13.02.2026
 
Анастасия
Мандрова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Фёдор
Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Центральном академическом Театре Российской Армии открылась выставка "Искусство — СВОим", объединившая более 60 художников со всей страны. Переданные ими полотна станут частью благотворительной акции, средства от продажи картин направляются на нужды бойцов
10 февраля в Театре Российской Армии торжественно открылась пятая юбилейная выставка благотворительной акции "Искусство — СВОим". Экспозиция объединила более 100 произведений живописи, переданных свыше 60 художниками из разных регионов России.
Среди участников — заслуженные художники, члены Союза художников России, Московского объединения художников Международного художественного фонда, арт-проекта "Вторая жизнь" и других творческих объединений.
Выставка продлится до 16 февраля 2026 года. Все представленные работы не посвящены напрямую военной тематике — они отражают красоту русской природы, архитектуры, духовные и культурные образы.
Каждый холст, по словам организаторов, стал "оружием добра": средства от продажи картин направляются на материально-техническое обеспечение участников специальной военной операции.
Церемонию открытия и награждения провела директор Театра Российской Армии Милена Авимская, член рабочей группы Мосгордумы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.
“Сегодня вся страна объединилась в едином стремлении приблизить нашу Победу. Мне кажется важным, что художники в благотворительных целях могут написать картины, доход от продажи которых идёт на нужды бойцов. Привлекая творческих людей, аккумулируя их талант, мы приумножаем добро!” — отметила Милена Юрьевна.
Она также подчеркнула, что все работы, представленные в Театре Армии, написаны "во имя Великой Победы" и призваны ещё больше сплотить москвичей и гостей столицы.
Инициатором проекта выступила депутат Мосгордумы Лариса Картавцева. Идею сразу поддержал Председатель столичного парламента Алексей Шапошников, а позже к акции присоединились депутаты Государственной Думы, аппарат Уполномоченного по правам человека в Москве и Московская торгово-промышленная палата.
“Все депутаты МГД объединились вокруг этой благотворительной акции. Благодаря вашим картинам ребята на фронте получили новую технику и необходимое оборудование, которое помогло приблизить нашу победу и спасти жизни!” — заявила Авимская.
На церемонии награждения царила неформальная, тёплая атмосфера. Художники поддерживали друг друга, делились историями создания работ. В числе награждённых — Людмила Коледина (заслуженный художник Республики Башкортостан), Николай Комаров (действительный член Петровской Академии наук и искусств), Людмила Анисимкова (Мила Трушкова), руководитель арт-проекта "Вторая жизнь", Лариса Комарова, Наталья Костецкая и многие другие.
Одна из картин — "Спасо-Андроньевский монастырь" кисти Елены Рябовой — была продана в числе первых и теперь находится в стенах Государственной Думы.
"Самое главное — чтобы все вернулись домой", — призналась художница.
Благотворительный арт-проект "Вторая жизнь" был основан Людмилой Анисимковой в 2019 году и сегодня объединяет более ста художников. В 2020 году при поддержке Мосгордумы в ММКЦ "Коммунарка" открылась галерея, посвящённая подвигу врачей. Новые вызовы времени, пояснили участники, потребовали продолжить эту миссию — теперь уже в поддержку защитников Отечества.
Предыдущие этапы акции "Искусство — СВОим" проходили на различных площадках столицы, неизменно собирая деятелей культуры, парламентариев и неравнодушных граждан. Юбилейный пятый этап проекта состоялся накануне Дня Героев Отечества в Едином центре поддержки.
Выставка в Театре Российской Армии стала не просто экспозицией, а символом единства тыла и фронта, творчества и гражданского долга. В зале звучали аплодисменты, слова благодарности и обещания продолжать начатое — до тех пор, пока помощь нужна тем, кто сегодня на передовой.
Лента новостейМолния