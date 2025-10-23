https://ukraina.ru/20251023/kak-rossii-otvechat-na-ugrozy-izvne-i-kakoy-dolzhna-byt-filtratsiya-v-sheremetevo--ischenko-1070531615.html

Как России отвечать на угрозы извне и какой должна быть фильтрация в Шереметьево — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:

00:13 - Кого не устраивает богатство ресурсов России? 01:00 - Судьба казаков, сбежавших с Мазепой.06:45 - Насколько Европа хочет ослабить Россию? 06:53 - Куда переезжать в целях безопасности? 09:06 - Нужно ли увеличивать эмиссию денежной массы? 10:48 - Многополярный мир как альтернатива гегемонии.15:45 - К чему приведут "голодные игры" евроатлантистов?20:26 - Путь развития человечества в будущем.26:03 - Покушения на Александра II во времена промышленного взлёта и реформ.41:17 - О фильтрации в Шереметьево.56:37 - Капитулирует ли Зеленский? 58:30 - Ответные действия России на внешние угрозы.1:07:57 - О рисках ядерной начинки Томагавков.1:14:16 - Про "рассерженных патриотов России".

