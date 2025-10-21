"Живем надеждой". О чем сегодня говорят в Донецке - 21.10.2025 Украина.ру
"Живем надеждой". О чем сегодня говорят в Донецке
"Живем надеждой". О чем сегодня говорят в Донецке
"Живем надеждой". О чем сегодня говорят в Донецке
Как бы скептически жители ни относились к докладам местных властей, но отопительный сезон в ДНР все же стартовал, пусть и с известными проблемами. Задача минимум – пережить зиму в условиях жесточайшего прессинга со стороны ВСУ.
донецкая народная республика
донецк
макеевка
денис пушилин
вооруженные силы украины
эксклюзив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070372229_0:361:1280:1081_1920x0_80_0_0_a32ff8ef11bbd65b9d64747e80f11757.jpg
"Либо мы сегодня заправимся, либо на следующий выезд пешком побежим", - констатирует водитель по дороге с работы. "Зачем же пешком? Толкать будем по очереди!" - легкомысленно отшучивается ваш покорный, надеясь, что на ближайшей заправке найдется бензин.Однако ж ни на следующей, ни на той, что дальше, ни на трех следующих бензина, который можно было бы купить за деньги, отчего-то нет. Исключительно по талонам.Принимаем решение ехать туда, куда гражданские водители добираются редко, - на окраину Петровского района. Однако ж и там наблюдаем полное отсутствие всякого наличия. А дальше ехать бессмысленно. Дальше ни связи, ни дорог, ни цивилизации, ни целых заправок.- Если так дальше пойдет, то есть смысл переключаться на газ.- Внедорожник на газу?- А что? На характеристиках машины это так уж сильно не скажется.- "Патриот" — это в принципе не самая экономная машина. Тогда уж лучше пересесть на какую-нибудь "Nissan Micra" и таскать ее по бездорожью, как аргонавты.Проехав город насквозь, мы разъезжаемся по домам несолоно хлебавши и лишь поздно вечером редакционный водитель сообщает, что бензин обнаружился в Макеевке. Пусть и за "все деньги мира". Тут, как говорится, "рыночек порешал".Ситуация с топливом "плавающая": время от времени что-то подвозят, и тогда перед заправками выстраиваются длинные очереди, затем проблема будто сглаживается, но в какой-то момент бензин снова пропадает. И так по кругу, по кругу, по кругу.Очереди, для жителей республики, — это страх и ужас. Причем страх и ужас, ставшие чем-то привычным. Встрянешь где-нибудь, а перед глазами снова зима, обстрел и бесконечная очередь. Куда? Да хоть в паспортный стол, хоть в военкомат, хоть в офис мобильного оператора "Феникс". Последние два пункта, к слову, до сих пор актуальны, хотя, справедливости ради нужно отметить, что очередей в ДНР стало меньше.- Гляди-гляди! Октябрь 2025 года, а люди под "Фениксом" до сих пор стоят.- Ну так данные ж небось подтверждают. Через интернет получается не у всех, а дедлайн подходит.- Как бы ни продлевали этот дедлайн, а людей все равно много. Годами же не было других операторов. Но больше офисов по республике открыть мы не можем. Пусть люди отовсюду едут и часами толпятся у входа!У подъезда встречаю соседку. "Игорь, мы решили скинуться и вывести кран из подвала прямо на улицу", - сообщает она. "Я в деле! Хотя, конечно, искренне надеюсь, что набирать в подвале больше не придется", - отвечаю ей.Лично у меня в последнее время не было проблем с графиком подачи воды, однако ж опыт подсказывает, что ситуация может измениться в любой момент, а бегать в темноте с ведрами, да по крутым, обледенелым ступеням – это занятие не для слабых духом. Лучше подстраховаться до того, как выпадет снег.Вообще комментировать ситуацию с водой в республике нынче себе дороже. У тебя вода идет прямо из крана, однако ж напор слабоват? Не смей жаловаться, ибо другим в подвал бегать приходится! Набираешь в подвале и не очень этому рад? Ну так радуйся, поскольку в соседнем микрорайоне даже в подвале не капает. Набирают из бочек. Но и этим жаловаться глупо, поскольку иным даже бочек не досталось.Иными словами, ситуация отличается не только от района к району. На соседних улицах она может быть разной и всегда отыщется тот, кому во сто крат хуже. Так, например, упомянутый выше редакционный водитель не видел воды аж с июля, но есть в республике граждане, у которых ее не бывает годами.А пока суд да дело, мы как-то незаметно докатились до старта отопительного сезона. И пусть осень 2025-го выдалась достаточно мягкой, но ближе к середине октября, когда в квартирах стало заметно холоднее, люди стали тревожиться. К докладам же главы ДНР Дениса Пушилина о том, что республика к старту отопительного сезона готова на столько-то процентов, относились не без грустной иронии. Иные эксперты и вовсе прогнозировали коллапс, что лишь добавляло тревожности.