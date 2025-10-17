https://ukraina.ru/20251017/trukhanov-sdavatsya-ne-sobiraetsya-byvshiy-mer-odessy-v-borbe-s-rezhimom-zelenskogo-1070232055.html

Труханов сдаваться не собирается. Бывший мэр Одессы в борьбе с режимом Зеленского

2025-10-17

Скандал вокруг лишения гражданства и должности мэра Геннадия Труханова усиливается и выходит на международный уровень. Исполняющим обязанности градоначальника Одессы назначен представитель правящей партии "Слуга народа" Игорь Коваль. Труханов намерен оспаривать распоряжения Зеленского в суде.

Тем временем в западной прессе вышли статьи в которых не просто утверждается, что фото российского паспорта Труханова – это фейк, произведенный самим СБУ, а также указывается на узурпацию власти всех уровней Зеленским. То есть война внешних лоббистских сил из Лондона и Вашингтона дошла до Одессы. Удивительно в этой истории только одно – почему так долго тянули с Одессой. Украинские эксперты искали объяснения этому.Историк Александр ВасильевВнимательные читатели тут напомнили мне, что я писал за Труханов … аж в феврале 2018 г. А писал я злорадно (есть грех), что вот и случилось то, что я ему предрекал еще в 2014-м, при нашей последней скоротечной встрече (фоточку как мы на одной сцене стоим все ж видели). В 2018 г. я написал, что британские силовики заинтересовались лондонской "русской мафией", в числе которой были прямые (назовём их так) старшие партнёры Труханова. Причем в постике фигурировал и малознакомый тогда нашей публике "заместитель министра внутренних дел Бен Уоллес". С тех пор случилось много чего. Например, старшие партнеры прямо объявили Гену предателем, британцы прямо зашли на Украину и конкретно в Одессу, Уоллес успел побывать военным министром и уйти из политики ну и т.д. Ну и вот наконец сколько бы не вилась верёвочка, а мэрства таки Геннадия Леонидовича лишили. И тут началось самое интересное. Сперва в его защиту выступил Христо Грозев* (если еще не включен в список экстремистов-гомосекусалистов, то очень зря). Мол российский паспорт, который продемонстрировало СБУ ненастоящий. Кто бы мог подумать! Но это еще полдела. Внезапно на Spectator выходит колонка "Нападение Зеленского на Одессу это уже слишком". Авторка сообщает нам, что Киев не только устранил "прагматичного и популярного мэра" но и атакует язык и идентичность Одессы (и снова такая неожиданность!). И если размещалову в Спектейтере удивляться не приходится, то вместе с Грозевым это всё-таки нечто большее, чем просто грамотный (но, увы-увы, бессмысленный) PR. Похоже, коллективный "мистер Уоллес" имеет в одесском градоначальнике свой интерес.Общественный деятель Татьяна МонтянОтставка Труханова может крупно аукнуться зелебобикам В западных СМИ понемногу начинает расходиться информация о том, что российский паспорт мэра Одессы Труханова, на основании которого его лишили гражданства - это фейк. В частности, журналист-расследователь Христо Грозев* из Bellingcat* заявил, что, мол, паспорт с такими реквизитами существует, но на самом деле выдан некоей женщине по имени Татьяна из Новосибирска. Выводы Грозева перепечатывают СМИ: так, издание Der Spiegel* опубликовала статью, в которой интересуется, не является ли вся история с лишением Труханова гражданства политической расправой и актом борьбы за власть, которую зелебобики пытаются сконцентрировать в своих руках? Если честно, сильно подозреваю, что подобные материалы появляются в СМИ не просто так, и что Труханов банально проплатил публикацию по крайней мере части из них (включая, возможно, и само "расследование" Грозева). Но сути дела это не меняет: чем больше подобной информации появляется в западных СМИ, тем скорее окончательно рассеется миф о прекрасных и чистых душой зелебобиках, воюющих за свободу и демократию. И если Труханов решил великодушно профинансировать часть этой выгодной нам кампании, то этому можно только порадоваться.Писатель Ян ВалетовЯ не одессит. Но мы живем в одной стране и, вы очевидно это заметили, один пример беззакония превосходно, как удачный опыт, распространяется властью на всю Украину. Происходящее сейчас в Одессе сложно оценить с точки зрения законности. Она там и рядом не ночевала. Именно в этом основная проблема. И виноват в происходящем не Сергей Лысак. Если можно отобрать паспорт на границе у Корбана, то почему нельзя нарисовать паспорт Труханову? Вообще, что это за практика, загонять под санкции граждан Украины? Люди виновны в преступлениях? Есть суд. Есть демократическая, установленная законом и Конституцией процедура. Причем тут некий поважный орган, состоящий из лично преданных президенту людей, который начинает карать и миловать? Где такое видано? В России? Нам точно нужен их опыт? Нам точно нужно, чтобы ОП разбирался с местным самоуправлением? Знаю людей, которые не сильно любили Труханова, которые сейчас возмущены до