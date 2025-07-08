https://ukraina.ru/20250708/malykha-rasskazala-kakie-uyazvimye-mesta-vrazheskoy-tekhniki-dolzhen-znat-buduschiy-operator-bpla-1064813931.html
"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА
"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА - 08.07.2025 Украина.ру
"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА
"Боец, который идет на ЛБС, должен знать хотя бы азы той техники, которая охотится на него, и понимать, как ее поразить", - поделилась с нашим изданием "Малыха".
2025-07-08T17:22
2025-07-08T17:22
2025-07-08T17:22
сво
вс рф
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064813792_183:0:1096:685_1920x0_80_0_0_f2b4e1bdb5fcc504bd60a5bbac97bb32.jpg
"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА
"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА
2025-07-08T17:22
true
PT1M24S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА
"Боец, который идет на ЛБС, должен знать хотя бы азы той техники, которая охотится на него, и понимать, как ее поразить", - поделилась с нашим изданием "Малыха".
2025-07-08T17:22
true
PT1M24S
"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА
"Боец, который идет на ЛБС, должен знать хотя бы азы той техники, которая охотится на него, и понимать, как ее поразить", - поделилась с нашим изданием "Малыха".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.