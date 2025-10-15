На Украине создали свою криптовалюту и обворовали "инвесторов" - 15.10.2025 Украина.ру
На Украине создали свою криптовалюту и обворовали "инвесторов"
На Украине создали свою криптовалюту и обворовали "инвесторов"
В Хмельницкой области разоблачили организованную преступную группу, ограбившую граждан Украины и дальнего зарубежья. Об этом 15 октября сооьщила Нацполиция Украины.
2025-10-15T19:11
2025-10-15T19:11
Хмельницкая ОПГ завладела "цифровыми активами граждан Украины, стран Европы и Ближнего Востока". Из официального сообщения следует, что Украина находится вне европейской части континента. "Злоумышленники создавали собственную криптовалюту и привлекали инвесторов через тематические сообщества в мессенджере Telegram, где демонстрировали роскошный образ жизни и "прибыльные трейдинговые соглашения", чем вводили людей в заблуждение и склоняли к инвестициям", - сказано в публикации полицейских.Там также отмечено, что после привлечения граждан к вложению средств в их криптовалюту, мошенники блокировали покупателям доступ к управлению приобретенными активами и не давали им возможности вывести купленную цифровую валюту из криптокошелька.Полицейские провели обыски в Хмельницком и в Киеве. В итоге изъята мобильная и компьютерная техника, носители для хранения криптовалюты в автономном режиме, записи и элитные автомобили криптомошенников.Ранее в новостях: Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
На Украине создали свою криптовалюту и обворовали "инвесторов"

19:11 15.10.2025
 
В Хмельницкой области разоблачили организованную преступную группу, ограбившую граждан Украины и дальнего зарубежья. Об этом 15 октября сооьщила Нацполиция Украины.
Хмельницкая ОПГ завладела "цифровыми активами граждан Украины, стран Европы и Ближнего Востока". Из официального сообщения следует, что Украина находится вне европейской части континента.
"Злоумышленники создавали собственную криптовалюту и привлекали инвесторов через тематические сообщества в мессенджере Telegram, где демонстрировали роскошный образ жизни и "прибыльные трейдинговые соглашения", чем вводили людей в заблуждение и склоняли к инвестициям", - сказано в публикации полицейских.
Там также отмечено, что после привлечения граждан к вложению средств в их криптовалюту, мошенники блокировали покупателям доступ к управлению приобретенными активами и не давали им возможности вывести купленную цифровую валюту из криптокошелька.
Полицейские провели обыски в Хмельницком и в Киеве. В итоге изъята мобильная и компьютерная техника, носители для хранения криптовалюты в автономном режиме, записи и элитные автомобили криптомошенников.
Ранее в новостях: Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния