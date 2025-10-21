https://ukraina.ru/20251021/popytki-otsrochit-mir-provaly-vsu-demograficheskaya-katastrofa-khronika-sobytiy-na-utro-21-oktyabrya-1070409725.html

Попытки отсрочить мир, провалы ВСУ, демографическая катастрофа. Хроника событий на утро 21 октября

Зеленский загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир. ВС РФ уничтожают противника и технику. Украине может грозить демографическая катастрофа

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в способность Украины одержать победу в конфликте с Россией.Турецкий политолог Энгин Озер считает эти слова "приглашением к переговорам". Он назвал Трампа - политиком с уникальной личностью, для которого торг и дипломатические маневры - искусство."Много лет назад он написал книгу о торге The Art of the Deal ("Искусство сделки"). С этой точки зрения Трамп воспринимает переговоры как искусство и позиционирует себя как своего рода композитора. Вопрос о том, "можно ли выиграть войну", показывает, что он рассматривает дипломатические и военные вопросы как внутрикорпоративные", - пояснил аналитик.Озер считает, что заявление о том, что Украина не может победить, на деле является "приглашением к мирным переговорам"."Утверждение "Украина может победить" на самом деле означает: это возможно только при нашей поддержке. Война вступила в фазу, когда достижение мира реально, но администрация (Владимира) Зеленского должна взять на себя повышенную ответственность", - добавил он.Тот же Трамп также предупредил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на Украине многим придется "заплатить большую цену".Американский лидер не уточнил, кого именно в таком случае затронут озвученные им последствия.В то же время депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал не доверять Владимиру Зеленскому.По словам политика, он загнан в угол и лихорадочно пытается отсрочить мир."Не стоит доверять заявлениям загнавшего себя в угол Зеленского о его очередной готовности к мирным соглашениям. Таким образом недоговороспособный диктатор лишь тянет время и лихорадочно пытается выкрутиться в сложной обстановке, минимизируя для себя политические и военные риски", - сказал РИА Новости Шеремет.Депутат полагает, что впоследствии Зеленский в свойственной ему манере как ни в чем не бывало публично откажется от всех своих заявлений.Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков также уверен, что словам Зеленского о мирном завершении военного конфликта на Украине нет веры."Если брать Украину в целом, то она хотела бы перемирия, но не Зеленский. Его словам нет веры. Для него военный конфликт - возможность больше заработать и удержаться у власти подольше", - сказал Цеков.Ранее Зеленский в интервью телеканалу NBC заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения, и подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате.Провалы ВСУВ ночь на вторник воздушную тревогу объявляли в столице и Киевской области, а также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Взрывы гремели в Черниговской области, Харькове, городе Смела Черкасской области.Украинские СМИ писали, что полностью обесточен город Славутич в Киевской области.Также без света осталась северная часть Черниговской области, посетовала энергокомпания "Черниговоблэнерго".Чернигов остался без воды из-за отключения электроэнергии, идет подключение объектов водоснабжения от альтернативных источников питания, сообщили в "Черниговводоканале".Позже глава областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал, что в Черниговской области поврежден объект теплоснабжения и энергетический объект."Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области… Критическая инфраструктура переведена на генераторы. Частично развернутые пункты несокрушимости", - объяснил Чаус.Наш телеграм-канал указывал, что ночью российские военные били "Геранями" и ракетами по целям в Черниговской области.Больше всего сообщений ночью поступало о налётах ВС РФ на цели в Черкасской области, где, по утверждениям местных каналов, "Герани" просто "умножают на ноль" объекты противника в Смеле. Также стали доступны видеосвидетельства четырёх прилётов по ТЭЦ-4 в Харькове. Кроме того, российские БПЛА атаковали цели в Сумской и Днепропетровской областях. Взрывы также гремели во временно оккупированных Херсоне и Дружковке (ДНР).Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей сообщил, что ВС РФ ударами уничтожили подземные цеха по производству ракет в Днепропетровской области."В нескольких случаях отмечалась работа БПЛА по объектам накопления топлива, боекомплекта и узлам связи", - сказал Лебедев.Кроме того, в Харькове удар был нанесен по району аэродромов обслуживания БПЛА."Уничтожен цех авиаремонтного предприятия, где собирали БПЛА самолетного типа", - добавил Лебедев.Рассказал об успехах россиян и военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, они продвинулись почти на километр в глубь обороны ВСУ у харьковского Тихого. Он отметил, что Киев усиливает группировку у Тихого пограничниками.В Минобороны РФ отметили, что расчеты БПЛА самолетного типа "Молния" 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" уничтожили технику и пункты временной дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении.А разведчики 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" в районе Купянска Харьковской области сорвали ротацию и подвоз боеприпасов ВСУ."Разведчики оперативно направили на выявленные цели ударные FPV-дроны на оптоволокне. Умело управляя дронами-камикадзе, операторы настигли бронеавтомобиль Snatch производства Великобритании и пикап с личным составом в движении и точными попаданиями вывели их из строя, тем самым сорвав попытку проведения ротации боевиков ВСУ и подвоза боеприпасов на свои позиции", - уточнили в МО РФ.В свою очередь военный эксперт Виталий Киселев рассказал, что ВС РФ взяли под частичный огневой контроль ключевую логистическую артерию.Он отметил, что российские войска набирают темп наступления на стыке этих городов, при этом усиливая давление на позиции ВСУ, данная ситуация создает прямую угрозу для украинских тыловиков."Ранее указанная трасса считалась относительно безопасной тыловой зоной, но в настоящее время ее использование сравнимо с высоким риском", - добавил он.Что касается украинских военных, они терпят неудачи. Так, три контратаки 225-го штурмового полка ВСУ в районе Константиновки в Сумской области провалились."Комплексным огневым поражением атаки отражены, враг с потерями отошел на исходные позиции, один сдался в плен", - рассказали в российских силовых структурах.Демографическая катастрофаКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов предупредил, что из-за потерь ВСУ на линии боевого соприкосновения Украине может грозить демографическая катастрофа.Он также отметил, что Вооруженные силы Украины не эвакуируют раненых и тела погибших украинских солдат с передовых позиций в Сумской области."Фиксируем, что вообще, в принципе, уже руководству украинских формирований абсолютно нет дела ни до раненых, ни до погибших. Тела не эвакуируются, раненые бойцы не эвакуируются (с передовых позиций в Сумской области – ред.)", - указал Алаудинов.Он уточнил, что также часто украинское командование просто не выводит с позиций оставшихся военнослужащих, даже если их остается несколько человек на большой участок и они не способны держать оборону.При этом в украинскую армию продолжают "грести" всех: от подростков до инвалидов. Подробнее — в материале В ВСУ заявили о неизбежности снижения возраста могилизации на сайте Украина.ру.

