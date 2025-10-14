В двух шагах от ядерной войны: как Европа влияет на Трампа и дадут ли Украине "Томагавки" — Ищенко - 14.10.2025 Украина.ру
В двух шагах от ядерной войны: как Европа влияет на Трампа и дадут ли Украине "Томагавки" — Ищенко
В двух шагах от ядерной войны: как Европа влияет на Трампа и дадут ли Украине "Томагавки" — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему мир находится на пороге ядерной войны и как Европа влияет на президента США Дональда Трампа. Также он оценил роль Маргарет Тэтчер в британской и международной политике и рассказал, что представляет из себя нынешняя Британия. 00:29 – Трампу не дали Нобелевскую премию мира: чего от него ждать теперь? 01:53 – Почему Трамп угрожает Путину и насколько реальны угрозы от президента США?03:52 – Как Европа влияет на Трампа? 08:31 – Что делать с украинским обществом после окончания СВО? 19:48 – Об опасности ядерной войны; 25:22 – Роль Маргарет Тэтчер в международной политике. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
В двух шагах от ядерной войны: как Европа влияет на Трампа и дадут ли Украине "Томагавки" — Ищенко

16:59 14.10.2025 (обновлено: 17:00 14.10.2025)
 
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему мир находится на пороге ядерной войны и как Европа влияет на президента США Дональда Трампа.
Также он оценил роль Маргарет Тэтчер в британской и международной политике и рассказал, что представляет из себя нынешняя Британия.
00:29 – Трампу не дали Нобелевскую премию мира: чего от него ждать теперь?
01:53 – Почему Трамп угрожает Путину и насколько реальны угрозы от президента США?
03:52 – Как Европа влияет на Трампа?
08:31 – Что делать с украинским обществом после окончания СВО?
19:48 – Об опасности ядерной войны;
25:22 – Роль Маргарет Тэтчер в международной политике.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
