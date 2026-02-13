Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание - 13.02.2026 Украина.ру
Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание - 13.02.2026
Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
В последнее время в российском экспертном сообществе очень часто и с нотками обиды обсуждают то, что президент США Дональд Трамп никак не отреагировал на предложение Москвы выполнять условия договора о нераспространении стратегических наступательных вооружение (ДСНВ).
Президент России Владимир Путин предложил официально: раз действие ДСНВ заканчивается 5 февраля 2026 года, а нового текста документа о продлении нет, то давайте просто, по умолчанию и взаимному согласию, выполнять нормы договора, который закончился.Хорошее предложение? С точки зрения здравого смысла и сохранения мира, отличное. Но США и Трамп официально не отреагировали. Более того, сказали, что такой договор вообще не нужен, так как в нем не отражены ядерные планы Китая, который сегодня тоже активно пополняет свои арсеналы атомного оружия, а в США объявлен главным противником, даже врагом. Логика США просто: зачем нам с Россией сокращаться ядерно, если где-то рядом в это же время усиливается третий монстр – Китай. Следовательно, по логике Вашингтона, нужны новые подходы, зафиксированные в совершенно новом договоре.Ну, а раз США не ответили, то ДСНВ прекратил свою работу, МИД России заявило, что Москва учтет этот факт при определении своего дальнейшего политического курса, а вся планета фактически застыла перед началом новой гонки вооружения. Причем ядерного вооружения, в котором могут принять участие любые желающие, у кого есть желания и деньги.И мир действительно застыл перед главным вопросом: что это было – принуждение Китая и всех остальных ядерных соискателей к правовому урегулированию ядерного вопроса и сдерживанию ядерного вооружения или новая гонка вооружений? Причем, повторяю, ядерных, что в конечном результате грозит уничтожением всем, а не только тем, кто ядерных берегов не видит.Немного ядерной истории: во-первых, ДНСВ (СНВ-III или Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, ДСНВ, по-английски New Strategic Arms Reductions Treaty) был подписан в Праге в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой для контроля над ядерным оружием двух стран. Был рассчитан на 10 лет, вступил в силу в 2011 году, и с этого времени и велся отсчет.Договор предусматривал возможность однократного автоматического продления в 2021 году на 5 лет, что США и Россия сделали, несмотря даже на то, что в Америке в это время начал русофобски дурковать президент Джо Байден. Трамп в этом плане оказался хуже Байдена. И прагматичнее – не стал создавать иллюзию ядерной безопасности.Во-вторых, по данным специалистов ДСН выполнил свою роль к 2018 году, и после этого США уже даже не пытались скрывать, что нарушают договор. В мае 2021 года российский МИД обвинило США в нарушении ДСНВ из-за превышения предельно допустимого порога пусковых установок (ПУ) и дальних бомбардировщиков на 101 единицу. Американцы все время ссылались на то, что к ДСНВ нужно присоединить Китай, который заявил: готов присоединиться к договору только при условии сокращения американского арсенала до уровня китайского, то есть в 20 раз.Теперь ошизел Вашингтон. А в 2023 году, после начала специальной военной операции (СВО), и Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. Москва обосновала это поставками западного оружия Украине, а также тем, что западные страны помогали Киеву наносить удары по российским базам стратегической авиации. А Путин тогда же потребовал, чтобы в оценке ядерных сил Запада учитывался совокупный ядерный потенциал союзников США по НАТО,И вот 5 февраля, что называется, "бобик издох" окончательно.В-третьих, СНВ-III был последним договором, ограничивающим ядерные арсеналы двух крупнейших держав (из ранее действовавших в этом направлении Договора по ПРО и Договора о ракетах средней и меньшей дальности США вышли в 2002 и 2019 годах соответственно), а значит, с этого февраля стратегические вооружения России и США не будут сдерживаться никакими правовыми ограничениями. Впервые за 50 лет.И в ООН уже заявили, что создавшийся ограничительный правовой вакуум может привести к прекращению работы и всех остальных ограничений по контролю над ядерным оружием — например, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года или Договора о нераспространении ядерного оружия еще 1968 года. Эти договоры – продукт общего планетарного стремления к миру.