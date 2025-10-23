https://ukraina.ru/20251023/my-slishkom-khorosho-pomnim-voyny-i-revolyutsii-pochemu-gruzii-ne-nuzhen-maydan-i-vtoroy-front-protiv-1070570872.html

"Мы слишком хорошо помним войны и революции": почему Грузии не нужен майдан и второй фронт против России

"Мы слишком хорошо помним войны и революции": почему Грузии не нужен майдан и второй фронт против России - 23.10.2025 Украина.ру

"Мы слишком хорошо помним войны и революции": почему Грузии не нужен майдан и второй фронт против России

Полиция Тбилиси 22 октября задержала 20 человек за потасовку с сотрудниками органов безопасности, устроенную у здания парламента, сообщило МВД страны

2025-10-23T19:19

2025-10-23T19:19

2025-10-23T19:20

эксклюзив

грузия

украина

саломе зурабишвили

анджей дуда

ес

совбез

украина.ру

протесты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059501198_0:44:3153:1818_1920x0_80_0_0_cdbf2851ebf767fbed5bebca7eedb822.jpg

Потасовка произошла в вечерние часы, когда участники антиправительственного митинга попытались перекрыть проспект Руставели, на котором находится парламент Грузии. Сотрудники полиции не позволили им этого сделать.Одна женщина из числа митингующих задержана по статье "хулиганство". Она запрыгнула на машину патрульной полиции при попытке перекрыть движение на проспекте.Немногочисленные, но регулярные вечерние акции протеста в центре Тбилиси происходят почти год. Сценарий этих акций включает перекрытие движения по центральному проспекту города. В целях восстановления порядка на улицах столицы парламент Грузии 16 октября принял поправки к административному и уголовному кодексам, согласно которым участнику акции протеста, которая умещается в отведённой для пешеходов зоне, за перекрытие проезжей части дороги полагается арест сроком на 15 дней.Аналогичное наказание предусмотрено, если активист закрывает лицо маской, имеет при себе слезоточивые или отравляющие вещества.Ранее в сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что акции протеста в Грузии финансируются иностранными спецслужбами. При этом он подчеркнул, что власти страны не допустят повторения у себя таких беспорядков, которые произошли на Майдане в Киеве накануне украинского конфликта."Все это финансируется иностранными спецслужбами, как это произошло в случае с Майданом. Вы помните, что спецслужбы финансировали Майдан, а затем? Вы также помните, как все это продолжилось для Украины… Конечно, мы не можем допустить реализации этого сценария… поэтому очень важно, чтобы мы разоблачили все виды подобного финансирования и внешнего вмешательства", — процитировали слова Кобахидзе РИА Новости.До этого премьер-министр Грузии прокомментировал в разговоре с журналистами заявление бывшего президента Польши Анджея Дуды о том, что Киев пытался втянуть другие страны в вооружённый конфликт. Кобахидзе напомнил, что от Тбилиси напрямую требовали открыть "второй фронт" против России.По его словам, это тогда требовали бывший секретарь Совбеза Украины, советники президента, депутаты. Когда Тбилиси не сделал этого, не ввёл санкции против России и не отправил добровольцев на Украину, Украина отозвала посла из Грузии, рассказал Кобахидзе."За закрытыми дверями" Грузию подобными требованиями шантажировали представители "глубинного государства", добавил премьер-министр.Протесты в Тбилиси начались в ноябре 2024 года, сразу после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия приостанавливает процесс евроинтеграции, напомнил в интервью Украина.ру грузинский политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе."Когда Кобахидзе заявил, что Тбилиси не позволит, чтобы Брюссель использовал вопрос евроинтеграции для оказания политического давления на Грузию, в столице начались насильственные протесты. Только потом они стали мирными", — отметил эксперт.С тех пор определённое количество людей — иногда всего несколько человек, а иногда до двух тысяч — ежедневно собираются перед парламентом и временно перекрывают центральный проспект, рассказал Сихарулидзе."Последние акции на проспекте Руставели митингующие считают продолжением всего этого движения. По их заявлениям, они уже более 300 дней протестуют против отката от демократии и формирования в Грузии якобы пророссийского режима", — заявил эксперт.