https://ukraina.ru/20251015/na-ukraine-sozdali-svoyu-kriptovalyutu-i-obvorovali-investorov-1070151682.html

На Украине создали свою криптовалюту и обворовали "инвесторов"

В Хмельницкой области разоблачили организованную преступную группу, ограбившую граждан Украины и дальнего зарубежья. Об этом 15 октября сооьщила Нацполиция Украины.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070146890_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fddd0bd60489b1c7ac879c28d924756e.jpg

Хмельницкая ОПГ завладела "цифровыми активами граждан Украины, стран Европы и Ближнего Востока". Из официального сообщения следует, что Украина находится вне европейской части континента. "Злоумышленники создавали собственную криптовалюту и привлекали инвесторов через тематические сообщества в мессенджере Telegram, где демонстрировали роскошный образ жизни и "прибыльные трейдинговые соглашения", чем вводили людей в заблуждение и склоняли к инвестициям", - сказано в публикации полицейских.Там также отмечено, что после привлечения граждан к вложению средств в их криптовалюту, мошенники блокировали покупателям доступ к управлению приобретенными активами и не давали им возможности вывести купленную цифровую валюту из криптокошелька.Полицейские провели обыски в Хмельницком и в Киеве. В итоге изъята мобильная и компьютерная техника, носители для хранения криптовалюты в автономном режиме, записи и элитные автомобили криптомошенников.Ранее в новостях: Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

