"Отдельная субстанция": Россия не выполнит решение ЕСПЧ по Грузии - 15.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251015/otdelnaya-substantsiya-rossiya-ne-vypolnit-reshenie-espch-po-gruzii-1070141183.html
"Отдельная субстанция": Россия не выполнит решение ЕСПЧ по Грузии
"Отдельная субстанция": Россия не выполнит решение ЕСПЧ по Грузии - 15.10.2025 Украина.ру
"Отдельная субстанция": Россия не выполнит решение ЕСПЧ по Грузии
Европейский суд по правам человека предписал России выплатить гражданам Грузии компенсацию за ущерб в вооружённом конфликте 2008 года, однако Москва не собирается этого делать. Об этом 15 октября заявил официальный представитель Кремля.
2025-10-15T16:15
2025-10-15T16:32
новости
россия
грузия
москва
дмитрий песков
еспч
украина.ру
грузино-осетинский конфликт
август. восьмого
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0c/1069988289_71:0:1129:595_1920x0_80_0_0_2fe291afb2814c813ec3ade3f5a4d5ce.jpg
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ по Грузии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Решение выполнять не будем", — сказал Песков.В ходе брифинга он также ответил на вопрос, как такая позиция Москвы может повлиять на двусторонние отношения с Тбилиси. "Это отдельная тема, отдельная субстанция", — ответил Песков.Решение ЕСПЧ принято 14 октября по государственному иску Грузии против России. Европейская инстанция предписала Москве выплатить Тбилиси компенсацию €253 млн. Ранее ЕСПЧ отклонил аналогичные заявления, поданные гражданами Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик. Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск огромной эскалации, успехи ВС РФ, затягивание конфликта Западом. Хроника событий на 13:00 15 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
грузия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0c/1069988289_204:0:997:595_1920x0_80_0_0_01116f469233afc63ba6c5bce1564b20.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, грузия, москва, дмитрий песков, еспч, украина.ру, грузино-осетинский конфликт, август. восьмого, международные отношения, международная политика, международное право
Новости, Россия, Грузия, Москва, Дмитрий Песков, ЕСПЧ, Украина.ру, грузино-осетинский конфликт, Август. Восьмого, международные отношения, Международная политика, международное право

"Отдельная субстанция": Россия не выполнит решение ЕСПЧ по Грузии

16:15 15.10.2025 (обновлено: 16:32 15.10.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкКремль тщательно фиксирует заявления о ракетах Tomahawk, их звучит много, тема их возможных поставок вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы, заявил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину
Кремль тщательно фиксирует заявления о ракетах Tomahawk, их звучит много, тема их возможных поставок вызывает крайнюю обеспокоенность у Москвы, заявил Песков журналисту России 1 Павлу Зарубину - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европейский суд по правам человека предписал России выплатить гражданам Грузии компенсацию за ущерб в вооружённом конфликте 2008 года, однако Москва не собирается этого делать. Об этом 15 октября заявил официальный представитель Кремля.
Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ по Грузии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Решение выполнять не будем", — сказал Песков.
В ходе брифинга он также ответил на вопрос, как такая позиция Москвы может повлиять на двусторонние отношения с Тбилиси.
"Это отдельная тема, отдельная субстанция", — ответил Песков.
Решение ЕСПЧ принято 14 октября по государственному иску Грузии против России. Европейская инстанция предписала Москве выплатить Тбилиси компенсацию €253 млн.
Ранее ЕСПЧ отклонил аналогичные заявления, поданные гражданами Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик. Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск огромной эскалации, успехи ВС РФ, затягивание конфликта Западом. Хроника событий на 13:00 15 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияГрузияМоскваДмитрий ПесковЕСПЧУкраина.ругрузино-осетинский конфликтАвгуст. Восьмогомеждународные отношенияМеждународная политикамеждународное право
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Позывной "Коса": У ВСУ преимущество в РЭБ, но наше импортозамещение, слава Богу, стало в разы лучше
17:11"Российские пилоты известны своим неумением управлять самолетами", сыронизировал Рютте
17:02Bellingcat назвал "российский паспорт" одесского мэра Труханова на фото СБУ подделкой
16:55Крах "лимузинной дипломатии" Трампа. Как Европа втягивает США в войну с Россией
16:55"Азовцы"* захватили Тернополь и учинили массовые бесчинства
16:54"На всякий случай": Киев готовится к эвакуации
16:50Спектакль или шаг к эскалации. Что известно о возможной передаче Киеву "Томагавков"
16:38"40% учеников почти не могут читать". Почему США утратили лидерство в образовании
16:29Украинского солдата приговорили к пожизненному сроку за пытки, изнасилование и убийство в Курской области
16:21"Они здесь на коне". Постпред Украины скандально известный Мельник признал в ООН превосходство России
16:15"Отдельная субстанция": Россия не выполнит решение ЕСПЧ по Грузии
16:13Военный эксперт Владимир Носков: Доброполье повторяет судьбу Покровска, поэтому ВСУ дробят свою логистику
16:00Как Богдан Хмельницкий и Тугай-бей Львов ограбили
15:57Уиткофф уходит от Трампа, Британия не контролирует границы. Главное к 16.00
15:39Диалог между ядерными государствами подорван: главные заявления Белоусова
15:09Кто и зачем затягивал подписание мира в Газе и что будет дальше: Керимов о бумажном мире без капитуляции
15:04"Палитра средств" против "избирательного подхода": Захарова о различиях дипломатии России и США
15:00Пакистан ударил по столице Афганистана - видео
15:00Сергей Миронов: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится
14:56С покровской группировкой ВСУ покончено: какова важность освобождения Новопавловки
Лента новостейМолния