Пророчество раввина, экстрадиция Наумова. Итоги 25 октября

Главный днепропетровский раввин Шмуэль Каминецкий назвал дату окончания боевых действий. Госбюро расследований сообщило о возможной скорой экстрадиции экс-замглавы СБУ Андрея Наумова на Украину

Главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий заявил, что боевые действия в течение двух месяцев закончатся, и уже 15 января 2026 года он и его паства будут праздновать это событие."Как мы говорили только, что война закончится через два месяца. Я готов за это спорить. Если война закончится до 15 января, мы тут встречаемся с вами на большой "Лехаим", договорились? Это с Божьей помощью", — отметил Каминецкий.Он уточнил, что речь идёт о 15 января 2026 года"15 января будем праздновать. Это будет уже после окончания войны. Как война только закончится, весь мир, хороший, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда, и будет [праздник]большой жизни тут. И это начнётся прямо в 26-м году. Я вам это говорю не как пророк, не как раввин. Это мнение тоже больших людей в Америке и в Европе, которые понимают в этом. Это не мечта и не молитва, это будет очень скоро", — подчеркнул раввин.Примечательно, что ранее, 12 октября, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявляла, что ей "известная определённая информация, что конец войны не за горами"."Мне известна определенная информация, что конец войны не за горами. И мы все на это надеемся, и все для этого работаем", — сказала она.О какой именно информации идёт речь, Тимошенко тогда не уточнила.Уроженец Днепропетровска Олег Царёв напомнил, кем является Каминецкий."Шмуэль Каминецкий — главный раввин города Днепра и Днепропетровской области, личный посланник Любавического Ребе в Украине и председатель Совета раввинов Украины. Он — духовный лидер украинского движения Хабад и один из самых влиятельных раввинов страны, которого называют "серым кардиналом" украинского еврейства. Иванка Трамп после перехода в иудаизм и её муж Джаред Кушнер — прихожане синагоги Хабада в Вашингтоне", — написал Царёв в своём телеграм-канале.Он также поделился воспоминаниями о днепропетровской иудейской общине и Майдане."В Днепропетровске во время Майдана мне высокопоставленные прихожане нашей синагоги "Золотая Роза" сразу заявили о том, что я принял не ту сторону. По их словам, по информации с запада Майдан победит и будут тяжелые времена для России. Это не изменить. Поэтому они мне советовали поменять позицию и не ставить на ту сторону, которая заведомо проиграет. Я ответил, что если и когда России будет сложно, то я тем более должен быть с Россией. Я рассказываю эту историю, чтобы было понимание, почему к словам Шмуэля Каминецкого я отношусь серьёзно", — подытожил Царёв.Примечательно, что 24 октября в интервью CNN спецпосланник президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва, Вашингтон и Киев близки к договорённости."Россия хочет не прекращения огня, но окончательного разрешения конфликта. Прекращение огня всегда может быть нарушено, это временное решение … Я считаю, Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности",— отметил Дмитриев.Как добавил спецпосланник, переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоятся, "но, вероятно, позже". Он отметил, что дипломатические усилия президента США в урегулировании российско-украинского конфликта "не напрасны".Комментируя позицию Украины, Дмитриев положительно оценил готовность Владимира Зеленского зафиксировать линию фронта. По его словам, это представляет собой важный шаг вперед по сравнению с предыдущими требованиями полного вывода российских войск.Экстрадиция НаумоваАвстрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции бывшего генерала СБУ Андрея Наумова, объявленного в международный розыск, сообщило украинское Государственное бюро расследованийПо информации ГБР, региональный суд Корнойбурга "в ближайшее время" рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.Также в ГБР напомнили, что после отбывания годичного срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства, экс-чиновник, по информации украинских правоохранителей, в октябре 2025 года переехал в Австрию, о чем были проинформированы австрийские коллеги.Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года. В 2020 году Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала. За несколько часов до начала СВО Наумов покинул Украину. При этом за несколько недель до этого Наумов вывез свою семью из страны.Как сообщал ряд источников, в первые месяцы СВО Наумов находился в Германии. При этом жил он там вместе с тогдашним главой СБУ и другом детства Зеленского Иваном Бакановым. Украинский журналист Юрий Бутусов* (внесён в список иноагентов — Ред.) заявил, что Наумов - "правая рука" и друг главы Баканова, источники издания "Украинская правда" и вовсе называли его "кошельком" друга детства Зеленского. В апреле 2022 года Зеленский лишил Наумова звания генерала.В июне 2022 года на пограничном пункте "Прешево" на выезде из Сербии в Северную Македонию в автомобиле BMW X6, в котором ехал Наумов, было обнаружено скрытое от таможенного контроля имущество: €593 тыс., $120 тыс. и 2 изумруда стоимостью по €6,4 тыс. каждый. Бывший генерал СБУ объяснил, что это имущество является собственностью его близких, в частности часть денег была одолжена его отцом у знакомого. Однако украинское Национальное агентство по противодействию коррупции заявила, что финансовой возможности одолжить такие средства заёмщик не имел. На Украине Наумова обвинили в коррупции на сумму, более, чем 32,7 млн грн. (около 62,5 млн руб. — Ред.).В июле 2022 года Высший суд города Ниш в Сербии отклонил запрос об экстрадиции Наумова, а Апелляционный суд в Нише впоследствии подтвердил это решение.Решение по делу Наумова об отмывании средств сербский суд огласил в сентябре 2023 года, осудив экс-генерала СБУ на год лишения свободы. К тому времени Наумов практически уже отбыл годичный срок заключения. 3 января 2024 года стало известно, что Наумов вышел на свободу.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "Страшные бомбовые удары и переставший быть важным Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