Так вот не скажу за "всю Одессу", но лично у меня батареи потеплели четко по графику. И не у меня одного. Но тут, как и в случае с водой, опасно говорить, что власти справились как следует. Обвинят ведь в замалчивании проблем, хотя далеко не все они зиждутся на просчетах региональных чиновников.Надо бы объяснить, что людей из воюющего региона за десять с лишним лет уехало много, а потому многие квартиры остались без присмотра. Если вдруг какие проблемы, а в квартире никто не живет, то начинаются долгие и мучительные поиски владельцев, которые вполне могут закончиться ничем. В результате целый дом может остаться без отопления лишь потому, что в отдельно взятой квартире некому банально воздух спустить из батарей. И с этой бедой мы сталкиваемся ежегодно, а потому не всегда понятно, где чиновник не справился, а где нужно менять правила игры, чтобы люди зимою не мерзли.А в остальном все по-прежнему: дороги чинятся, украинские дроны летят. Большую часть последних успешно отражает "Купол Донбасса", но что-то неминуемо просачивается. Так, недавно в результате атаки ударных дронов сгорел очередной торговый центр. В смысле ведения бизнеса, к сожалению, ДНР остается зоной "рискованного земледелия".Именно поэтому, кстати, новость о возможной передаче Киеву "Томагавков" здесь восприняли куда менее легкомысленно, чем на "большой земле". Люди хорошо помнят, что такое прилет "Точки-У" в центр города, а отношение украинской стороны к людям Донбасса не оставляет сомнений в том, что повторят при первой же возможности. Тем не менее, мы тут живем надеждой. Надеждой на то, что бодливая корова останется без рогов, а если вдруг не останется, то ПВО беду отведет. Надеждой на то, что отопительный сезон пройдет без серьезных проблем. На то, что с водой все как-нибудь наладится, что фронт уйдет еще дальше. Надеждой на нормальную жизнь.О том, что и как происходит в Донецке - в статье "В Донецке выявили фейк о подаче шахтных вод в центральную систему водоснабжения"
донецкая народная республика
донецк
макеевка
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
донецкая народная республика, донецк, макеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины, эксклюзив
Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

"Живем надеждой". О чем сегодня говорят в Донецке

16:35 21.10.2025
 
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Как бы скептически жители ни относились к докладам местных властей, но отопительный сезон в ДНР все же стартовал, пусть и с известными проблемами. Задача минимум – пережить зиму в условиях жесточайшего прессинга со стороны ВСУ.
"Либо мы сегодня заправимся, либо на следующий выезд пешком побежим", - констатирует водитель по дороге с работы. "Зачем же пешком? Толкать будем по очереди!" - легкомысленно отшучивается ваш покорный, надеясь, что на ближайшей заправке найдется бензин.
Однако ж ни на следующей, ни на той, что дальше, ни на трех следующих бензина, который можно было бы купить за деньги, отчего-то нет. Исключительно по талонам.
Принимаем решение ехать туда, куда гражданские водители добираются редко, - на окраину Петровского района. Однако ж и там наблюдаем полное отсутствие всякого наличия. А дальше ехать бессмысленно. Дальше ни связи, ни дорог, ни цивилизации, ни целых заправок.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Игорь Гомольский
- Если так дальше пойдет, то есть смысл переключаться на газ.
- Внедорожник на газу?
- А что? На характеристиках машины это так уж сильно не скажется.
- "Патриот" — это в принципе не самая экономная машина. Тогда уж лучше пересесть на какую-нибудь "Nissan Micra" и таскать ее по бездорожью, как аргонавты.
Проехав город насквозь, мы разъезжаемся по домам несолоно хлебавши и лишь поздно вечером редакционный водитель сообщает, что бензин обнаружился в Макеевке. Пусть и за "все деньги мира". Тут, как говорится, "рыночек порешал".
Ситуация с топливом "плавающая": время от времени что-то подвозят, и тогда перед заправками выстраиваются длинные очереди, затем проблема будто сглаживается, но в какой-то момент бензин снова пропадает. И так по кругу, по кругу, по кругу.
Очереди, для жителей республики, — это страх и ужас. Причем страх и ужас, ставшие чем-то привычным. Встрянешь где-нибудь, а перед глазами снова зима, обстрел и бесконечная очередь. Куда? Да хоть в паспортный стол, хоть в военкомат, хоть в офис мобильного оператора "Феникс". Последние два пункта, к слову, до сих пор актуальны, хотя, справедливости ради нужно отметить, что очередей в ДНР стало меньше.
