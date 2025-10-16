"Никакой четкой дорожной карты": политолог о том, какие цели преследует Трамп на Украине - 16.10.2025 Украина.ру
"Никакой четкой дорожной карты": политолог о том, какие цели преследует Трамп на Украине
"Никакой четкой дорожной карты": политолог о том, какие цели преследует Трамп на Украине - 16.10.2025 Украина.ру
"Никакой четкой дорожной карты": политолог о том, какие цели преследует Трамп на Украине
Администрация Дональда Трампа не обладает четкой и внятной стратегией урегулирования российско-украинского конфликта, а ее действия сводятся к методу угроз, которые затем снимаются. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Отвечая на вопрос, дадут ли ближневосточные успехи Трампу карт-бланш на давление по Украине, Суздальцев напомнил о предыдущих шагах Вашингтона. "Он месяцами ждал, обижался, угрожал и тут же снимал свои угрозы", — напомнил политолог. "Мы с большим интересом наблюдаем, что происходит с позицией Ирана. Трамп говорит, что конфликт на грани развязки", — добавил он, проводя параллели с другими направлениями.Эксперт подчеркнул, что за этим потоком угроз не просматривается системного подхода. "Но какой-то четкой, внятной дорожной карты, по пунктам, мы так не увидели", — констатировал Суздальцев. "Зато мы видели изобилие различного рода методов давления", — уточнил политолог.По его словам, сказать, что теперь у Трампа "развязаны руки" для достижения прорыва по урегулированию ситуации на Украине, нельзя. "Так что сказать, что теперь у Трампа развязаны руки и он будет чего-то добиваться на украинском направлении нельзя", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.
"Никакой четкой дорожной карты": политолог о том, какие цели преследует Трамп на Украине

04:30 16.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Администрация Дональда Трампа не обладает четкой и внятной стратегией урегулирования российско-украинского конфликта, а ее действия сводятся к методу угроз, которые затем снимаются. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Отвечая на вопрос, дадут ли ближневосточные успехи Трампу карт-бланш на давление по Украине, Суздальцев напомнил о предыдущих шагах Вашингтона.
"Он месяцами ждал, обижался, угрожал и тут же снимал свои угрозы", — напомнил политолог. "Мы с большим интересом наблюдаем, что происходит с позицией Ирана. Трамп говорит, что конфликт на грани развязки", — добавил он, проводя параллели с другими направлениями.
Эксперт подчеркнул, что за этим потоком угроз не просматривается системного подхода. "Но какой-то четкой, внятной дорожной карты, по пунктам, мы так не увидели", — констатировал Суздальцев. "Зато мы видели изобилие различного рода методов давления", — уточнил политолог.
По его словам, сказать, что теперь у Трампа "развязаны руки" для достижения прорыва по урегулированию ситуации на Украине, нельзя. "Так что сказать, что теперь у Трампа развязаны руки и он будет чего-то добиваться на украинском направлении нельзя", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.
Зачем Трампу нужен украинский кризис и при чем здесь Китай — Виктор Пироженко
Лента новостейМолния