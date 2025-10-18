Политолог про ситуацию в Газе: "Европейцы могут только бросать слова на ветер и провоцировать"
Евросоюз не готов к реальным действиям по разоружению ХАМАС в секторе Газа и ограничивается лишь декларациями, не подкрепленными практическими шагами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Комментируя возможное участие европейских стран в демилитаризации палестинского движения, Каргин высказал категорическое мнение: "Сегодня мы видим перемирие, но у нас нет оснований говорить, что установился серьезный мир. Кроме того, суть плана Трампа заключается в разоружении движения ХАМАС, но кто этим будет заниматься, не ясно".
"Европейцы тоже могут только бросать слова на ветер и провоцировать, ничего действенного они делать не станут", — заявил эксперт.
Политолог подчеркнул отсутствие готовности ЕС к военному участию в урегулировании конфликта. "Они точно не отправят войска в Газу, не станут рисковать", — констатировал Каргин.
"США вряд ли для этого свои войска пошлют в сектор Газа. Европейцы тоже могут только бросать слова на ветер и провоцировать, ничего действенного они делать не станут", — повторил эксперт, подытожив позицию западных стран по вопросу урегулирования в Газе.
