"Устроив гадость Европе, два часа улыбался": эксперт о целях Трампа и саммит в Будапеште
Проведение российско-американского саммита в Будапеште отвечает желанию Дональда Трампа бросить вызов европейской бюрократии, использовав для этого непопулярную в ЕС фигуру Виктора Орбана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2025-10-23T04:40
2025-10-23T04:40
Эксперт считает, что встречу можно было организовать в любой столице, например, в Ханое. Политолог указал, что кроме "жуткого головняка для служб безопасности" от проведения такого события на фоне напряженности, иных практических причин для выбора Будапешта нет. "Устроив такую гадость Европе, Трамп, наверное, два часа улыбался", — предположил американист.Дробницкий охарактеризовал подобные действия как проявление "негативной субъектности". "Позитивная субъектность, когда ты можешь дом построить. Негативная, это когда ты можешь разрушить то, что строит другой. Вот этим Трамп и занимается довольно успешно", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
04:40 23.10.2025
 
Проведение российско-американского саммита в Будапеште отвечает желанию Дональда Трампа бросить вызов европейской бюрократии, использовав для этого непопулярную в ЕС фигуру Виктора Орбана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Эксперт считает, что встречу можно было организовать в любой столице, например, в Ханое.

"Это ведь делается в пику европейской бюрократии, большинству европейских лидеров, европейскому мейнстриму. Саммит должен принять [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, человек, которого все не любят в Евросоюзе, кроме самого Орбана и [президента США Дональда] Трампа", — отметил Дробницкий.

Политолог указал, что кроме "жуткого головняка для служб безопасности" от проведения такого события на фоне напряженности, иных практических причин для выбора Будапешта нет. "Устроив такую гадость Европе, Трамп, наверное, два часа улыбался", — предположил американист.
Дробницкий охарактеризовал подобные действия как проявление "негативной субъектности". "Позитивная субъектность, когда ты можешь дом построить. Негативная, это когда ты можешь разрушить то, что строит другой. Вот этим Трамп и занимается довольно успешно", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Беседа с Путиным для Трампа — глоток кислорода, своей стратегии по Украине у него нет" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — Нет королям и королевам. Почему в США вспыхнули массовые протесты на сайте Украина.ру.
