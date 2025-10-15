https://ukraina.ru/20251015/otdelnaya-substantsiya-rossiya-ne-vypolnit-reshenie-espch-po-gruzii-1070141183.html

"Отдельная субстанция": Россия не выполнит решение ЕСПЧ по Грузии

Европейский суд по правам человека предписал России выплатить гражданам Грузии компенсацию за ущерб в вооружённом конфликте 2008 года, однако Москва не собирается этого делать. Об этом 15 октября заявил официальный представитель Кремля.

Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ по Грузии, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Решение выполнять не будем", — сказал Песков.В ходе брифинга он также ответил на вопрос, как такая позиция Москвы может повлиять на двусторонние отношения с Тбилиси. "Это отдельная тема, отдельная субстанция", — ответил Песков.Решение ЕСПЧ принято 14 октября по государственному иску Грузии против России. Европейская инстанция предписала Москве выплатить Тбилиси компенсацию €253 млн. Ранее ЕСПЧ отклонил аналогичные заявления, поданные гражданами Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик. Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ в 2022 году. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Риск огромной эскалации, успехи ВС РФ, затягивание конфликта Западом. Хроника событий на 13:00 15 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

