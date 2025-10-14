https://ukraina.ru/20251014/vozmozhnye-postavki-tomagavkov-kievu-grozyat-yadernoy-voynoy---lukashenko-1070075883.html

Возможные поставки "Томагавков" Киеву грозят ядерной войной - Лукашенко

Возможные поставки "Томагавков" Киеву грозят ядерной войной - Лукашенко

Поставки Украине американских ракет "Томагавк" не решат конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, передает агентство Белта

2025-10-14T12:36

"Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает (президент США) Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает... Зеленский", - сказал политик. Лукашенко обратил внимание, что россияне и руководство России нацелены на то, чтобы установить мир на Украине.Накануне член комитета Верховной Рады по обороне Сергей Рахманин также заявил о бессмысленности возможных поставок американских крылатых ракет Украине, поскольку страна не обладает необходимыми пусковыми установками для их применения. Подробнее - в материале "Томагавки" для Зеленского: украинский депутат признал бесперспективность получения американских ракет на сайте Украина.ру.