При этом, когда прохожие пытаются вступить с ними в аргументированную беседу, митингующие отказываются от дискуссии, утверждая, что вердикт уже вынесен, продолжил грузинский политолог."На самом деле в подробности они не вдаются, потому что просто не знают их. Например, до того, как премьер Кобахидзе заявил, что Грузия не будет подавать заявку на вступление в ЕС, сам посол Евросоюза сказал, что Брюссель приостанавливает процесс интеграции Грузии, потому что недоволен политическим курсом её властей", — подчеркнул Сихарулидзе.По словам эксперта, в Грузии ни для кого не секрет, что протестное движение связано с небольшой группой неправительственных организаций, финансируемых американскими и европейскими фондами."Эти организации не только не скрывали свою деятельность, но ещё и сами ранее организовали политические протесты, на которых заявляли, что "Грузинская мечта" нелегитимна. Они требовали формирования технического правительства под их контролем, призывали народ выходить на улицы и требовать отставки действующего правительства. Просто их протест не получил широкой поддержки", — рассказал политолог.По его словам, такие неправительственные организации в Грузии финансировали USAID и NED — как только Трамп закрыл эти две организации, грузинские НПО потеряли свои гранты."Теперь они отменили свою регистрацию внутри страны, потому что в таком случае они не обязаны отчитываться местным властям о своих доходах и расходах. В основном НПО перерегистрировались в странах Прибалтики, Польши, некоторые из них даже в Германии. На ПМЖ в Восточную и Западную Европу они переехали для того, чтобы скрыть, сколько денег они получают и на что эти деньги потом уходят", — отметил Сихарулидзе.Факт получения многомиллионного финансирования из США и Европы никогда не скрывался грузинскими НПО, но закон об иноагентах раскрыл истинный масштаб этого финансирования, продолжил эксперт. Многие граждане страны удивились, когда узнали, что суммы, о которых идёт речь, нет даже во многих грузинских бизнесах, рассказал он.Касаясь заявлений премьер-министра Грузии о попытках "глубинного государства" вовлечь республику в вооружённый конфликт с Россией, Сихарулидзе отметил, что детали этих разговоров нам не известны, и мы не можем говорить, на каком уровне происходили эти попытки."Но зато мы с уверенностью можем говорить о том, что со стороны высокопоставленных чиновников Украины существовал призыв к руководству Грузии использовать момент, чтобы вернуть Абхазию и Южную Осетию силовым путём. Параллельно с этим участники протестов, получающие финансирование из Европы и США, также кричали о том, что Грузия должна солидаризироваться с Украиной и даже вступить в боевые действия, отправить грузинских граждан воевать на Украину", — заявил политолог.Сихарулидзе напомнил, что разлом между правительством и западной номенклатурой в Грузии произошёл именно по этой линии. Об этом открыто говорила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее управляла страной вместе с "Грузинской мечтой", добавил он."Когда её спросили, в какой момент она решила разойтись с "Грузинской мечтой", она ответила, что это было начало военных действий на Украине. Вернее, "Грузинская мечта" приняла решение, которое Запад посчитал отступлением от его собственных интересов и решил, что "Грузинская мечта" уже не должна быть во главе страны, которую воспринимают как один из форпостов борьбы с Российской Федерацией", — подчеркнул эксперт.Однако для самого населения Грузии любая дестабилизация обстановки неприемлема, продолжил политолог."Для поколения грузинских граждан, которые родились в конце 80-х, война, революция и потрясения являются данностью. Это люди, которые сейчас находятся на пике своей трудовой деятельности. Это люди, которые создавали экономику и которые не готовы плюсы от вступления в ЕС менять на возможный военный конфликт. Идея мира, как особой ценности, которой мы смогли добиться, очень активно продаётся среди грузинских избирателей", — подытожил Арчил Сихарулидзе.Больше о событиях вокруг Грузии в материале Татьяны Стоянович Новый фронт юридической войны Европы против России. ЕСПЧ удовлетворил иск Грузии по событиям 2008 года

грузия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, грузия, украина, саломе зурабишвили, анджей дуда, ес, совбез, украина.ру, протесты