https://ukraina.ru/20251024/prinyat-smert-ili-sdatsya-sorokin-rasskazal-o-bezyskhodnosti-garnizona-vsu-v-kupyanske--1070542144.html

"Принять смерть или сдаться": Сорокин рассказал о безысходности гарнизона ВСУ в Купянске

"Принять смерть или сдаться": Сорокин рассказал о безысходности гарнизона ВСУ в Купянске - 24.10.2025 Украина.ру

"Принять смерть или сдаться": Сорокин рассказал о безысходности гарнизона ВСУ в Купянске

ВС РФ активизировали наступление сразу на нескольких ключевых направлениях, создав критическую ситуацию для ВСу в районе Покровска, Мирнограда и Купянска, где противник оказался в оперативном окружении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-10-24T05:00

2025-10-24T05:00

2025-10-24T05:00

новости

купянск

россия

константиновка

всу

потери всу

разгром всу

харьков

харьковская область

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058717922_0:39:1576:926_1920x0_80_0_0_863697bf371e8f6fd0dc9168a5f7365f.jpg

Он также сообщил, что в Константиновке и Северске российские войска уже находятся в городской черте, а Волчанск практически полностью зачищен. Особое внимание Сорокин уделил ситуации в Купянске. "Над центральными его зданиями российские флаги... Снабжение перерезано. Украинскому гарнизону ничего не светит", — констатировал аналитик. Он отметил, что в центре города сложился котел, где осталось около 500 военнослужащих ВСУ. "У них вариантов нет – либо принять смерть, либо сдаться", — заявил эксперт."А самое главное, [в рядах ВСУ] резко участились сдачи в плен. В Купянске уже по 20 человек в день сдаются. Почти по взводу. Да, кажется, что это немного, но раньше и этого не было", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Николай Сорокин: Путин не дал Трампу развязать третью мировую войну, а ВСУ потеряли Купянск и Покровск" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251023/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-23-oktyabrya--1070534670.html

купянск

россия

константиновка

харьков

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, россия, константиновка, всу, потери всу, разгром всу, харьков, харьковская область, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, сводка сво, военный эксперт, спецоперация, наступление вс рф, наступление