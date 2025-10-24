"Принять смерть или сдаться": Сорокин рассказал о безысходности гарнизона ВСУ в Купянске
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
ВС РФ активизировали наступление сразу на нескольких ключевых направлениях, создав критическую ситуацию для ВСу в районе Покровска, Мирнограда и Купянска, где противник оказался в оперативном окружении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Покровск (Красноармейск. — Ред.) и Мирноград (Димитров. — Ред.) наполовину взяты. Более того, они в котле. Мы там перерезали ВСУ основное снабжение. Им осталось несколько недель", — заявил военный эксперт.
Он также сообщил, что в Константиновке и Северске российские войска уже находятся в городской черте, а Волчанск практически полностью зачищен. Особое внимание Сорокин уделил ситуации в Купянске.
"Над центральными его зданиями российские флаги... Снабжение перерезано. Украинскому гарнизону ничего не светит", — констатировал аналитик. Он отметил, что в центре города сложился котел, где осталось около 500 военнослужащих ВСУ. "У них вариантов нет – либо принять смерть, либо сдаться", — заявил эксперт.
"А самое главное, [в рядах ВСУ] резко участились сдачи в плен. В Купянске уже по 20 человек в день сдаются. Почти по взводу. Да, кажется, что это немного, но раньше и этого не было", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на