Трамп подтвердил эти неутешительные предположения насчет гонки тем, что признал: ядерный паритет теперь нарушен, а политика взаимного ядерного сдерживания подходит к концу. Потому что заговорил о возможности проведения США новых ядерных испытаний и увеличения количества ядерных зарядов. Разных.И что же планета имеет сегодня? С одной стороны, понятно, что окончательно рухнул прошлый двухполярный мир, который удерживался равновесием и ядерным сдерживанием империалистического, как принято было говорить, Запада во главе с гегемоном – США социалистическим лагерем, ведомым СССР.Уходит в небытие и бесконтрольное банкование единственного гегемона – США, которые посчитали себя неповторимым и непогрешимым победителем в холодной войне и решили, что теперь они – единственные и непобедимые законодатели. Во всем. От моды до политического и экономического диктата.Забрезжил многополярный мир, потому как появились новые центры силы, которые сформулировали свои претензии. И на неоспариваемый никем государственный суверенитет, и на свои национальные интересы, и на свою национальную же безопасность, на которую никакой гегемон единолично не имеет права посягать. Новые центры силы готовы защищать свои завоевания и в одиночку. И объединяясь в новые структуры. Во главе этого процесса встала Россия. За ней подтянулись Китай, Индия и все прочие, кто сбился в ШОС, БРИКС и в более мелкие региональные межгосударственные объединения.С приходом к власти в США Дональда Трампа эта страна опять заявила, что хочет вернуть себе право единоличного гегемона. Для начала в западном полушарии всех Америк – Южной, Центральной и Северной. По доктрине Монро, которая даже стала называться доктрина Донро (по имени Трампа).А потом Трамп заявил, что ему вообще не нужны никакие союзники даже на Западе, и он предпринял шаги по превращения бывших союзников в вассалов. В первую очередь – Западную Европу, которую он начал ослаблять, обезжиривать финансово и экономически и подчинять воле и интересам США.Трамп начал действовать по двум принципал "Я так хочу" и "Вижу цель – не вижу препятствий". Начал угрожать военной силой и предпринял торговые войны с использованием тарифов и санкций против всех, кто был с ним не согласен.И удивительное дело – геополитическая инициатива перешла к США, а нарождающийся многополярный мир присмирел и затихарился. США и Трамп показали, кто в мире хозяин, и все с этим поневоле и по привычке, увы, практически согласились. По крайней мере, для блезиру.Кроме России и Китая. Эти поняли, что в перечне стран, предназначенных под обезжиривание Штатами по европейскому образцу, они – следующие. А Трамп и не стал их разубеждать – он предпринял новую гонку вооружений.Это действительно страшно. Для почившего в Бозе СССР эта гонка стала смертельной. Во времена президента США Рональда Рейгана (1981-1989) был такой министр обороны этой страны Каспар Уайнбергер, который и сказал: "Довооружаем СССР до смерти". Как сказал, так и сделал: Советский Союз задохнулся в нехватке на военные расходы – деньги закончились для людей на все. А вот в США до сих пор работает печатный станок, эти деньги производящий. И расходы этой страны на военщину при Трампе докатятся до триллиона долларов, На 2026 года военные расходы запланированы в сумме 901 млрд долл.Трамп даже дошел до территориальных претензий Западу: сказал, что сделает 51-м, 52-м и 53-м штатами Канаду, Гренландию и Венесуэлу, наплевав на любой государственный суверенитет, который, оказывается, ему мешает.Как бороться с таким Трампом и его планами? Западная Европа, например, первой выбросила клич – "Пересидеть!". Не перечить американско-трамповским завиральным идеям, а задушить его в объятиях мнимого согласия в режиме так называемой итальянской забастовки. Это когда все выходят на работу, но ни черта там не делают.Так и Западная Европа – Евросоюз и еврочлены НАТО – стараются Трампу не перечить, но ждут, когда он летом 2026 года втянется во внутриамериканскую борьбу за места в Конгрессе и ему станет не до международных проблем. В том числе, и не до войны Украины против России, в которой Западная Европа всецело поддерживает неонацистский Киев.Точно так же – "пересидеть" – планируют многие другие страны мира, которые по той или иной причине попались на глаза Трампу и он обнаружил в них то, что ему нужно, чтобы "сделать Америку снова великой". Например, Индия, которая уже пошла на поводу у Трампа и запланировала сворачивание торговли нефтью с Россией.И уж совсем хочет пересидеть Трампа несчастная Украина и ее неонацисты, которые, увы, уже даже получили необходимые средства, чтобы в режиме вялотекущей войны дотянуть до лета 2026-го. Если Россия им позволит, конечно.