Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель? Обвалив рынок и заработав за несколько часов очередную десятку миллионов долларов , Трамп улетел в Израиль за лаврами миротворца. Пусть пока и без Нобелевской премии.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070023219_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_2125e20fc4b109389805394ca30277c7.jpg

После заключения перемирия в Газе президент США Дональд Трамп громогласно объявил о своём очередном "историческом достижении". И на этот раз он действительно не преувеличивал — это, несомненно, его личная победа: без жёсткого давления со стороны Трампа Нетаньяху вряд ли бы кто мог остановить. Однако изначальный план, позволявший ему "убить двух зайцев" — и прославиться, и заработать, — всё же не принес заветной Нобелевской премии мира. Поэтому Трамп временно сосредоточился на другой части замысла — аферами с недвижимостью в Газе. Бизнесмен ничего не делает без выгоды. Прямолинейный по натуре Трамп с самого начала открыто заявил о своих планах: он намерен превратить Газу в новую Ривьеру. Будучи профессионалом по сделкам с недвижимостью, он прекрасно знает, как превратить дешёвый клочок земли в "золотой участок". У Газы, хотя там существует проблема с нехваткой пресной воды, выгодное географическое положение — вполне подходящее для превращения её в туристический рай. Появление ещё одного сияющего огнями реклам города на побережье Средиземного моря, в принципе, не выглядит так уж и фантастично. Сегодня Газа лежит в руинах — даже сносить ничего не нужно: достаточно лишь убрать строительный мусор. Людей осталось немного, а те, кто выжил, измучены двухлетним голодом и мечтают лишь о "миске риса и ковше воды в убогом переулке", как говорится в одной даосской пословице. У жителей Газы нет сил ни на страх, ни на протест. Дай им чашку еды и бутылку воды — и они продадут свой труд на всю оставшуюся жизнь. Палестинцы, возможно, повторят библейскую историю — продадут право первородства за миску чечевичной похлёбки. Они не только не осмелятся мечтать о компенсациях, но, напротив, могут испытывать благодарность за малейшую милость и будут готовы "отплатить сторицей за каплю воды". В будущем эти самые дешёвые рабочие руки возьмут на себя самую тяжёлую и грязную работу — будут убирать мусор, прислуживать в отелях и ресторанах, ремонтировать скоростные дороги на подъездах к туристическому раю. Многие сомневаются, что соглашение о прекращении огня в Газе будет выполнено. Судя по опыту прежних перемирий, опасения небеспочвенны: на Ближнем Востоке уже заключали множество мирных соглашений, но лишь немногие выдержали испытание временем. Однако на этот раз всё может быть иначе. Этот участок земли граничит с Израилем, а у Трампа впереди ещё более трёх лет президентского срока. Он может использовать государственные ресурсы — отправить американские войска "для обеспечения безопасности", создать систему охраны, урегулировать интересы различных групп и лиц, "покупая мир за деньги". На этот раз соглашение о перемирии в Газе действительно может привести к долгосрочному миру — но это уже будет не палестинская Газа и не израильская, а "бизнес владения Трампа в секторе Газа". Весь мир два года следил за конфликтом между ХАМАС и Нетаньяху, не замечая, что, как у нас, в Китае, говорят, пока богомол ловит цикаду, за спиной к нему подкрадывается воробей, т.е. угрозы-то пока никто и не видит . Американский президент, действуя от имени "международной миротворческой миссии", использовал государственную власть и деньги американских налогоплательщиков, чтобы завладеть участком земли, который принесёт ему баснословную прибыль. Этот процесс приватизации под прикрытием государственных интересов полон особой изощрённости. И даже если не учитывать фактор семейного бизнеса, которым ныне управляет сын Трампа, достаточно взглянуть на текст соглашения о перемирии: там появилось некое "комитет по Газе" — структура, возникшая из ниоткуда. Среди её членов — бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.Нетрудно догадаться, что этот "комитет" вскоре превратится в фактический административный орган — некое НПО с исполнительными полномочиями, полностью контролирующее Газу. После ухода с поста президента в 2029 году Трамп сможет вернуться сюда уже в качестве " единогласно правителя Газы". Изначально его план включал и Нобелевскую премию, которая придала бы проекту ореол "мирного действа". Однако Нобелевский комитет, находящийся под влиянием американских демократов, разрушил с виду беспроигрышный замысел, лишив Трампа громкого пиар-хода и осложнив продажу несчастной земли, где всегда жил палестинский народ . Но это не беда — время у Трампа ещё есть: первый год президентского срока даже не завершён. Представим, что США установят жёсткий контроль над действиями Нетаньяху и Газой, начнут выдавать еду беженцам, строить временные жилища, запустят масштабное строительство и создадут иллюзию локального экономического подъёма. При одновременном давлении и "убеждении" Нобелевского комитета и норвежского правительства получение премии мира в следующем году для Трампа станет делом техники. Семья Трампа уже накопила колоссальное состояние и теперь ищет свой " Ноев ковчег" за пределами США. Этим ковчегом и может стать Газа. С Израилем же можно договориться. Ведь сионисты, строго говоря, никогда не представляли собой еврейский этнос в биологическом смысле, а скорее выражали особую идеологию — систему капиталистических финансовых операций и эксплуатации. После "реконструкции" Газа, по замыслу Трампа, может превратиться в центр западной идеологической власти, возглавляемой сионистами, англосаксами, дельцами из Евросоюза, и, возможно, стать штаб-квартирой теневого правительства западного олигархата. Афера с островом Эпштейна — ничто по сравнению с грандиозностью замысла по овладению Газой! На острове у Эпштейна лишь в малых маштабах "эксплуатировался порок", а вот новая Газа может стать новым мега-островом Эпштейна — символом чудовищного цинизма элит. Кровавый девелоперский проект может быть подан миру как благородная миссия. Так живут западные олигархи, так империализм накапливает капитал, так Трамп и Ко стремится управлять миром.Автор — Чу Хэцзюнь, постоянный член Китайского общества изучения будущего, доктор экономических наук, коммерческий юрист.Авторизованный перевод с кит. : Азат Рахманов О других аспектах переговоров по Газе - в статье "Будущий мир на Ближнем Востоке уже дал трещину: и Израиль, и ХАМАС трактуют "план Трампа" в свою пользу"

Азат Рахманов

Азат Рахманов

