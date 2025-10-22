Когда пройдет саммит, и как "инфобалаган" спасает Зеленского. Хроника событий на 14:00 22 октября
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПлач диктатора — Зеленский об ударе ВС РФ по энергетике Украины
© telegram ukr_2025_ru
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что подготовка встречи глав государств продолжается. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что информационная грязь в СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ и госсекретаря США может быть направлена на поддержку Зеленского
Саммиту быть... но когда?
Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште требует тщательной подготовки. Пресс-секретарь подчеркнул, что проведение саммита было обоюдным желанием президентов, а его организация окружена большим количеством сплетен и пересудов.
"Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время", — сказал он журналистам.
По мнению Пескова, сложившаяся пауза требует вмешательства на высшем уровне, но его нужно хорошо подготовить. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера подчеркнула, что ни Путин, ни Трамп не хотят тратить время впустую во время этой встречи.
Одновременно с этим венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что подготовка саммита Россия — США продолжается. По его словам, дата проведения встречи все еще не ясна.
"Когда придет время, мы его организуем", — написал Орбан в своих соцсетях. Между тем глава МИД Петер Сийярто сообщил, что обсудит с госсекретарем США Марко Рубио подготовку саммита. Говорить о переносе встречи, по его мнению, некорректно, потому что дату еще не назначали.
"Что касается МУС, президент Путин летом был в США, и его не арестовывали. Если он приедет в Венгрию, он тоже не будет арестован", — добавил министр.
Между тем информационные агентства сообщили, что Москва якобы изложила свои требования по мирному соглашению с Украиной в неофициальном меморандуме, переданном американской стороне и касающемся статуса Донбасса.
По данным Reuters, Россия направила Соединенным Штатам дипломатическую ноту с изложением условий для заключения мирного соглашения с Украиной. Речь идет о документе в формате non-paper, то есть неофициальном дипломатическом меморандуме, который был передан американской стороне.
На прошлой неделе Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с российским президентом в Будапеште.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны рабочее настроение.
В минувший вторник чиновник из администрации Трампа, что тот в ближайшее время не планирует встречаться с Путиным. Сам американский президент заявил, что решение о саммите еще не принято. Он пообещал дать более точную информацию в течение двух дней.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, между тем, заявил, что видит попытки уменьшить шансы на достижение договоренностей между Россией и США.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что информационная грязь в СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может быть направлена на поддержку Владимира Зеленского.
"Одна из моих версий заключается в том, что вся история с инфобалаганом — вбросы, сами себя корректируют, сами себя подтверждают, а потом опровергают, — очень может быть, чтобы каким-то образом опять информационно поддержать Зеленского", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова также обратила внимание, что Зеленский из Вашингтона вернулся "не со щитом, а на щите" и без традиционно бравурных настроений. Кроме того, ему "нечем хвалиться" на фронте, да и мир признает его "конченную террористическую сущность".
"В этом состоянии, возможно, вся эта информационная кампания нужна для того, чтобы его поддержать… Для того, чтобы хоть как-то ему подкинуть какой-то соломки, для этого этой партии войны нужна информационная грязь… Для того, чтобы на внутриукраинском информационном поле ему было за что зацепиться", — резюмировала дипломат.
В среду также комитет сената США по международным отношениям поддержит три антироссийских проекта в рамках давления на Россию. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники среди конгрессменов и их помощников.
По данным портала, первый законопроект предполагает внесение России в список "государств — спонсоров терроризма", второй — введение экономических санкций против Китая, а третий — передачу Киеву каждые 90 дней хранящихся в США российских активов.
Что происходит на поле боя
По данным Телеграм-канала "Два майора", на Сумском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Север" с тяжелыми боями продолжают продавливать оборону ВСУ. Противник бросает в контратаки восстановившие боеспособность части: в районах Константиновки, Варачино и Кондратовки, успеха не имел, отброшен на исходные позиции.
На Харьковском направлении, также говорится в публикации, идут ожесточенные бои в Волчанске и его окрестностях. Группировка войск "Север" сообщила о продолжающихся атакующих действиях наших войск на левом берегу реки Волчья в Волчанске, в лесу западнее Синельниково, в районе Тихого , на участке фронта Меловое-Хатнее.
В Купянске, отмечают авторы Телеграм-канала, противник признает расширение зоны контроля российских войск. Идут бои в высотной застройке, ВСУ стараются контратаковать.
Из-под Покровска (Красноармейска) пришло подтверждение завершения зачистки Владимировки нашей группировкой морской пехоты, уточнили "Два майора".
В то же время, по их информации, на Запорожском фронте в Малой Токмачке российским войскам удался качественно подготовленный штурм села на бронетехнике, вытянутое село занято на три четверти, враг к ночи подтянул подкрепления из Орехова, наши готовятся к встречным действиям врага.
На Херсонском направлении ВС России стараются ударами разрушить оставшийся мост на озере Карантинный.
Также в среду стало известно, что российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Покровска – им удалось выбить ВСУ за ж/д пути и занять часть улицы Ольшанского. Подробности в публикации Российские войска прорвались в центре Покровска.
