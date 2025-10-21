Экс-президент Франции прибыл отбывать срок в тюрьму Парижа - 21.10.2025 Украина.ру
Экс-президент Франции прибыл отбывать срок в тюрьму Парижа
Экс-президент Франции прибыл отбывать срок в тюрьму Парижа
Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози прибыл в парижскую тюрьму "Санте". Об этом 21 октября сообщает Украина.ру
2025-10-21T11:07
2025-10-21T11:07
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/12/1070295456_0:25:480:295_1920x0_80_0_0_d8d4d62572443c911138f7aa5ebae050.jpg
Саркози приговорён к пяти годам лишения свободы за финансирование своей президентской кампании деньгами Ливии в 2007 году. Cуд Парижа вынес приговор 70-летнему экс-президенту 25 сентября. К лишению свободы на 6 лет и 2 года приговорены также два министра периода правления Саркози. На посту главы государства Саркози находился в 2007-2012 годах. В 2011 году Франция участвовала в нападении на Ливию. Во время войны (спецоперации) был убит Муаммар Каддафи - лидер Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии (с 1977года). Видеозапись жестокого убийства мятежники отправили главе Госдепа США Хиллари Клинтон. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытки отсрочить мир, провалы ВСУ, демографическая катастрофа. Хроника событий на утро 21 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Экс-президент Франции прибыл отбывать срок в тюрьму Парижа

11:07 21.10.2025
 
Осужденный экс-президент Франции Николя Саркози прибыл в парижскую тюрьму "Санте". Об этом 21 октября сообщает Украина.ру
Саркози приговорён к пяти годам лишения свободы за финансирование своей президентской кампании деньгами Ливии в 2007 году.
Cуд Парижа вынес приговор 70-летнему экс-президенту 25 сентября. К лишению свободы на 6 лет и 2 года приговорены также два министра периода правления Саркози.
На посту главы государства Саркози находился в 2007-2012 годах. В 2011 году Франция участвовала в нападении на Ливию.
Во время войны (спецоперации) был убит Муаммар Каддафи - лидер Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии (с 1977года). Видеозапись жестокого убийства мятежники отправили главе Госдепа США Хиллари Клинтон.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытки отсрочить мир, провалы ВСУ, демографическая катастрофа. Хроника событий на утро 21 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
