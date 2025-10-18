https://ukraina.ru/20251018/politolog-pro-situatsiyu-v-gaze-evropeytsy-mogut-tolko-brosat-slova-na-veter-i-provotsirovat-1070217878.html

Политолог про ситуацию в Газе: "Европейцы могут только бросать слова на ветер и провоцировать"

Евросоюз не готов к реальным действиям по разоружению ХАМАС в секторе Газа и ограничивается лишь декларациями, не подкрепленными практическими шагами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин

Комментируя возможное участие европейских стран в демилитаризации палестинского движения, Каргин высказал категорическое мнение: "Сегодня мы видим перемирие, но у нас нет оснований говорить, что установился серьезный мир. Кроме того, суть плана Трампа заключается в разоружении движения ХАМАС, но кто этим будет заниматься, не ясно".Политолог подчеркнул отсутствие готовности ЕС к военному участию в урегулировании конфликта. "Они точно не отправят войска в Газу, не станут рисковать", — констатировал Каргин."США вряд ли для этого свои войска пошлют в сектор Газа. Европейцы тоже могут только бросать слова на ветер и провоцировать, ничего действенного они делать не станут", — повторил эксперт, подытожив позицию западных стран по вопросу урегулирования в Газе.О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему международной эскалации: "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.

