Михалкову - 80: что говорил прославленный режиссер про Украину, спецоперацию и Запад

Российский актер, режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков отмечает 21 октября 80-летие. Издание Украина.ру присоединяется к поздравлениям и представляет самые яркие цитаты юбиляра про украинский конфликт, посланную Богом спецоперацию и про то, кто такой русский человек

О том, как Россия упустила Украину"Мы упустили Украину. Думали: газ идет, куда они денутся эти хохлы. А там не в пример нам работали. И вырастили два поколения детей, которые никогда не повернутся к России. Только через кровь, через насилие, через жестокость. Нужно еще 20 лет, чтобы вытравить сатанизм и мерзость, чтобы воспитать людей, которые просто будут понимать, откуда они, кто они, что так, или иначе мы являемся единым целым с точки зрения славянского мира".Что было бы, если РФ не начала спецоперацию"Они (некоторые артисты - ред.) абсолютно не понимают, что, если бы мы не начали СВО, то просто дождались бы "Леопардов" на Патриках (Патриаршие пруды в Москве – ред.). У нас не было другого выхода".О деятелях культуры, которые выступили против своей страны"Они спокойно взирали на все, что происходит, кормились "с руки" государства и молчали, пока не возникла опасность и, как говорят в России, жареный петух в виде западных санкций не стал угрожать их насиженным задницам, потому что у большинства из них дети учатся за границей, инвестируют они за границу, покупают недвижимость за границей, тратят в свое удовольствие деньги за границей, а зарабатывают здесь".Про тех, кто хочет, чтобы "все было как раньше""С одной стороны, мы видим победы на фронте, а с другой — тихое брожение внутри, когда не говорят, не пишут, но это обоюдный тихий сговор ожидающих, что все будет так, как раньше. Это ужасно! Это очень опасная вещь! Ожидания, что будет "как раньше", при том что восемь лет не видеть, что происходит совсем рядом"Зачем Бог послал России спецоперацию"Я скажу, наверное, ужасную вещь, понимая, что она непопулярна, но специальную военную операцию нам послал Бог, чтобы мы наконец проснулись. Чтобы мы наконец попытались понять, кто есть кто и что есть что. Чтобы мы попытались понять, что тысячелетнее желание, чтобы нас не было на свете, подошло к возможности, чтобы это осуществилось".Нужно ли снимать фильмы про СВО"Я бы сейчас про СВО не снимал. Осмысление необходимо. Большое видится на расстоянии"Про "свободу" в 1990-е"В 1990-е годы мы решили, что открыли форточку в Европу. Форточку в свободный мир. Мы думали, что нам в эту форточку вдохнули кислород. А нам поставили трубу канализационную. И слили все, что не нужно им самим"Формула русского человека"Я придумал формулу русского человека. Там есть одно слово неприличное, я его пропущу, но вы поймете. Что абсолютно недоступно никому вообще в цивилизованном мире. Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, да и ... с ним. Скажите эту формулу французу, он скажет - с ума сошли. Потому что ты хочешь машину - хочу, квартиру - хочу, но для этого надо [что-то делать]. Нет. Мы фольклорный народ, мы народ, воспитанный на сказках, на "Коньке-горбунке", "По щучьему велению". Мы хотим получить все и сразу, ничего не делая. Потому в результате вкалываем сутками и добиваемся того, что другие не могут добиться всю жизнь. Мы делаем это за пять дней. То есть мы так устроены".О харьковских корнях Михалкова - в материале издания Украина.ру 80 лет Никите Михалкову. Харьковская история Петра Петровича и Петра Петровича Кончаловских.

