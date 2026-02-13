https://ukraina.ru/20260213/iskusstvo-ne-tolko-svoim-60-khudozhnikov-i-100-kartin-radi-odnoy-pobedy-1075588933.html

"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы

В Центральном академическом Театре Российской Армии открылась выставка "Искусство — СВОим", объединившая более 60 художников со всей страны. Переданные ими полотна станут частью благотворительной акции, средства от продажи картин направляются на нужды бойцов

10 февраля в Театре Российской Армии торжественно открылась пятая юбилейная выставка благотворительной акции "Искусство — СВОим". Экспозиция объединила более 100 произведений живописи, переданных свыше 60 художниками из разных регионов России. Среди участников — заслуженные художники, члены Союза художников России, Московского объединения художников Международного художественного фонда, арт-проекта "Вторая жизнь" и других творческих объединений.Выставка продлится до 16 февраля 2026 года. Все представленные работы не посвящены напрямую военной тематике — они отражают красоту русской природы, архитектуры, духовные и культурные образы. Каждый холст, по словам организаторов, стал "оружием добра": средства от продажи картин направляются на материально-техническое обеспечение участников специальной военной операции.Церемонию открытия и награждения провела директор Театра Российской Армии Милена Авимская, член рабочей группы Мосгордумы по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.Она также подчеркнула, что все работы, представленные в Театре Армии, написаны "во имя Великой Победы" и призваны ещё больше сплотить москвичей и гостей столицы.Инициатором проекта выступила депутат Мосгордумы Лариса Картавцева. Идею сразу поддержал Председатель столичного парламента Алексей Шапошников, а позже к акции присоединились депутаты Государственной Думы, аппарат Уполномоченного по правам человека в Москве и Московская торгово-промышленная палата.“Все депутаты МГД объединились вокруг этой благотворительной акции. Благодаря вашим картинам ребята на фронте получили новую технику и необходимое оборудование, которое помогло приблизить нашу победу и спасти жизни!” — заявила Авимская.На церемонии награждения царила неформальная, тёплая атмосфера. Художники поддерживали друг друга, делились историями создания работ. В числе награждённых — Людмила Коледина (заслуженный художник Республики Башкортостан), Николай Комаров (действительный член Петровской Академии наук и искусств), Людмила Анисимкова (Мила Трушкова), руководитель арт-проекта "Вторая жизнь", Лариса Комарова, Наталья Костецкая и многие другие.Одна из картин — "Спасо-Андроньевский монастырь" кисти Елены Рябовой — была продана в числе первых и теперь находится в стенах Государственной Думы."Самое главное — чтобы все вернулись домой", — призналась художница.Благотворительный арт-проект "Вторая жизнь" был основан Людмилой Анисимковой в 2019 году и сегодня объединяет более ста художников. В 2020 году при поддержке Мосгордумы в ММКЦ "Коммунарка" открылась галерея, посвящённая подвигу врачей. Новые вызовы времени, пояснили участники, потребовали продолжить эту миссию — теперь уже в поддержку защитников Отечества.Предыдущие этапы акции "Искусство — СВОим" проходили на различных площадках столицы, неизменно собирая деятелей культуры, парламентариев и неравнодушных граждан. Юбилейный пятый этап проекта состоялся накануне Дня Героев Отечества в Едином центре поддержки.Выставка в Театре Российской Армии стала не просто экспозицией, а символом единства тыла и фронта, творчества и гражданского долга. В зале звучали аплодисменты, слова благодарности и обещания продолжать начатое — до тех пор, пока помощь нужна тем, кто сегодня на передовой.

