За Славянском и Краматорском нет крепких рубежей: Анпилогов о том, почему ВСУ цепляются за Донбасс
Одной из ключевых причин, по которой ВСУ до последнего цепляются за города Донбасса, является отсутствие подготовленных линий обороны западнее Славянска и Краматорска, где начинается Приднепровская низменность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Анпилогов объяснил, почему украинское командование так упорно цепляется за города Донбасса. По его словам, западнее Славянска и Краматорска ландшафт кардинально меняется, лишая ВСУ тактических преимуществ на господствующих высотах.
"Славянск и Краматорск — это последние города, стоящие на отрогах Донецкого кряжа. Это холмистая местность, где можно обороняться на господствующих высотах", — отметил эксперт.
Однако за этой естественной преградой ситуация для ВСУ становится намного сложнее. "Но после Славянска и Краматорска начинается Приднепровская низменность, которая крайне бедна рельефом. Удержаться там гораздо сложнее", — констатировал Анпилогов.
Естественными преградами на этом направлении, по его словам, являются только реки, уровень которых в сезон межени сейчас крайне низок. Это еще одна мотивация для ВСУ до последнего держаться за города-крепости на Донбассе.
"Потому что за ними мало что есть у Украины. Но это опять-таки приводит к более интенсивным потерям украинской армии", — резюмировал собеседник издания.
