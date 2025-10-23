https://ukraina.ru/20251023/ischenko-rossiya-demonstriruet-vozmozhnost-i-namerenie-maksimalno-daleko-zayti-na-ukraine-1070481013.html

Ищенко: "Россия демонстрирует возможность и намерение максимально далеко зайти на Украине"

Окончательные цели спецоперации на Украине остаются открытыми, при этом Россия демонстрирует готовность идти до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

Политолог отметил, что пока неизвестно, чем закончатся боевые действия. Он допустил различные сценарии развития событий. "Завтра может оказаться, что мы уже пришли. А может оказаться, что пока до западной границы не дойдем, останавливаться не собираемся", — предположил Ищенко. При этом конечный результат, по мнению эксперта, зависит не только от России. По словам Ищенко, это будет зависеть не столько и не только от Кремля, сколько от готовности западных партнеров к компромиссу и от их способности "уболтать" Украину. "Потому что до тех пор, пока в нас будут стрелять, остановиться мы не можем. Это логика войны, ее надо выигрывать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в интервью Елены Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом на сайте Украина.ру.

