Ищенко: "Россия демонстрирует возможность и намерение максимально далеко зайти на Украине" - 23.10.2025
Ищенко: "Россия демонстрирует возможность и намерение максимально далеко зайти на Украине"
Ищенко: "Россия демонстрирует возможность и намерение максимально далеко зайти на Украине"
Окончательные цели спецоперации на Украине остаются открытыми, при этом Россия демонстрирует готовность идти до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-10-23T04:20
2025-10-23T04:20
Политолог отметил, что пока неизвестно, чем закончатся боевые действия. Он допустил различные сценарии развития событий. "Завтра может оказаться, что мы уже пришли. А может оказаться, что пока до западной границы не дойдем, останавливаться не собираемся", — предположил Ищенко. При этом конечный результат, по мнению эксперта, зависит не только от России. По словам Ищенко, это будет зависеть не столько и не только от Кремля, сколько от готовности западных партнеров к компромиссу и от их способности "уболтать" Украину. "Потому что до тех пор, пока в нас будут стрелять, остановиться мы не можем. Это логика войны, ее надо выигрывать", — резюмировал собеседник издания.
Новости
Новости, Украина, Россия, Кремль, Ростислав Ищенко, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Главные новости, граница, эксперты, военный эксперт, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

Ищенко: "Россия демонстрирует возможность и намерение максимально далеко зайти на Украине"

04:20 23.10.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Малка" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Малка группировки Центр - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Окончательные цели спецоперации на Украине остаются открытыми, при этом Россия демонстрирует готовность идти до конца. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Политолог отметил, что пока неизвестно, чем закончатся боевые действия.
"Сейчас Россия демонстрирует не только возможность, но и намерение быстро и по максимуму далеко зайти на Украине. Причем на высшем политическом уровне никто в Кремле не говорит, где рубеж, на который хотят выйти российские войска", — заявил Ищенко.
Он допустил различные сценарии развития событий. "Завтра может оказаться, что мы уже пришли. А может оказаться, что пока до западной границы не дойдем, останавливаться не собираемся", — предположил Ищенко.
При этом конечный результат, по мнению эксперта, зависит не только от России.
По словам Ищенко, это будет зависеть не столько и не только от Кремля, сколько от готовности западных партнеров к компромиссу и от их способности "уболтать" Украину. "Потому что до тех пор, пока в нас будут стрелять, остановиться мы не можем. Это логика войны, ее надо выигрывать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации на Украине — в интервью Елены Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом на сайте Украина.ру.
