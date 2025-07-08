https://ukraina.ru/20250708/malykha-rasskazala-kakie-uyazvimye-mesta-vrazheskoy-tekhniki-dolzhen-znat-buduschiy-operator-bpla-1064813931.html

"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА

"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА - 08.07.2025 Украина.ру

"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА

"Боец, который идет на ЛБС, должен знать хотя бы азы той техники, которая охотится на него, и понимать, как ее поразить", - поделилась с нашим изданием "Малыха".

2025-07-08T17:22

2025-07-08T17:22

2025-07-08T17:22

сво

вс рф

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, что делать, если за тобой охотится вражеский дрон

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА "Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА 2025-07-08T17:22 true PT1M24S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, в десятку, видео, видео