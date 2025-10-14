https://ukraina.ru/20251014/ukrainskaya-opg-oformlyala-kredity-s-pomoschyu-iskusstvennogo-intellekta--1070069342.html
Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта
Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта - 14.10.2025 Украина.ру
Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта
Разоблачена организованная преступная группа, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты. Об этом 14 октября сообщает Нацполиция Украины.
2025-10-14T10:41
2025-10-14T10:41
2025-10-14T10:41
украина
новости
польша
николаев
опг
нацполиция
украина.ру
криптовалюта
ии (искусственный интеллект)
мошенники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070068602_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_2a2bbbe32b5eaac74cf43370cf3381fa.jpg
Организатором криминальной схемы стала 33-летняя женщина, которая во время СВО выехала в Польшу. Она вовлекла в преступную деятельность бывшего мужа и знакомого из Николаева. Женщина получала персональные данные пользователей онлайн-банкинга – финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Полученную информацию она передавала другим участникам группы. они осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а далее – в украинский электронный сервис госуслуг "Дія" через систему авторизации BankID. "Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организатор изготовляла короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake — накладывая лицо потерпевших на собственное. Эти фейковые видео использовались для прохождения автоматической фото-верификации в банковских онлайн-системах", - рассказали полицейские.Таким образом злодеи заключили договоры и открыли счета от имени по меньшей мере 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты. Вырученные средства участники ОПГ переводили на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и обналичивали.Трем участникам ОПГ сообщено о подозрении в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Российский крейсер "поздравил" флот США, Макрон отказался уходить. Хроника событий на утро 14 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
польша
николаев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070068602_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_aca9bfbb7b2e840bb1fb123560fd0987.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, польша, николаев, опг, нацполиция, украина.ру, криптовалюта, ии (искусственный интеллект), мошенники, мошенничество, криминал, уголовное дело, фейк, киберпреступность, кибербезопасность, кибербезопасность
Украина, Новости, Польша, Николаев, ОПГ, Нацполиция, Украина.ру, криптовалюта, ИИ (искусственный интеллект), мошенники, мошенничество, криминал, уголовное дело, фейк, киберпреступность, кибербезопасность, кибербезопасность
Украинская ОПГ оформляла кредиты с помощью искусственного интеллекта
Разоблачена организованная преступная группа, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты. Об этом 14 октября сообщает Нацполиция Украины.
Организатором криминальной схемы стала 33-летняя женщина, которая во время СВО выехала в Польшу. Она вовлекла в преступную деятельность бывшего мужа и знакомого из Николаева.
Женщина получала персональные данные пользователей онлайн-банкинга – финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Полученную информацию она передавала другим участникам группы. они осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а далее – в украинский электронный сервис госуслуг "Дія" через систему авторизации BankID.
"Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организатор изготовляла короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake — накладывая лицо потерпевших на собственное. Эти фейковые видео использовались для прохождения автоматической фото-верификации в банковских онлайн-системах", - рассказали полицейские.
Таким образом злодеи заключили договоры и открыли счета от имени по меньшей мере 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты. Вырученные средства участники ОПГ переводили на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и обналичивали.
Трем участникам ОПГ сообщено о подозрении в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.