Однако с другой стороны, тактика "пересидеть", то есть переждать время сумасшедшей геополитической активности Трампа – это шанс для спасения не только тех, на кого он навострил свои лыжи и кинул глаз. Снижение роли и веса Трампа внутри США повлияет на его международные возможности и планы. А значит, и на его планы относительно России.И, конечно же, это шанс на возвращение здравого смысла и инстинкта самосохранения в ядерное вооружение. Это шанс для обуздания гонки ядерного вооружения путем либо отказа он нее совсем по всеобщей договоренности всех заинтересованных сторон, либо подписанием нового ДСНВ уже на троих – с участием Китая и с учетом ядерных потенциалов всех более мелких союзников-ядерных стран.Это и может стать возвратом к новой международной стабильности путем взаимного сдерживания, в первую очередь ядерного, базирующегося не на двух ножках, как прежде США и СССР, а на треноге – США, Россия и Китай. Тренога, кстати, устойчивее двуногой конструкции.Кстати, специалисты уже насчитали несколько таких треугольников с участием ядерных держав, которых официально насчитывается девять, и так называемых пороговых (кто может обзавестись ядерным оружием при желании). Это, конечно же, планетарный треугольник – США, Россия и Китай, поддерживающий мир на планете или Китай, Пакистан и Индия, сдерживающие друг друга в Азии.А есть и треугольники – более выраженные враги или конкуренты: с одной стороны, в Евразии – Россия, Китай и КНДР против США, Франции и Великобритании или Китай, Пакистан и пороговый Иран против США, Израиля и Франко-Британии из НАТО на Ближнем Востоке.Во всяком случае, сегодня при отсутствии каких-либо других методов и способов сдержать геополитическое неистовство Трампа с его "я так хочу" и тактика "пересидеть" может всем сгодиться – президент США то ли сам выдохнется, то ли его "выдохнут".Нужно учитывать и такие данные, обнародованные на ресурсе РБК:Чтобы разнести планет вдребезги и пополам, хватит с лихвой. Потому-то остается и вопрос: а что может быть, если Трампа не остановят и он сам не остановится? Вопрос очень интересный, но отвечать на него что-то не очень хочется. Водь мир наш такой хрупкий…О том, какую тактику избрали Россия и США - в статье Владимира Скачко "Фехтование на морковках. США и Россия взаимно стимулируют друг друга к миру"
В последнее время в российском экспертном сообществе очень часто и с нотками обиды обсуждают то, что президент США Дональд Трамп никак не отреагировал на предложение Москвы выполнять условия договора о нераспространении стратегических наступательных вооружение (ДСНВ).
Президент России Владимир Путин предложил официально: раз действие ДСНВ заканчивается 5 февраля 2026 года, а нового текста документа о продлении нет, то давайте просто, по умолчанию и взаимному согласию, выполнять нормы договора, который закончился.
Хорошее предложение? С точки зрения здравого смысла и сохранения мира, отличное. Но США и Трамп официально не отреагировали. Более того, сказали, что такой договор вообще не нужен, так как в нем не отражены ядерные планы Китая, который сегодня тоже активно пополняет свои арсеналы атомного оружия, а в США объявлен главным противником, даже врагом. Логика США просто: зачем нам с Россией сокращаться ядерно, если где-то рядом в это же время усиливается третий монстр – Китай. Следовательно, по логике Вашингтона, нужны новые подходы, зафиксированные в совершенно новом договоре.
Ну, а раз США не ответили, то ДСНВ прекратил свою работу, МИД России заявило, что Москва учтет этот факт при определении своего дальнейшего политического курса, а вся планета фактически застыла перед началом новой гонки вооружения. Причем ядерного вооружения, в котором могут принять участие любые желающие, у кого есть желания и деньги.
И мир действительно застыл перед главным вопросом: что это было – принуждение Китая и всех остальных ядерных соискателей к правовому урегулированию ядерного вопроса и сдерживанию ядерного вооружения или новая гонка вооружений? Причем, повторяю, ядерных, что в конечном результате грозит уничтожением всем, а не только тем, кто ядерных берегов не видит.
Немного ядерной истории: во-первых, ДНСВ (СНВ-III или Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, ДСНВ, по-английски New Strategic Arms Reductions Treaty) был подписан в Праге в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой для контроля над ядерным оружием двух стран. Был рассчитан на 10 лет, вступил в силу в 2011 году, и с этого времени и велся отсчет.
