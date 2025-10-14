Возможные поставки "Томагавков" Киеву грозят ядерной войной - Лукашенко - 14.10.2025 Украина.ру
Возможные поставки "Томагавков" Киеву грозят ядерной войной - Лукашенко
Возможные поставки "Томагавков" Киеву грозят ядерной войной - Лукашенко - 14.10.2025 Украина.ру
Возможные поставки "Томагавков" Киеву грозят ядерной войной - Лукашенко
Поставки Украине американских ракет "Томагавк" не решат конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, передает агентство Белта
2025-10-14T12:36
2025-10-14T12:55
новости
украина
александр лукашенко
дональд трамп
россия
киев
сергей рахманинов
верховная рада
"томагавк"
"Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает (президент США) Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает... Зеленский", - сказал политик. Лукашенко обратил внимание, что россияне и руководство России нацелены на то, чтобы установить мир на Украине.Накануне член комитета Верховной Рады по обороне Сергей Рахманин также заявил о бессмысленности возможных поставок американских крылатых ракет Украине, поскольку страна не обладает необходимыми пусковыми установками для их применения. Подробнее - в материале "Томагавки" для Зеленского: украинский депутат признал бесперспективность получения американских ракет на сайте Украина.ру.
новости, украина, александр лукашенко, дональд трамп, россия, киев, сергей рахманинов, верховная рада, "томагавк", украина.ру, сша, белоруссия
Новости, Украина, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Россия, Киев, Сергей Рахманинов, Верховная Рада, "Томагавк", Украина.ру, США, Белоруссия

Возможные поставки "Томагавков" Киеву грозят ядерной войной - Лукашенко

12:36 14.10.2025 (обновлено: 12:55 14.10.2025)
 
© Фото : president.gov.by
- РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : president.gov.by
Поставки Украине американских ракет "Томагавк" не решат конфликт на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, передает агентство Белта
"Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает (президент США) Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает... Зеленский", - сказал политик.
Лукашенко обратил внимание, что россияне и руководство России нацелены на то, чтобы установить мир на Украине.
Накануне член комитета Верховной Рады по обороне Сергей Рахманин также заявил о бессмысленности возможных поставок американских крылатых ракет Украине, поскольку страна не обладает необходимыми пусковыми установками для их применения.
Подробнее - в материале "Томагавки" для Зеленского: украинский депутат признал бесперспективность получения американских ракет на сайте Украина.ру.
НовостиУкраинаАлександр ЛукашенкоДональд ТрампРоссияКиевСергей РахманиновВерховная Рада"Томагавк"Украина.руСШАБелоруссия
 
