"Духовное завещание" украинского лжепатриарха Филарета

"Духовное завещание" украинского лжепатриарха Филарета

Тема раскола украинского православия давно утратила остроту, но новости периодически всплывают. Сегодня, оказывается, годовщина "патриаршего служения" (не спрашивайте – кому) т.н. "патриарха Киевского и всей Руси-Украины" Филарета (Михаила Денисенко). В это связи престарелый (96 лет) раскольник опубликовал своё "духовное завещание"

Немного истории – действительно 20 октября 1995 года Поместный собор Украинской православной церкви Киевского Патриархата (УПЦ-КП) избрал своим предстоятелем Филарета.До этого было многолетнее служение в РПЦ. Последняя должность – местоблюститель патриаршего престола. Филарет рассчитывал, что он автоматически будет избран на пост Патриарха Московского и всея Руси, но… был уже 1990 год, связи Филарета в ЦК КПСС и КГБ не решали. Патриархом стал Алексий II, а Филарет вернулся в Киев, где на основе экзархата начал конструировать самостоятельную УПЦ.Этого ему, однако, показалось мало, и он пошёл на раскол, уведя часть епископата и объединившись с самопровозглашённой Украинской автокефальной православной церковью. После смерти патриарха Мстислава (Скрыпника) УАПЦ из объединения вышла, и Филарет стал патриархом УПЦ-КП.Все попытки добиться признания раскольнической структуры мировым православием провалились. Шанс возник в 2017-18 годах, когда Пётр Порошенко* смог добиться "возвращения" на былую каноническую территорию Константинопольского патриархата. Правда, патриарх Варфоломей категорически отказался иметь дело с Филаретом, потому в новосозданной Православной церкви Украины ему пришлось довольствоваться непонятным постом "почётного патриарха". Ему не привыкать – в 1992-95 годах он был "заместителем патриарха" чтобы это ни значило. Гораздо важнее другое – помимо "почётного" никакого другого патриарха у ПЦУ нет.Убедившись, что молодой да ранний руководитель ПЦУ митрополит Епифаний не собирается считаться с его амбициями, Филарет громко хлопнул дверью, устроив очередной раскол. Хитрый раскольник, формально войдя в ПЦУ, УПЦ-КП с регистрации снять не торопился, так что юридически церковь всё ещё существует и распоряжается во Владимирском соборе Киева. Правда, структура оказалась совсем уж карликовая – точных данных о количестве приходов нет, но их вряд ли больше трёх десятков.Справедливости ради надо сказать, что, идя на очередной раскол, Филарет формально выдвинул на первый план не свои непомерные амбиции, а неоднократно отмеченный факт – томос об автокефалии, полученный ПЦУ, не соответствует уставам большинства автокефальных церквей и ставит её в зависимость от Константинополя (предстоятель – митрополит, а не патриарх; ПЦУ не имеет права варить миро и др. моменты, действительно значимые с точки зрения самостоятельности церкви).ПЦУ отделения УПЦ-КП не признала, продолжая считать Филарета своих "почётным патриархом".Собственно, опубликованный нынче документ в значительной части посвящён тому, чего Филарет 30 лет добивался, но так и не достиг. Итак, чего он требует:- объединить все православные ветви Украины в "единую Поместную церковь, независимую как от Москвы, так и от Константинополя";- провести собор в Киеве, как духовном центре украинского государства;- завещает сохранить Киевский патриархат как форму церковного управления;- распоряжается, чтобы его похороны и отпевание состоялись во Владимирском кафедральном соборе в Киеве, и именно архиереями УПЦ Киевского патриархата, а не ПЦУ.Филарет также специально подчеркнул, что является патриархом в УПЦ-КП, а "почётным патриархом" ПЦУ не является. В общем, он эту церковь отрицает, но молчаливо признаёт, что создание "поместной церкви" без неё невозможно.Ещё две важные фигуры умолчания в тексте "завещания":1. Никак не упомянута УПЦ – можно только догадаться, что под всеми православными имеется в виду и она. С ней же "диалог" ведётся в основном государством, причём с позиции силы. И, насколько мы помним, Филарет как раз всегда был сторонником такой политики…2. Никак не упомянуто признание "поместной церкви" мировым православием. А это ведь изначально была основная проблема – признана-то в мировом масштабе только УПЦ, ПЦУ и близко такой легитимности не имеет, а УПЦ-КП с точки зрения православия и не церковь вовсе…В общем, ответов на действительно важные вопросы Филарет не дал. Всё остальное – просто декларация.Мы обратились с вопросом к украинским экспертам, они в общем повторили то, о чём говорилось ещё в 2019 года – осуществить предлагаемое Филаретом попросту некому. Нет на Украине субъекта, который взялся был загнать всех православных в одно стойло, не обращая внимание на их настроения и церковные каноны. Даже Зеленский для этого недостаточно диктатор (к тому же его церковные вопросы не интересуют).Что до завещания, то исполнить реально только последние пункты и то есть вопросы – епископат УПЦ-КП уже готов перебежать в ПЦУ, так что она может исчезнуть ещё до отпевания.* Член сообщества, признанного в России экстремистским.О религиозной политике Владимира Зеленского можно прочитать в статье Михаила Павлива "Зеленский ликвидирует каноническое православие на Украине. Кому это выгодно".

