"Это будет самая страшная война за всю историю человечества": Ростислав Ищенко о ядерной угрозе

Втягивание в украинский конфликт всей Европы вместо стран-"сателлитов" с высокой долей вероятности может привести к полномасштабной ядерной войне, которая станет самым страшным событием в истории человечества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению политолога, если в конфликт на Украине будет втянута не только "жертвенная" Восточная Европа, но и значительная часть континента, события неминуемо выйдут из-под контроля. "В таком случае все с высочайшей долей вероятности докатится до ядерной войны", — констатировал Ищенко.Отвечая на вопрос о вероятности такого развития событий, обозреватель отметил, что на Западе есть силы, уверенные в нежелании России идти на эскалацию. "Будучи в этом уверены, они собираются это проверить экспериментально", — заявил он. При этом, по словам, "ядерную кнопку могут нажать не потому, что очень хотят или верят в свою победу, потому что уже отступать некуда, и потому что не хотят своего поражения, а согласны на ядерную ничью".Нынешний кризис Ищенко назвал первым в истории кризисом глобальной системы в целом, в отличие от Первой и Второй мировых войн, которые были кризисами лишь ее части. "Это самый крупный кризис за все время существования человечества, если не удастся избежать войны, то это и будет самая страшная война за всю историю человечества", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в материале Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.
Втягивание в украинский конфликт всей Европы вместо стран-"сателлитов" с высокой долей вероятности может привести к полномасштабной ядерной войне, которая станет самым страшным событием в истории человечества. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По мнению политолога, если в конфликт на Украине будет втянута не только "жертвенная" Восточная Европа, но и значительная часть континента, события неминуемо выйдут из-под контроля. "В таком случае все с высочайшей долей вероятности докатится до ядерной войны", — констатировал Ищенко.
Отвечая на вопрос о вероятности такого развития событий, обозреватель отметил, что на Западе есть силы, уверенные в нежелании России идти на эскалацию. "Будучи в этом уверены, они собираются это проверить экспериментально", — заявил он.
При этом, по словам, "ядерную кнопку могут нажать не потому, что очень хотят или верят в свою победу, потому что уже отступать некуда, и потому что не хотят своего поражения, а согласны на ядерную ничью".
Нынешний кризис Ищенко назвал первым в истории кризисом глобальной системы в целом, в отличие от Первой и Второй мировых войн, которые были кризисами лишь ее части.
"Это самый крупный кризис за все время существования человечества, если не удастся избежать войны, то это и будет самая страшная война за всю историю человечества", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию" на сайте Украина.ру.
Также на тему ядерной эскалации — в материале Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.
