"Должен был победить за неделю": Трамп высказался о российской армии
02:50 16.10.2025 (обновлено: 02:51 16.10.2025)
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине в первую же неделю СВО, а её продолжение уже четвёртый год якобы не красит российскую армию. Об этом 16 октября сообщает РИА Новости
"Он [президент РФ Владимир Путин] должен был выиграть эту войну за одну неделю. А теперь она идет четвёртый год. Это не очень красит его, так называемую военную машину", — сказал Трамп в Белом доме.
Как заявил Трамп, готовая сделка по Украине якобы была несколько месяцев тому назад.
В своём выступлении перед журналистами Трамп также заявил о планах ВСУ перейти в новое наступление, отметив, что американской администрации предстоит принять решение относительно поддержки этих действий.
Ранее Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно", и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра". Позднее он заявил, что впредь не намерен использовать выражение "бумажный тигр". Подробнее в публикации — "Бумажный тигр" от Трампа, Украина – родина амазонок и нервный Рютте. Кто нас удивил на прошедшей неделе.
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" поинтересовался, что если Россия, продвигаясь в зоне СВО, является "бумажным тигром", кем тогда является сама НАТО.
8 октября, 14:19Путин речью на Валдае закрыл целую эпоху в международной политикеВажнейшее выступление Владимира Путина на Валдайском форуме. Оно более чем симптоматично, особенно если учитывать его слова и недавние предупреждения о военно-техническом ответе России Европе на Совбезе РФ, буквально полторы недели назад,. И вот теперь, более чем часовая речь, потом диалог, дискуссия и очень характерные формулировки и заявления
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на