- Гляди-гляди! Октябрь 2025 года, а люди под "Фениксом" до сих пор стоят.
- Ну так данные ж небось подтверждают. Через интернет получается не у всех, а дедлайн подходит.
- Как бы ни продлевали этот дедлайн, а людей все равно много. Годами же не было других операторов. Но больше офисов по республике открыть мы не можем. Пусть люди отовсюду едут и часами толпятся у входа!
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Игорь Гомольский
У подъезда встречаю соседку. "Игорь, мы решили скинуться и вывести кран из подвала прямо на улицу", - сообщает она. "Я в деле! Хотя, конечно, искренне надеюсь, что набирать в подвале больше не придется", - отвечаю ей.
Лично у меня в последнее время не было проблем с графиком подачи воды, однако ж опыт подсказывает, что ситуация может измениться в любой момент, а бегать в темноте с ведрами, да по крутым, обледенелым ступеням – это занятие не для слабых духом. Лучше подстраховаться до того, как выпадет снег.
Вообще комментировать ситуацию с водой в республике нынче себе дороже. У тебя вода идет прямо из крана, однако ж напор слабоват? Не смей жаловаться, ибо другим в подвал бегать приходится! Набираешь в подвале и не очень этому рад? Ну так радуйся, поскольку в соседнем микрорайоне даже в подвале не капает. Набирают из бочек. Но и этим жаловаться глупо, поскольку иным даже бочек не досталось.
Иными словами, ситуация отличается не только от района к району. На соседних улицах она может быть разной и всегда отыщется тот, кому во сто крат хуже. Так, например, упомянутый выше редакционный водитель не видел воды аж с июля, но есть в республике граждане, у которых ее не бывает годами.
А пока суд да дело, мы как-то незаметно докатились до старта отопительного сезона. И пусть осень 2025-го выдалась достаточно мягкой, но ближе к середине октября, когда в квартирах стало заметно холоднее, люди стали тревожиться. К докладам же главы ДНР Дениса Пушилина о том, что республика к старту отопительного сезона готова на столько-то процентов, относились не без грустной иронии. Иные эксперты и вовсе прогнозировали коллапс, что лишь добавляло тревожности.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Игорь Гомольский
Так вот не скажу за "всю Одессу", но лично у меня батареи потеплели четко по графику. И не у меня одного. Но тут, как и в случае с водой, опасно говорить, что власти справились как следует. Обвинят ведь в замалчивании проблем, хотя далеко не все они зиждутся на просчетах региональных чиновников.
Надо бы объяснить, что людей из воюющего региона за десять с лишним лет уехало много, а потому многие квартиры остались без присмотра. Если вдруг какие проблемы, а в квартире никто не живет, то начинаются долгие и мучительные поиски владельцев, которые вполне могут закончиться ничем. В результате целый дом может остаться без отопления лишь потому, что в отдельно взятой квартире некому банально воздух спустить из батарей. И с этой бедой мы сталкиваемся ежегодно, а потому не всегда понятно, где чиновник не справился, а где нужно менять правила игры, чтобы люди зимою не мерзли.
А в остальном все по-прежнему: дороги чинятся, украинские дроны летят. Большую часть последних успешно отражает "Купол Донбасса", но что-то неминуемо просачивается. Так, недавно в результате атаки ударных дронов сгорел очередной торговый центр. В смысле ведения бизнеса, к сожалению, ДНР остается зоной "рискованного земледелия".
Именно поэтому, кстати, новость о возможной передаче Киеву "Томагавков" здесь восприняли куда менее легкомысленно, чем на "большой земле". Люди хорошо помнят, что такое прилет "Точки-У" в центр города, а отношение украинской стороны к людям Донбасса не оставляет сомнений в том, что повторят при первой же возможности. Тем не менее, мы тут живем надеждой. Надеждой на то, что бодливая корова останется без рогов, а если вдруг не останется, то ПВО беду отведет. Надеждой на то, что отопительный сезон пройдет без серьезных проблем. На то, что с водой все как-нибудь наладится, что фронт уйдет еще дальше. Надеждой на нормальную жизнь.
© Фото : Игорь Гомольский
- РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Игорь Гомольский
О том, что и как происходит в Донецке - в статье "В Донецке выявили фейк о подаче шахтных вод в центральную систему водоснабжения"
Больше материалов по теме:
Донецкая Народная РеспубликаДонецкМакеевкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныЭксклюзив
 
