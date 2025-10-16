https://ukraina.ru/20251016/za-slavyanskom-i-kramatorskom-net-krepkikh-rubezhey-anpilogov-o-tom-pochemu-vsu-tseplyayutsya-za-donbass-1070121564.html

За Славянском и Краматорском нет крепких рубежей: Анпилогов о том, почему ВСУ цепляются за Донбасс

Одной из ключевых причин, по которой ВСУ до последнего цепляются за города Донбасса, является отсутствие подготовленных линий обороны западнее Славянска и Краматорска, где начинается Приднепровская низменность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Анпилогов объяснил, почему украинское командование так упорно цепляется за города Донбасса. По его словам, западнее Славянска и Краматорска ландшафт кардинально меняется, лишая ВСУ тактических преимуществ на господствующих высотах.Однако за этой естественной преградой ситуация для ВСУ становится намного сложнее. "Но после Славянска и Краматорска начинается Приднепровская низменность, которая крайне бедна рельефом. Удержаться там гораздо сложнее", — констатировал Анпилогов.Естественными преградами на этом направлении, по его словам, являются только реки, уровень которых в сезон межени сейчас крайне низок. Это еще одна мотивация для ВСУ до последнего держаться за города-крепости на Донбассе."Потому что за ними мало что есть у Украины. Но это опять-таки приводит к более интенсивным потерям украинской армии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.

