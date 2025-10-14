Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта - 14.10.2025 Украина.ру
Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта
Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта
Разоблачена организованная преступная группа, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты. Об этом 14 октября сообщает Нацполиция Украины.
2025-10-14T10:41
2025-10-14T10:41
Организатором криминальной схемы стала 33-летняя женщина, которая во время СВО выехала в Польшу. Она вовлекла в преступную деятельность бывшего мужа и знакомого из Николаева. Женщина получала персональные данные пользователей онлайн-банкинга – финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Полученную информацию она передавала другим участникам группы. они осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а далее – в украинский электронный сервис госуслуг "Дія" через систему авторизации BankID. "Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организатор изготовляла короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake — накладывая лицо потерпевших на собственное. Эти фейковые видео использовались для прохождения автоматической фото-верификации в банковских онлайн-системах", - рассказали полицейские.Таким образом злодеи заключили договоры и открыли счета от имени по меньшей мере 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты. Вырученные средства участники ОПГ переводили на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и обналичивали.Трем участникам ОПГ сообщено о подозрении в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Российский крейсер "поздравил" флот США, Макрон отказался уходить. Хроника событий на утро 14 октября
Разоблачена организованная преступная группа, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты. Об этом 14 октября сообщает Нацполиция Украины.
Организатором криминальной схемы стала 33-летняя женщина, которая во время СВО выехала в Польшу. Она вовлекла в преступную деятельность бывшего мужа и знакомого из Николаева.
Женщина получала персональные данные пользователей онлайн-банкинга – финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Полученную информацию она передавала другим участникам группы. они осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а далее – в украинский электронный сервис госуслуг "Дія" через систему авторизации BankID.
"Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организатор изготовляла короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake — накладывая лицо потерпевших на собственное. Эти фейковые видео использовались для прохождения автоматической фото-верификации в банковских онлайн-системах", - рассказали полицейские.
Таким образом злодеи заключили договоры и открыли счета от имени по меньшей мере 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты. Вырученные средства участники ОПГ переводили на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и обналичивали.
Трем участникам ОПГ сообщено о подозрении в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Российский крейсер "поздравил" флот США, Макрон отказался уходить. Хроника событий на утро 14 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
