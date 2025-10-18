https://ukraina.ru/20251018/eto-budet-samaya-strashnaya-voyna-za-vsyu-istoriyu-chelovechestva-rostislav-ischenko-o-yadernoy-ugroze-1070137827.html

"Это будет самая страшная война за всю историю человечества": Ростислав Ищенко о ядерной угрозе

"Это будет самая страшная война за всю историю человечества": Ростислав Ищенко о ядерной угрозе - 18.10.2025 Украина.ру

"Это будет самая страшная война за всю историю человечества": Ростислав Ищенко о ядерной угрозе

Втягивание в украинский конфликт всей Европы вместо стран-"сателлитов" с высокой долей вероятности может привести к полномасштабной ядерной войне, которая станет самым страшным событием в истории человечества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-10-18T04:50

2025-10-18T04:50

2025-10-18T04:50

новости

россия

украина

запад

ростислав ищенко

украина.ру

ядерный

ядерное оружие

военная эскалация

эскалация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039734330_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f0ff59fead9c8f747020588a2dfa9aa1.jpg

По мнению политолога, если в конфликт на Украине будет втянута не только "жертвенная" Восточная Европа, но и значительная часть континента, события неминуемо выйдут из-под контроля. "В таком случае все с высочайшей долей вероятности докатится до ядерной войны", — констатировал Ищенко.Отвечая на вопрос о вероятности такого развития событий, обозреватель отметил, что на Западе есть силы, уверенные в нежелании России идти на эскалацию. "Будучи в этом уверены, они собираются это проверить экспериментально", — заявил он. При этом, по словам, "ядерную кнопку могут нажать не потому, что очень хотят или верят в свою победу, потому что уже отступать некуда, и потому что не хотят своего поражения, а согласны на ядерную ничью".Нынешний кризис Ищенко назвал первым в истории кризисом глобальной системы в целом, в отличие от Первой и Второй мировых войн, которые были кризисами лишь ее части. "Это самый крупный кризис за все время существования человечества, если не удастся избежать войны, то это и будет самая страшная война за всю историю человечества", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в материале Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251012/esli-ukraina--strana-poligon-to-yadernyy-udar-po-ney-vyglyadit-vpolne-logichno-eksperty-o-proiskhodyaschem-1069981351.html

россия

украина

запад

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, ростислав ищенко, украина.ру, ядерный, ядерное оружие, военная эскалация, эскалация, европа, первая мировая война, вторая мировая война, кризис, война, ядерная угроза, ядерная война, сво, новости сво