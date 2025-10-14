https://ukraina.ru/20251014/v-dvukh-shagakh-ot-yadernoy-voyny-kak-evropa-vliyaet-na-trampa-i-dadut-li-ukraine-tomagavki--ischenko-1070092441.html

В двух шагах от ядерной войны: как Европа влияет на Трампа и дадут ли Украине "Томагавки" — Ищенко

В двух шагах от ядерной войны: как Европа влияет на Трампа и дадут ли Украине "Томагавки" — Ищенко - 14.10.2025 Украина.ру

В двух шагах от ядерной войны: как Европа влияет на Трампа и дадут ли Украине "Томагавки" — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему мир... Украина.ру, 14.10.2025

2025-10-14T16:59

2025-10-14T16:59

2025-10-14T17:00

европа

сша

украина

видео

дональд трамп

ростислав ищенко

маргарет тэтчер

украина.ру

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070091425_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd3d2d60dce773fb515fc02de340d0d5.jpg

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, почему мир находится на пороге ядерной войны и как Европа влияет на президента США Дональда Трампа. Также он оценил роль Маргарет Тэтчер в британской и международной политике и рассказал, что представляет из себя нынешняя Британия. 00:29 – Трампу не дали Нобелевскую премию мира: чего от него ждать теперь? 01:53 – Почему Трамп угрожает Путину и насколько реальны угрозы от президента США?03:52 – Как Европа влияет на Трампа? 08:31 – Что делать с украинским обществом после окончания СВО? 19:48 – Об опасности ядерной войны; 25:22 – Роль Маргарет Тэтчер в международной политике. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

европа

сша

украина

британия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

европа, сша, украина, видео, дональд трамп, ростислав ищенко, маргарет тэтчер, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво сейчас, завершение сво, британия, ес, владимир путин, россия, наступление россии, российская экономика, видео