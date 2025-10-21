https://ukraina.ru/20251021/zhivem-nadezhdoy-o-chem-segodnya-govoryat-v-donetske-1070414571.html

"Живем надеждой". О чем сегодня говорят в Донецке

Как бы скептически жители ни относились к докладам местных властей, но отопительный сезон в ДНР все же стартовал, пусть и с известными проблемами. Задача минимум – пережить зиму в условиях жесточайшего прессинга со стороны ВСУ.

донецкая народная республика

донецк

макеевка

денис пушилин

вооруженные силы украины

эксклюзив

"Либо мы сегодня заправимся, либо на следующий выезд пешком побежим", - констатирует водитель по дороге с работы. "Зачем же пешком? Толкать будем по очереди!" - легкомысленно отшучивается ваш покорный, надеясь, что на ближайшей заправке найдется бензин.Однако ж ни на следующей, ни на той, что дальше, ни на трех следующих бензина, который можно было бы купить за деньги, отчего-то нет. Исключительно по талонам.Принимаем решение ехать туда, куда гражданские водители добираются редко, - на окраину Петровского района. Однако ж и там наблюдаем полное отсутствие всякого наличия. А дальше ехать бессмысленно. Дальше ни связи, ни дорог, ни цивилизации, ни целых заправок.- Если так дальше пойдет, то есть смысл переключаться на газ.- Внедорожник на газу?- А что? На характеристиках машины это так уж сильно не скажется.- "Патриот" — это в принципе не самая экономная машина. Тогда уж лучше пересесть на какую-нибудь "Nissan Micra" и таскать ее по бездорожью, как аргонавты.Проехав город насквозь, мы разъезжаемся по домам несолоно хлебавши и лишь поздно вечером редакционный водитель сообщает, что бензин обнаружился в Макеевке. Пусть и за "все деньги мира". Тут, как говорится, "рыночек порешал".Ситуация с топливом "плавающая": время от времени что-то подвозят, и тогда перед заправками выстраиваются длинные очереди, затем проблема будто сглаживается, но в какой-то момент бензин снова пропадает. И так по кругу, по кругу, по кругу.Очереди, для жителей республики, — это страх и ужас. Причем страх и ужас, ставшие чем-то привычным. Встрянешь где-нибудь, а перед глазами снова зима, обстрел и бесконечная очередь. Куда? Да хоть в паспортный стол, хоть в военкомат, хоть в офис мобильного оператора "Феникс". Последние два пункта, к слову, до сих пор актуальны, хотя, справедливости ради нужно отметить, что очередей в ДНР стало меньше.- Гляди-гляди! Октябрь 2025 года, а люди под "Фениксом" до сих пор стоят.- Ну так данные ж небось подтверждают. Через интернет получается не у всех, а дедлайн подходит.- Как бы ни продлевали этот дедлайн, а людей все равно много. Годами же не было других операторов. Но больше офисов по республике открыть мы не можем. Пусть люди отовсюду едут и часами толпятся у входа!У подъезда встречаю соседку. "Игорь, мы решили скинуться и вывести кран из подвала прямо на улицу", - сообщает она. "Я в деле! Хотя, конечно, искренне надеюсь, что набирать в подвале больше не придется", - отвечаю ей.Лично у меня в последнее время не было проблем с графиком подачи воды, однако ж опыт подсказывает, что ситуация может измениться в любой момент, а бегать в темноте с ведрами, да по крутым, обледенелым ступеням – это занятие не для слабых духом. Лучше подстраховаться до того, как выпадет снег.Вообще комментировать ситуацию с водой в республике нынче себе дороже. У тебя вода идет прямо из крана, однако ж напор слабоват? Не смей жаловаться, ибо другим в подвал бегать приходится! Набираешь в подвале и не очень этому рад? Ну так радуйся, поскольку в соседнем микрорайоне даже в подвале не капает. Набирают из бочек. Но и этим жаловаться глупо, поскольку иным даже бочек не досталось.Иными словами, ситуация отличается не только от района к району. На соседних улицах она может быть разной и всегда отыщется тот, кому во сто крат хуже. Так, например, упомянутый выше редакционный водитель не видел воды аж с июля, но есть в республике граждане, у которых ее не бывает годами.А пока суд да дело, мы как-то незаметно докатились до старта отопительного сезона. И пусть осень 2025-го выдалась достаточно мягкой, но ближе к середине октября, когда в квартирах стало заметно холоднее, люди стали тревожиться. К докладам же главы ДНР Дениса Пушилина о том, что республика к старту отопительного сезона готова на столько-то процентов, относились не без грустной иронии. Иные эксперты и вовсе прогнозировали коллапс, что лишь добавляло тревожности.Так вот не скажу за "всю Одессу", но лично у меня батареи потеплели четко по графику. И не у меня одного. Но тут, как и в случае с водой, опасно говорить, что власти справились как следует. Обвинят ведь в замалчивании проблем, хотя далеко не все они зиждутся на просчетах региональных чиновников.Надо бы объяснить, что людей из воюющего региона за десять с лишним лет уехало много, а потому многие квартиры остались без присмотра. Если вдруг какие проблемы, а в квартире никто не живет, то начинаются долгие и мучительные поиски владельцев, которые вполне могут закончиться ничем. В результате целый дом может остаться без отопления лишь потому, что в отдельно взятой квартире некому банально воздух спустить из батарей. И с этой бедой мы сталкиваемся ежегодно, а потому не всегда понятно, где чиновник не справился, а где нужно менять правила игры, чтобы люди зимою не мерзли.А в остальном все по-прежнему: дороги чинятся, украинские дроны летят. Большую часть последних успешно отражает "Купол Донбасса", но что-то неминуемо просачивается. Так, недавно в результате атаки ударных дронов сгорел очередной торговый центр. В смысле ведения бизнеса, к сожалению, ДНР остается зоной "рискованного земледелия".Именно поэтому, кстати, новость о возможной передаче Киеву "Томагавков" здесь восприняли куда менее легкомысленно, чем на "большой земле". Люди хорошо помнят, что такое прилет "Точки-У" в центр города, а отношение украинской стороны к людям Донбасса не оставляет сомнений в том, что повторят при первой же возможности. Тем не менее, мы тут живем надеждой. Надеждой на то, что бодливая корова останется без рогов, а если вдруг не останется, то ПВО беду отведет. Надеждой на то, что отопительный сезон пройдет без серьезных проблем. На то, что с водой все как-нибудь наладится, что фронт уйдет еще дальше. Надеждой на нормальную жизнь.О том, что и как происходит в Донецке - в статье "В Донецке выявили фейк о подаче шахтных вод в центральную систему водоснабжения"

Игорь Гомольский

