Возможные поставки "Томагавков" Киеву грозят ядерной войной - Лукашенко
Поставки Украине американских ракет "Томагавк" не решат конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, передает агентство Белта
"Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает (президент США) Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает... Зеленский", - сказал политик. Лукашенко обратил внимание, что россияне и руководство России нацелены на то, чтобы установить мир на Украине.Накануне член комитета Верховной Рады по обороне Сергей Рахманин также заявил о бессмысленности возможных поставок американских крылатых ракет Украине, поскольку страна не обладает необходимыми пусковыми установками для их применения. Подробнее - в материале "Томагавки" для Зеленского: украинский депутат признал бесперспективность получения американских ракет на сайте Украина.ру.
"Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает (президент США) Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает... Зеленский", - сказал политик.
Лукашенко обратил внимание, что россияне и руководство России нацелены на то, чтобы установить мир на Украине.
Накануне член комитета Верховной Рады по обороне Сергей Рахманин также заявил о бессмысленности возможных поставок американских крылатых ракет Украине, поскольку страна не обладает необходимыми пусковыми установками для их применения.