Договор предусматривал возможность однократного автоматического продления в 2021 году на 5 лет, что США и Россия сделали, несмотря даже на то, что в Америке в это время начал русофобски дурковать президент Джо Байден. Трамп в этом плане оказался хуже Байдена. И прагматичнее – не стал создавать иллюзию ядерной безопасности.
Во-вторых, по данным специалистов ДСН выполнил свою роль к 2018 году, и после этого США уже даже не пытались скрывать, что нарушают договор. В мае 2021 года российский МИД обвинило США в нарушении ДСНВ из-за превышения предельно допустимого порога пусковых установок (ПУ) и дальних бомбардировщиков на 101 единицу. Американцы все время ссылались на то, что к ДСНВ нужно присоединить Китай, который заявил: готов присоединиться к договору только при условии сокращения американского арсенала до уровня китайского, то есть в 20 раз.
Теперь ошизел Вашингтон. А в 2023 году, после начала специальной военной операции (СВО), и Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. Москва обосновала это поставками западного оружия Украине, а также тем, что западные страны помогали Киеву наносить удары по российским базам стратегической авиации. А Путин тогда же потребовал, чтобы в оценке ядерных сил Запада учитывался совокупный ядерный потенциал союзников США по НАТО,
И вот 5 февраля, что называется, "бобик издох" окончательно.
В-третьих, СНВ-III был последним договором, ограничивающим ядерные арсеналы двух крупнейших держав (из ранее действовавших в этом направлении Договора по ПРО и Договора о ракетах средней и меньшей дальности США вышли в 2002 и 2019 годах соответственно), а значит, с этого февраля стратегические вооружения России и США не будут сдерживаться никакими правовыми ограничениями. Впервые за 50 лет.
И в ООН уже заявили, что создавшийся ограничительный правовой вакуум может привести к прекращению работы и всех остальных ограничений по контролю над ядерным оружием — например, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года или Договора о нераспространении ядерного оружия еще 1968 года. Эти договоры – продукт общего планетарного стремления к миру.
Трамп подтвердил эти неутешительные предположения насчет гонки тем, что признал: ядерный паритет теперь нарушен, а политика взаимного ядерного сдерживания подходит к концу. Потому что заговорил о возможности проведения США новых ядерных испытаний и увеличения количества ядерных зарядов. Разных.
И что же планета имеет сегодня? С одной стороны, понятно, что окончательно рухнул прошлый двухполярный мир, который удерживался равновесием и ядерным сдерживанием империалистического, как принято было говорить, Запада во главе с гегемоном – США социалистическим лагерем, ведомым СССР.
Уходит в небытие и бесконтрольное банкование единственного гегемона – США, которые посчитали себя неповторимым и непогрешимым победителем в холодной войне и решили, что теперь они – единственные и непобедимые законодатели. Во всем. От моды до политического и экономического диктата.
Забрезжил многополярный мир, потому как появились новые центры силы, которые сформулировали свои претензии. И на неоспариваемый никем государственный суверенитет, и на свои национальные интересы, и на свою национальную же безопасность, на которую никакой гегемон единолично не имеет права посягать. Новые центры силы готовы защищать свои завоевания и в одиночку. И объединяясь в новые структуры. Во главе этого процесса встала Россия. За ней подтянулись Китай, Индия и все прочие, кто сбился в ШОС, БРИКС и в более мелкие региональные межгосударственные объединения.
С приходом к власти в США Дональда Трампа эта страна опять заявила, что хочет вернуть себе право единоличного гегемона. Для начала в западном полушарии всех Америк – Южной, Центральной и Северной. По доктрине Монро, которая даже стала называться доктрина Донро (по имени Трампа).
А потом Трамп заявил, что ему вообще не нужны никакие союзники даже на Западе, и он предпринял шаги по превращения бывших союзников в вассалов. В первую очередь – Западную Европу, которую он начал ослаблять, обезжиривать финансово и экономически и подчинять воле и интересам США.
Трамп начал действовать по двум принципал "Я так хочу" и "Вижу цель – не вижу препятствий". Начал угрожать военной силой и предпринял торговые войны с использованием тарифов и санкций против всех, кто был с ним не согласен.
И удивительное дело – геополитическая инициатива перешла к США, а нарождающийся многополярный мир присмирел и затихарился. США и Трамп показали, кто в мире хозяин, и все с этим поневоле и по привычке, увы, практически согласились. По крайней мере, для блезиру.
Кроме России и Китая. Эти поняли, что в перечне стран, предназначенных под обезжиривание Штатами по европейскому образцу, они – следующие. А Трамп и не стал их разубеждать – он предпринял новую гонку вооружений.