глубины души. И я их понимаю. Вся история с паспортом, который то был, то не был, то снова возник, напоминает анекдот про дочь раввина - проститутку. Правда у раввина никогда не было дочери, но то такое, пусть теперь доказывает. Понимаете, дорогие соотечественники, в стране, где начинает работать революционная целесообразность, любой может оказаться без паспорта, прав и свобод. Любой, даже тот, кто аплодировал, когда это делали с другими. А могут еще по ситуации и к стенке поставить. Потому что на моменте так надо было. Когда вместо суда и закона мусорные баки и подзаконные акты, велик шанс на появление наспех сколоченных виселиц. Это просто следующий шаг революционной целесообразности. Я не знаю Труханова, я не могу оценить его деятельность, но на 100% уверен, что выбор граждан нельзя отменять решениями революционных троек и фотошопом. Даже если паспорт есть, делайте все по закону. Иначе стране будут гайки... А не хотелось бы...Военный и волонтёр Юрий КасьяновТруханов бьёт рекорды. Обстрелы и налёты шахидов, ситуация на фронте и ликвидация нашего лучшего подразделения БПЛА ушли в сторону. В истории Труханова непонятно только одно: почему президент не расформировал СБУ одновременно с лишением его гражданства? Представляете, главная разведка Украины 11 лет не могла найти российский паспорт Труханова, пока об этом не написал Лачен. В этом и вся суть истории.Активист Валерий ПрозапасДаже Янукович организовывал суд и приговор для Тимошенко, когда хотел убрать политического конкурента, потому что у тех отморозков было понимание, что государство это, прежде всего, правовая система и гарантированные понятные процедуры, которые можно подтасовать (со всеми последствиями), но нельзя отменить. Теперь этим не морочятся – указом вводят "превентивные санкции", указом лишают выборных должностей, отменяют свободу слова, кладут болт на Конституцию ... И хорошо бы это помогало эффективно отражать агрессию - но продвижение врага продолжается, мобилизация так и не отлажена, внутреннее единство скрепляется вьетнамскими ботами, энергосистема не защищена, несмотря на вваленные миллиарды, а "элита" пошла в разнос от безнаказанности. Если дальше так пойдет, то прогноз Милованова может действительно сбыться – сюда просто завезут другое население.Инвестбанкир и активист Сергей ФурсаЯ вполне понимаю, почему российский гражданин Труханов должен лишиться украинского гражданства, а вместе с ним и должность мэра Одессы. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Но я совершенно не понимаю, почему нужно вводить какую-то военную администрацию в Одессе и устанавливать в городе фактически прямое президентское правление, когда есть вполне легальная процедура перехода власти согласно закону. И без разрушения местного самоуправления. Думается, президенту есть чем заняться. У него переговоры с Трампом на носу. И не вопрос подготовки города к отопительному сезону его должен волновать. Оставьте человека в покое и дайте подумать о томагавках, воображая сладкий момент прилета чего-нибудь великого в бункер Путина. И вполне естественно может возникнуть вопрос: почему именно сейчас вдруг нашли паспорт Труханова? О котором журналисты сообщили уже лет десять назад. И мало кого волновал. Даже во время полномасштабной войны. Более того, господин Труханов награды получал. От военных. Говорят потому, что мог применять навыки из своей мэрской жизни. И в Украину, например, могло поступать контрабандное оружие. Еще до того момента, как чехи придумали снарядную инициативу. Но это все слухи. А суть вопроса в том, что очень не хотелось бы, чтобы справедливое решение по отстранению российского гражданина Труханова от управления украинским городом Одесса было просто поводом для перераспределения финансовых потоков. И очередной шаг по разрушению местного самоуправления. Который может вдохновить и на следующие шаги. Ибо централизация власти – это все-таки российский путь. И если мы избавляемся от российских граждан во власти, то вероятно не надо тянуть к нам российские практики.Общественный деятель Валерий ПекарУ меня нет что сказать по поводу личности Труханова. Но у меня точно есть что сказать по поводу двух вопросов. 1. Закон на стороне Труханова, и он легко выигрывает дело в Европейском суде по правам человека, а мы с вами заплатим ему из нашего кармана, то есть из государственного бюджета. Применить законную процедуру было бы несложно, но очень не хочется, потому что закон - острый ножик можно самому порезаться. 2. Устранение мэра не означает прекращения местного самоуправления - есть законная процедура на такой случай, и установление военной администрации будет стоить нам всем существенного уменьшения устойчивости страны в нынешней войне.Другие подробности об отстранении мэра Одессы Труханова от должности - в статье Павла Котова "Зеленский против Труханова. Почему мэра Одессы хотят лишить гражданства Украины"*Признан в РФ иноагентом

