"Никакой четкой дорожной карты": политолог о том, какие цели преследует Трамп на Украине

"Никакой четкой дорожной карты": политолог о том, какие цели преследует Трамп на Украине - 16.10.2025

"Никакой четкой дорожной карты": политолог о том, какие цели преследует Трамп на Украине

Администрация Дональда Трампа не обладает четкой и внятной стратегией урегулирования российско-украинского конфликта, а ее действия сводятся к методу угроз, которые затем снимаются. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

Отвечая на вопрос, дадут ли ближневосточные успехи Трампу карт-бланш на давление по Украине, Суздальцев напомнил о предыдущих шагах Вашингтона. "Он месяцами ждал, обижался, угрожал и тут же снимал свои угрозы", — напомнил политолог. "Мы с большим интересом наблюдаем, что происходит с позицией Ирана. Трамп говорит, что конфликт на грани развязки", — добавил он, проводя параллели с другими направлениями.Эксперт подчеркнул, что за этим потоком угроз не просматривается системного подхода. "Но какой-то четкой, внятной дорожной карты, по пунктам, мы так не увидели", — констатировал Суздальцев. "Зато мы видели изобилие различного рода методов давления", — уточнил политолог.По его словам, сказать, что теперь у Трампа "развязаны руки" для достижения прорыва по урегулированию ситуации на Украине, нельзя. "Так что сказать, что теперь у Трампа развязаны руки и он будет чего-то добиваться на украинском направлении нельзя", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель.

