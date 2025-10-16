https://ukraina.ru/20251016/dolzhen-byl-pobedit-za-nedelyu-tramp-vyskazalsya-o-rossiyskoy-armii-1070167000.html

"Должен был победить за неделю": Трамп высказался о российской армии

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине в первую же неделю СВО, а её продолжение уже четвёртый год якобы не красит российскую армию. Об этом 16 октября сообщает РИА Новости

"Он [президент РФ Владимир Путин] должен был выиграть эту войну за одну неделю. А теперь она идет четвёртый год. Это не очень красит его, так называемую военную машину", — сказал Трамп в Белом доме.Как заявил Трамп, готовая сделка по Украине якобы была несколько месяцев тому назад.В своём выступлении перед журналистами Трамп также заявил о планах ВСУ перейти в новое наступление, отметив, что американской администрации предстоит принять решение относительно поддержки этих действий.Ранее Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр". Подробнее в публикации — "Бумажный тигр" от Трампа, Украина – родина амазонок и нервный Рютте. Кто нас удивил на прошедшей неделе.Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поинтересовался, что если Россия, продвигаясь в зоне СВО, является "бумажным тигром", кем тогда является сама НАТО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

