За Славянском и Краматорском нет крепких рубежей: Анпилогов о том, почему ВСУ цепляются за Донбасс - 16.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251016/za-slavyanskom-i-kramatorskom-net-krepkikh-rubezhey-anpilogov-o-tom-pochemu-vsu-tseplyayutsya-za-donbass-1070121564.html
За Славянском и Краматорском нет крепких рубежей: Анпилогов о том, почему ВСУ цепляются за Донбасс
За Славянском и Краматорском нет крепких рубежей: Анпилогов о том, почему ВСУ цепляются за Донбасс - 16.10.2025 Украина.ру
За Славянском и Краматорском нет крепких рубежей: Анпилогов о том, почему ВСУ цепляются за Донбасс
Одной из ключевых причин, по которой ВСУ до последнего цепляются за города Донбасса, является отсутствие подготовленных линий обороны западнее Славянска и Краматорска, где начинается Приднепровская низменность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-10-16T05:10
2025-10-16T05:10
новости
донбасс
краматорск
славянск
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426509_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_a67fc133c5e392dbeb92252cafb9da4c.jpg
Анпилогов объяснил, почему украинское командование так упорно цепляется за города Донбасса. По его словам, западнее Славянска и Краматорска ландшафт кардинально меняется, лишая ВСУ тактических преимуществ на господствующих высотах.Однако за этой естественной преградой ситуация для ВСУ становится намного сложнее. "Но после Славянска и Краматорска начинается Приднепровская низменность, которая крайне бедна рельефом. Удержаться там гораздо сложнее", — констатировал Анпилогов.Естественными преградами на этом направлении, по его словам, являются только реки, уровень которых в сезон межени сейчас крайне низок. Это еще одна мотивация для ВСУ до последнего держаться за города-крепости на Донбассе."Потому что за ними мало что есть у Украины. Но это опять-таки приводит к более интенсивным потерям украинской армии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251014/polkovnik-gennadiy-alekhin-vsu-teryayut-pozitsii-na-beregu-oskola-i-brosayut-v-boy-nestandartnye-rezervy-1070089790.html
донбасс
краматорск
славянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057426509_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_aefd50cd1e1b15a6a4a6382e15898b07.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, краматорск, славянск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, новости сво россия, главные новости, спецоперация, война на украине, война
Новости, Донбасс, Краматорск, Славянск, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, новости СВО Россия, Главные новости, Спецоперация, война на Украине, война

За Славянском и Краматорском нет крепких рубежей: Анпилогов о том, почему ВСУ цепляются за Донбасс

05:10 16.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Читать в
ДзенTelegram
Одной из ключевых причин, по которой ВСУ до последнего цепляются за города Донбасса, является отсутствие подготовленных линий обороны западнее Славянска и Краматорска, где начинается Приднепровская низменность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Анпилогов объяснил, почему украинское командование так упорно цепляется за города Донбасса. По его словам, западнее Славянска и Краматорска ландшафт кардинально меняется, лишая ВСУ тактических преимуществ на господствующих высотах.
"Славянск и Краматорск — это последние города, стоящие на отрогах Донецкого кряжа. Это холмистая местность, где можно обороняться на господствующих высотах", — отметил эксперт.
Однако за этой естественной преградой ситуация для ВСУ становится намного сложнее. "Но после Славянска и Краматорска начинается Приднепровская низменность, которая крайне бедна рельефом. Удержаться там гораздо сложнее", — констатировал Анпилогов.
Естественными преградами на этом направлении, по его словам, являются только реки, уровень которых в сезон межени сейчас крайне низок. Это еще одна мотивация для ВСУ до последнего держаться за города-крепости на Донбассе.
"Потому что за ними мало что есть у Украины. Но это опять-таки приводит к более интенсивным потерям украинской армии", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации на Украине – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
14 октября, 16:33
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДонбассКраматорскСлавянскАлексей АнпилоговВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОновости СВО РоссияГлавные новостиСпецоперациявойна на Украиневойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Пришел приказ брать Авдеевку": боец "Пятнашки" рассказал о разгроме укрепленного блиндажа ВСУ
05:20Хочет добиться своего угрозами и "Томагавками": Суздальцев раскрыл намерения Трампа по Украине
05:15"Рассчитывать, что они завтра загнутся, пока рано" — политолог оценил ресурсы Запада
05:10За Славянском и Краматорском нет крепких рубежей: Анпилогов о том, почему ВСУ цепляются за Донбасс
05:00"Это неправда": Суздальцев опроверг информацию об отсутствии у США наземных "Томагавков"
04:55"Дроны растянули фронт на 20 километров" — военный аналитик о кардинальном изменении тактики на СВО
04:50"Европа должна связывать Россию, пока Трамп будет разбираться с Китаем": Ищенко про позицию США
04:40"Враг не ожидал такой мощи": боец "Пятнашки" о высоком моральном духе интербригады
04:38Пошла новая волна "Гераней"... Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Никакой четкой дорожной карты": политолог о том, какие цели преследует Трамп на Украине
04:20Анпилогов о заявлениях США по "Томагавкам": Вашингтон судорожно ищет варианты воздействия на Россию
04:16Киев планирует посетить глава МВФ Георгиева
04:10Суздальцев о "мире" Трампа: "Большинство этих конфликтов снова могут быть развязаны"
04:00"Намек Меркель был понятен": Ищенко о стратегии Трампа в Европе на фоне конфликта с Китаем
03:55Ещё два аэропорта приостановили полёты из-за БПЛА. Сводка угроз по регионам России к этому часу
03:15"Это не Трамп!": Орбан рассказал о разжигателях войны на Украине
02:50"Должен был победить за неделю": Трамп высказался о российской армии
02:21Дело об убийстве генерала Кириллова поступило в военный суд
01:59И российских "деятелей"? Миронов призвал расследовать кражу резервов ЦБ России
01:17Сикорский размахивает "Геранью", на Одессу посадили нациста, изверга оставили живым. Итоги 15 октября
Лента новостейМолния