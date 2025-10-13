Запорожье и Харьков им не жалко: военный аналитик Носков о точечной обороне ВСУ - 13.10.2025 Украина.ру
Запорожье и Харьков им не жалко: военный аналитик Носков о точечной обороне ВСУ
Запорожье и Харьков им не жалко: военный аналитик Носков о точечной обороне ВСУ - 13.10.2025 Украина.ру
Запорожье и Харьков им не жалко: военный аналитик Носков о точечной обороне ВСУ
Командование ВСУ применяет избирательный подход к обороне регионов, не считая Запорожскую и Харьковскую область приоритетными для удержания и превращая отдельные города в мощные укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
2025-10-13T05:50
2025-10-13T05:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057424710_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_68e8b6c643abf9882a9ed4e8e2791345.jpg
Комментируя военную ценность Донбасса для ВСУ, Носков провел сравнение с другими направлениями. "Орехов в Запорожской области они уже тоже превратили в сплошной укрепрайон", — привел пример эксперт.При этом он отметил, что некоторые области не являются для украинского командования сакральными. "Запорожскую область им особенно не жалко. Харьковскую область, мы видим это на примере Волчанска, тоже не жалко", — констатировал аналитик.Эксперт добавил, что подобная тактика применяется и в Донбассе, где ВСУ цепляются за определенные рубежи, в то время как другие территории могут быть оставлены. Носков отметил, что ВСУ будут цепляться за северо-западный Донбасс по той причине, что севернее расположены Барвенково и Лозовая. Это важные железнодорожные узлы, пункты пересечения дорог, которые надежно соединяют Харьков и Днепропетровск, два крупных промышленных центра, добавил он."Если бы не политическая воля, ВСУ были бы рады оставить Северский выступ и спрямить линию фронта, а сэкономленные силы перебросить под Красный Лиман или на другое направление, которое они считают критическим", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.На тему ударов по украинской энергетике: "Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251010/artem-sokolov-deputaty-evroparlamenta-obyavili-rossii-virtualnuyu-voynu-radi-politicheskogo-kapitala-1069882099.html
Запорожье и Харьков им не жалко: военный аналитик Носков о точечной обороне ВСУ

05:50 13.10.2025
 
Командование ВСУ применяет избирательный подход к обороне регионов, не считая Запорожскую и Харьковскую область приоритетными для удержания и превращая отдельные города в мощные укрепрайоны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
Комментируя военную ценность Донбасса для ВСУ, Носков провел сравнение с другими направлениями. "Орехов в Запорожской области они уже тоже превратили в сплошной укрепрайон", — привел пример эксперт.
При этом он отметил, что некоторые области не являются для украинского командования сакральными. "Запорожскую область им особенно не жалко. Харьковскую область, мы видим это на примере Волчанска, тоже не жалко", — констатировал аналитик.
Эксперт добавил, что подобная тактика применяется и в Донбассе, где ВСУ цепляются за определенные рубежи, в то время как другие территории могут быть оставлены.
Носков отметил, что ВСУ будут цепляться за северо-западный Донбасс по той причине, что севернее расположены Барвенково и Лозовая. Это важные железнодорожные узлы, пункты пересечения дорог, которые надежно соединяют Харьков и Днепропетровск, два крупных промышленных центра, добавил он.
"Если бы не политическая воля, ВСУ были бы рады оставить Северский выступ и спрямить линию фронта, а сэкономленные силы перебросить под Красный Лиман или на другое направление, которое они считают критическим", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.
На тему ударов по украинской энергетике: "Деэлектрификация в полный рост. В чём суть возобновившихся ударов ВКС России по энергетике Украины" на сайте Украина.ру.
10 октября, 06:30
Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капиталаВ резолюциях Европарламента можно прописывать все, что угодно, но никакой реальной ценности эти документы не несут.Поэтому можно, как это делают европейские парламентарии, играть в виртуальную войну, объявлять ее и направлять на Россию кары небесные, но к реальности, в том числе вокруг украинского конфликта, это не имеет никакого отношения.