Это действительно страшно. Для почившего в Бозе СССР эта гонка стала смертельной. Во времена президента США Рональда Рейгана (1981-1989) был такой министр обороны этой страны Каспар Уайнбергер, который и сказал: "Довооружаем СССР до смерти". Как сказал, так и сделал: Советский Союз задохнулся в нехватке на военные расходы – деньги закончились для людей на все. А вот в США до сих пор работает печатный станок, эти деньги производящий. И расходы этой страны на военщину при Трампе докатятся до триллиона долларов, На 2026 года военные расходы запланированы в сумме 901 млрд долл.
Трамп даже дошел до территориальных претензий Западу: сказал, что сделает 51-м, 52-м и 53-м штатами Канаду, Гренландию и Венесуэлу, наплевав на любой государственный суверенитет, который, оказывается, ему мешает.
Как бороться с таким Трампом и его планами? Западная Европа, например, первой выбросила клич – "Пересидеть!". Не перечить американско-трамповским завиральным идеям, а задушить его в объятиях мнимого согласия в режиме так называемой итальянской забастовки. Это когда все выходят на работу, но ни черта там не делают.
Так и Западная Европа – Евросоюз и еврочлены НАТО – стараются Трампу не перечить, но ждут, когда он летом 2026 года втянется во внутриамериканскую борьбу за места в Конгрессе и ему станет не до международных проблем. В том числе, и не до войны Украины против России, в которой Западная Европа всецело поддерживает неонацистский Киев.
Точно так же – "пересидеть" – планируют многие другие страны мира, которые по той или иной причине попались на глаза Трампу и он обнаружил в них то, что ему нужно, чтобы "сделать Америку снова великой". Например, Индия, которая уже пошла на поводу у Трампа и запланировала сворачивание торговли нефтью с Россией.
И уж совсем хочет пересидеть Трампа несчастная Украина и ее неонацисты, которые, увы, уже даже получили необходимые средства, чтобы в режиме вялотекущей войны дотянуть до лета 2026-го. Если Россия им позволит, конечно.
Однако с другой стороны, тактика "пересидеть", то есть переждать время сумасшедшей геополитической активности Трампа – это шанс для спасения не только тех, на кого он навострил свои лыжи и кинул глаз. Снижение роли и веса Трампа внутри США повлияет на его международные возможности и планы. А значит, и на его планы относительно России.
И, конечно же, это шанс на возвращение здравого смысла и инстинкта самосохранения в ядерное вооружение. Это шанс для обуздания гонки ядерного вооружения путем либо отказа он нее совсем по всеобщей договоренности всех заинтересованных сторон, либо подписанием нового ДСНВ уже на троих – с участием Китая и с учетом ядерных потенциалов всех более мелких союзников-ядерных стран.
Это и может стать возвратом к новой международной стабильности путем взаимного сдерживания, в первую очередь ядерного, базирующегося не на двух ножках, как прежде США и СССР, а на треноге – США, Россия и Китай. Тренога, кстати, устойчивее двуногой конструкции.
Кстати, специалисты уже насчитали несколько таких треугольников с участием ядерных держав, которых официально насчитывается девять, и так называемых пороговых (кто может обзавестись ядерным оружием при желании). Это, конечно же, планетарный треугольник – США, Россия и Китай, поддерживающий мир на планете или Китай, Пакистан и Индия, сдерживающие друг друга в Азии.
А есть и треугольники – более выраженные враги или конкуренты: с одной стороны, в Евразии – Россия, Китай и КНДР против США, Франции и Великобритании или Китай, Пакистан и пороговый Иран против США, Израиля и Франко-Британии из НАТО на Ближнем Востоке.
Во всяком случае, сегодня при отсутствии каких-либо других методов и способов сдержать геополитическое неистовство Трампа с его "я так хочу" и тактика "пересидеть" может всем сгодиться – президент США то ли сам выдохнется, то ли его "выдохнут".
Нужно учитывать и такие данные, обнародованные на ресурсе РБК:
Чтобы разнести планет вдребезги и пополам, хватит с лихвой. Потому-то остается и вопрос: а что может быть, если Трампа не остановят и он сам не остановится? Вопрос очень интересный, но отвечать на него что-то не очень хочется. Водь мир наш такой хрупкий…
О том, какую тактику избрали Россия и США - в статье Владимира Скачко "Фехтование на морковках. США и Россия взаимно стимулируют друг друга к миру"
