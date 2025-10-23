Как России отвечать на угрозы извне и какой должна быть фильтрация в Шереметьево — Ищенко
08:12 23.10.2025 (обновлено: 08:32 23.10.2025)
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:13 - Кого не устраивает богатство ресурсов России?
01:00 - Судьба казаков, сбежавших с Мазепой.
06:45 - Насколько Европа хочет ослабить Россию?
06:53 - Куда переезжать в целях безопасности?
09:06 - Нужно ли увеличивать эмиссию денежной массы?
10:48 - Многополярный мир как альтернатива гегемонии.
15:45 - К чему приведут "голодные игры" евроатлантистов?
20:26 - Путь развития человечества в будущем.
26:03 - Покушения на Александра II во времена промышленного взлёта и реформ.
41:17 - О фильтрации в Шереметьево.
56:37 - Капитулирует ли Зеленский?
58:30 - Ответные действия России на внешние угрозы.
1:07:57 - О рисках ядерной начинки Томагавков.
1:14:16 - Про "рассерженных патриотов России".
Подписывайся на