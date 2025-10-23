Как России отвечать на угрозы извне и какой должна быть фильтрация в Шереметьево — Ищенко - 23.10.2025 Украина.ру
Как России отвечать на угрозы извне и какой должна быть фильтрация в Шереметьево — Ищенко
Как России отвечать на угрозы извне и какой должна быть фильтрация в Шереметьево — Ищенко - 23.10.2025
Как России отвечать на угрозы извне и какой должна быть фильтрация в Шереметьево — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
2025-10-23T08:12
2025-10-23T08:32
видео
россия
украина
европа
ростислав ищенко
мазепа
владимир зеленский
00:13 - Кого не устраивает богатство ресурсов России? 01:00 - Судьба казаков, сбежавших с Мазепой.06:45 - Насколько Европа хочет ослабить Россию? 06:53 - Куда переезжать в целях безопасности? 09:06 - Нужно ли увеличивать эмиссию денежной массы? 10:48 - Многополярный мир как альтернатива гегемонии.15:45 - К чему приведут "голодные игры" евроатлантистов?20:26 - Путь развития человечества в будущем.26:03 - Покушения на Александра II во времена промышленного взлёта и реформ.41:17 - О фильтрации в Шереметьево.56:37 - Капитулирует ли Зеленский? 58:30 - Ответные действия России на внешние угрозы.1:07:57 - О рисках ядерной начинки Томагавков.1:14:16 - Про "рассерженных патриотов России".
россия
украина
европа
видео, россия, украина, европа, ростислав ищенко, мазепа, владимир зеленский, видео
Видео, Россия, Украина, Европа, Ростислав Ищенко, Мазепа, Владимир Зеленский

Как России отвечать на угрозы извне и какой должна быть фильтрация в Шереметьево — Ищенко

08:12 23.10.2025 (обновлено: 08:32 23.10.2025)
 
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:13 - Кого не устраивает богатство ресурсов России?
01:00 - Судьба казаков, сбежавших с Мазепой.
06:45 - Насколько Европа хочет ослабить Россию?
06:53 - Куда переезжать в целях безопасности?
09:06 - Нужно ли увеличивать эмиссию денежной массы?
10:48 - Многополярный мир как альтернатива гегемонии.
15:45 - К чему приведут "голодные игры" евроатлантистов?
20:26 - Путь развития человечества в будущем.
26:03 - Покушения на Александра II во времена промышленного взлёта и реформ.
41:17 - О фильтрации в Шереметьево.
56:37 - Капитулирует ли Зеленский?
58:30 - Ответные действия России на внешние угрозы.
1:07:57 - О рисках ядерной начинки Томагавков.
1:14:16 - Про "рассерженных патриотов России".
Видео Россия Украина Европа Ростислав Ищенко Мазепа Владимир Зеленский
 
