https://ukraina.ru/20251015/risk-ogromnoy-eskalatsii-uspekhi-vs-rf-zatyagivanie-konflikta-zapadom-khronika-sobytiy-na-1300-15-1070124867.html

Риск огромной эскалации, успехи ВС РФ, затягивание конфликта Западом. Хроника событий на 13:00 15 октября

Риск огромной эскалации, успехи ВС РФ, затягивание конфликта Западом. Хроника событий на 13:00 15 октября - 15.10.2025 Украина.ру

Риск огромной эскалации, успехи ВС РФ, затягивание конфликта Западом. Хроника событий на 13:00 15 октября

Политики и СМИ комментируют риск поставки американских "Томагавков" на Украину. ВС РФ уничтожают противника и технику. Объемы военной помощи Киеву снижаются, но Запад не оставляет попыток затянуть конфликт

2025-10-15T13:00

2025-10-15T13:00

2025-10-15T13:31

хроники

спецоперация

сво

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

петер сийярто

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064242374_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1bd9b70373bf8062b92aa80ec922db4c.jpg

Глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто в среду на полях форума "Российская энергетическая неделя" прокомментировал риск поставки американских ракет "Томагавк" на Украину."Мы понимаем, что каждый день продолжения войны создаёт риск огромной эскалации", - сказал Сийярто.Он выразил надежду на урегулирование конфликта при участии президента США Дональда Трампа."Я очень надеюсь, что мир вернется в Центральную часть Европы. Мы верим в то, что президент Трамп - это фактически единственная надежда для достижения мира на Украине. Мы были были очень обнадежены после саммита на Аляске, и мы до сих пор надеемся, что усилия со стороны Трампа, чтобы установить мир в регионе, будут успешными", - отметил он.В свою очередь газета New York Times считает, что поставки "Томагавков" от США были бы сопряжены с огромными сложностями.В то же время передача Киеву американского ракетного комплекса средней дальности Typhon, необходимого для запуска ракет, приблизит США к прямой конфронтации с Россией."Для запуска "Томагавков" Украине понадобится американская армейская пусковая установка под названием Typhon, (ее передача стала бы - ред.) шагом, который, по словам военных чиновников, приблизит США к прямой конфронтации с Россией", - пишет издание.Газета подчеркивает, что президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что продажа Киеву "Томагавков" будет означать качественно новый уровень эскалации.В начале октября Путин заявил, что применение "Томагавков" без прямого участия американских военных невозможно, отметив, что это будет означать качественно новый этап эскалации между Россией и Соединенными Штатами.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду отметила, что поддержка главой евродипломатии Каи Каллас возможной передачи Украине ракет является свидетельством отсутствия воли к миру на Западе."Сознательно затягивая конфликт, они преследуют свои узкокорыстные цели, стремятся не допустить краха созданного ими миропорядка и нанести максимальный ущерб нашей стране, не задумываясь о неизбежных последствиях, в том числе и для себя", - сказала она в ходе брифинга.А газета Washington Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник написала, что команда Владимира Зеленского понимает, что США не желают передавать Украине ракеты и не станут этого делать в случае, если не будет наблюдаться "абсолютного тупика" в переговорах с Россией.Успехи ВС РФНа территории Украины продолжают раздаваться взрывы. Недавно очередной прогремел в Павлограде Днепропетровской области. Также взрывы фиксировали в Сумах, есть перебои в электроснабжении, сообщил мэр города Александр Лысенко.Минобороны рассказало об успехах россиян в зоне СВО за сутки. Так, они нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов.Подразделения группировки войск "Восток" завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области.Российские подразделения "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, механизированной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Антоновка Херсонской области, Приморское и Орехов Запорожской области.Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 175 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину HMMWV производства США и бронеавтомобиль "Казак" в Донецкой Народной Республике.Подразделения "Запада" заняли более выгодные позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.