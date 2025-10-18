Политолог про ситуацию в Газе: "Европейцы могут только бросать слова на ветер и провоцировать" - 18.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251018/politolog-pro-situatsiyu-v-gaze-evropeytsy-mogut-tolko-brosat-slova-na-veter-i-provotsirovat-1070217878.html
Политолог про ситуацию в Газе: "Европейцы могут только бросать слова на ветер и провоцировать"
Политолог про ситуацию в Газе: "Европейцы могут только бросать слова на ветер и провоцировать" - 18.10.2025 Украина.ру
Политолог про ситуацию в Газе: "Европейцы могут только бросать слова на ветер и провоцировать"
Евросоюз не готов к реальным действиям по разоружению ХАМАС в секторе Газа и ограничивается лишь декларациями, не подкрепленными практическими шагами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
2025-10-18T04:10
2025-10-18T04:10
новости
газа
ближний восток
сша
александр каргин
дональд трамп
ес
украина.ру
хамас
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059641844_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_36034863f1dc1ef3a2c5818dfe540751.jpg
Комментируя возможное участие европейских стран в демилитаризации палестинского движения, Каргин высказал категорическое мнение: "Сегодня мы видим перемирие, но у нас нет оснований говорить, что установился серьезный мир. Кроме того, суть плана Трампа заключается в разоружении движения ХАМАС, но кто этим будет заниматься, не ясно".Политолог подчеркнул отсутствие готовности ЕС к военному участию в урегулировании конфликта. "Они точно не отправят войска в Газу, не станут рисковать", — констатировал Каргин."США вряд ли для этого свои войска пошлют в сектор Газа. Европейцы тоже могут только бросать слова на ветер и провоцировать, ничего действенного они делать не станут", — повторил эксперт, подытожив позицию западных стран по вопросу урегулирования в Газе.О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему международной эскалации: "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251016/dotomakavkalis-rossiya-spasaya-mir-preduprezhdaet-o-karibskom-krizise-20---1070190642.html
газа
ближний восток
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059641844_328:0:2799:1853_1920x0_80_0_0_aa42121dbef347454d73dd1b4c54060f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, газа, ближний восток, сша, александр каргин, дональд трамп, ес, украина.ру, хамас, война, европа, эксперты, мир, перемирие
Новости, Газа, Ближний Восток, США, Александр Каргин, Дональд Трамп, ЕС, Украина.ру, ХАМАС, война, Европа, эксперты, мир, перемирие

Политолог про ситуацию в Газе: "Европейцы могут только бросать слова на ветер и провоцировать"

04:10 18.10.2025
 
© Украина.руКоллаж: девочка на фоне разбитой Газы
Коллаж: девочка на фоне разбитой Газы - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюз не готов к реальным действиям по разоружению ХАМАС в секторе Газа и ограничивается лишь декларациями, не подкрепленными практическими шагами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Комментируя возможное участие европейских стран в демилитаризации палестинского движения, Каргин высказал категорическое мнение: "Сегодня мы видим перемирие, но у нас нет оснований говорить, что установился серьезный мир. Кроме того, суть плана Трампа заключается в разоружении движения ХАМАС, но кто этим будет заниматься, не ясно".
"Европейцы тоже могут только бросать слова на ветер и провоцировать, ничего действенного они делать не станут", — заявил эксперт.
Политолог подчеркнул отсутствие готовности ЕС к военному участию в урегулировании конфликта. "Они точно не отправят войска в Газу, не станут рисковать", — констатировал Каргин.
"США вряд ли для этого свои войска пошлют в сектор Газа. Европейцы тоже могут только бросать слова на ветер и провоцировать, ничего действенного они делать не станут", — повторил эксперт, подытожив позицию западных стран по вопросу урегулирования в Газе.
О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему международной эскалации: "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2025
16 октября, 15:57
Дотомагавкались. Россия, спасая мир, предупреждает о Карибском кризисе 2.0 Остался всего один день до того, как просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский сможет получить в Вашингтоне, где его ласково величают "королевой попрошаек", вожделенные крылатые дальнобойные ракеты "Томагавк".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГазаБлижний ВостокСШААлександр КаргинДональд ТрампЕСУкраина.руХАМАСвойнаЕвропаэкспертымирперемирие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Удары по логистике добивают ВСУ: аналитик предрек железнодорожный коллапс на Украине
05:40Ростислав Ищенко: Запад готовится к "горячей войне" с Россией к 2030 году в рамках долгого конфликта
05:30Эксперт про передачу Киеву "Томагавков": "К весне США смогут обеспечить Украине залп из 10-15 ракет"
05:20"Не могут действовать поодиночке": военный эксперт раскрыл, в чем главная слабость армии НАТО
05:10Военный бизнес: как Пентагон превращает конфликт на Украине в источник дохода для США
05:00Может ли Запад открыть в Закавказье второй фронт против России — мнение эксперта
04:50"Это будет самая страшная война за всю историю человечества": Ростислав Ищенко о ядерной угрозе
04:40Рассказывают "старую сказку про нападение": Панкратов о борьбе Берлина и Варшавы за лидерство в НАТО
04:30"Залужный побеждает всех, а Зеленский проигрывает Буданову*": Ищенко о фейковых опросах на Украине
04:24Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Дорогое удовольствие": Леонов о том, почему ядерный арсенал Франции — это только амбиции
04:10Политолог про ситуацию в Газе: "Европейцы могут только бросать слова на ветер и провоцировать"
04:00"Гражданские предприятия переводятся на военные заказы": Панкратов о тотальной милитаризации ЕС
03:41Трамп назвал причину продолжения шатдауна
03:26В номерах отеля в Сириусе всем рекомендовали спуститься в лобби из-за воздушной тревоги
03:16Временные ограничения на полёты ввели уже в семи аэропортах России. Сводка по угрозам БПЛА к этому часу
02:57Премьер-министр Великобритании поддержал Зеленского... и предложил план
02:26Фиаско Зеленского, нищета украинских пенсионеров и русские шнурки. Итоги 17 октября
01:57Сочи отражает налёт дронов, закрыты два аэропорта. Сводка угроз БПЛА по регионам России к этому часу
01:01На операционном столе умер мужчина, атакованный украинским БПЛА в Белгородской области
Лента новостейМолния