Затягивание конфликтаГенсек НАТО Марк Рютте в среду перед началом заседания глав Минобороны заявил, что ожидает новые объявления стран альянса о помощи Украине, включая ПВО."Мы будем обсуждать новую инициативу, которая была запущена в августе по закупке американского летального и нелетального оружия Европой для помощи Украине. Мы уже имеем обязательства на 2 миллиарда евро, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО", - призвал он.Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заверил, что страна выделит еще 90 миллионов евро на поддержку производства беспилотников на Украине.На прошлой неделе Нидерланды уже выделили 200 миллионов евро на помощь Киеву в области борьбы с беспилотниками.Ранее министерство обороны Нидерландов сообщило о запуске производства оборонной продукции на заводе VDL в Борне. По словам главы ведомства, первые производственные линии по сборке дронов запустят в ближайшие несколько месяцев. Как отмечается на сайте нидерландского Минобороны, производимая в Борне продукция "укрепит не только вооруженные силы Нидерландов, но и Украины".Эстонский министр обороны Ханно Певкур пообещал, что страна выделит 12 миллионов долларов в рамках пакета на инициативу Prioritized Ukraine Requirements List, которая подразумевает закупку оружия США для Украины.Он выразил надежду, что новый пакет от стран Северной Европы и Балтии на инициативу PURL может быть согласован уже в среду.Финляндия присоединится к программе закупок американского оружия для ВСУ, пообещал министр обороны республики Антти Хяккянен.Также на этой неделе Финляндия передаст Украине новый пакет военной помощи, пообещал Хяккянен. Стоимость пакета и его содержание министр не привел.В августе Хяккянен заявлял, что Финляндия не участвует в закупках американского вооружения для Украины, поскольку намерена развивать закупки вооружений для ВСУ у собственной промышленности. В феврале Минобороны Финляндии объявило о запуске программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 миллионов евро на заказы вооружений для поставок ВСУ.Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее указывал, что Хельсинки занимают пятое место по объему оказанной киевскому режиму военной помощи на душу населения. И финское руководство декларирует, что намерено продолжать поддержку Киева "так долго, как это потребуется".Швеция также готова выделить новые средства на инициативу по закупке американского вооружения для ВСУ, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон.Он напомнил, что Швеция ранее выделила в рамках этой инициативы 250 миллионов евро на совместный пакет помощи с Данией и Норвегией.Бельгия в рамках своего бюджета на 2026 год готовит пакет поддержки Украины на один миллиард евро, отметил министр обороны королевства Тео Франкен. При этом он признал, что пока соглашения по бюджету достигнуто не было.Также он отказался обсуждать российские замороженные активы, переадресовав все подобные вопросы премьер-министру королевства Барту де Веверу.Несмотря на инициативность стран Запада в том, что касается затягивания конфликта, тот же министр обороны Эстонии посетовал на снижение объемов военной помощи, предоставляемой Киеву.Уполномоченный Владимира Зеленского по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, в свою очередь, пожаловался на то, что санкционный режим ЕС в отношении России дает трещины, передает агентство Блумберг."Поскольку его соблюдение осуществляется государствами-членами, а не всем блоком", - сказал он.Подробнее о действиях против России — в материале Обратная сторона санкций и русофобии. Чем Финляндии аукнулся разрыв отношений с Россией на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251015/igry-trampa-provaly-vsu-svedenie-schetov-s-merom-odessy-khronika-sobytiy-na-utro-15-oktyabrya-1070115959.html

https://ukraina.ru/20251014/zhaloby-zelenskogo-otvet-rossii-na-tomagavki-i-ulov-ttsk-khronika-sobytiy-na-1300-14-oktyabrya-1070071630.html

https://ukraina.ru/20251013/opasnost-tomagavkov-provaly-vsu-nastoyaschiy-vinovnik-chp-s-dronami-khronika-sobytiy-na-1300-13-oktyabrya-1070025215.html

украина

россия

сша

запад

венгрия

нидерланды

эстония

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, спецоперация, сво, эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, петер сийярто, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, мид, "томагавк", вс рф, всу, владимир зеленский, запад, военная помощь украине, конфликт, оружие, мид рф, мария захарова, рютте, венгрия, нидерланды, эстония, финляндия, ес