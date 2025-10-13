https://ukraina.ru/20251013/makron-protiv-trampa-kak-frantsiyu-sokhranyayut-v-rusofobskoy-oboyme-1070031335.html

Макрон против Трампа. Как Францию сохраняют в русофобской обойме

Макрон против Трампа. Как Францию сохраняют в русофобской обойме - 13.10.2025 Украина.ру

Макрон против Трампа. Как Францию сохраняют в русофобской обойме

Кому сейчас в Париже хорошо, так это Себастьену Лекорню – он во второй раз спас президента Эмманюэля Макрона: жена Брижит не будет бить того по сопатке своим элегантным старческим кулачком.

2025-10-13T15:28

2025-10-13T15:28

2025-10-13T15:28

франция

европа

украина

эммануэль макрон

дональд трамп

марин ле пен

мвд

мид

весь скачко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070031986_0:98:1281:818_1920x0_80_0_0_fb82df8797778484a8e05acc5c7697c3.jpg

Следовательно, сопат.., пардон. лицо молодой французской демократии обойдется без синяков и ссадин, а Макрон может повторить излюбленное: "Политика – это стиль, волшебство и мистика".Все дело в том, что в прошедший воскресный вечер стало известно, что переназначенный на пост премьера, а до этого позорно сбежавший с должности через 27 дней после первого назначения Лекорню смог как бы сформировать персональный состав своего правительства.Кто эти люди, похожие на японских камикадзе, брошенных на амбразуру французских проблем, досконально не знает практически никто. "Зубры" и "динозавры" французской политики типа Брюно Ретайо, экс-главы МВД и партии "Республиканцы" или Брюно Ле Мэр, экс министр экономики, а потом и обороны, соратник Макрона. правительство проигнорировали. Но агентство Рейтер указало, что из прежних политико-суповых наборов спасителей Франции свои должности сохранили несколько человек: глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен, министр культуры Рашида Дати, министр сельского хозяйства Анни Женевар, министра транспорта Филипп Табаро, министр спорта Марина Феррари, а также глава минфина Ролан Лескюр и министр, ответственный за государственные счета, Амели де Моншален.Последние два назначения очень важные: министрам поручено завершить составление нового бюджета, который обсудят уже на первом заседании правительства 14 октября. Национальное собрание же должно утвердить бюджет до 31 декабря, что называется, под елочку. Без этого пятая Французская республика вообще может прекратить существование – так глубоки ее политические и экономические проблемы и провалы. И что бы министры не изобретали, а экономить им придется на всем и бить любого, кто будет против.Главой минобороны стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен, Эдуар Жеффре, сменил Элизабет Борн на посту министра национального образования, Моник Барбю, бывшая глава французского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), назначена министром экологического перехода, Серж Папен министром по делам малого и среднего предпринимательства, торговли и туризма, Стефани Рист – министром здравоохранения, Наима Мутчу – министром по делам заморских территорий.Важно и то, что префект полиции Парижа Лоран Нуньес стал министром внутренних дел. У него есть опыт подавления бунтов – набил руку еще на мочилове "желтых жилетов".Но по-любому церемония передачи полномочий от прежних министров пройдет 13 октября без речей и прессы. Хотя Макрон и будет дежурно излучать уверенность в себе. Сам премьер Лекорню это уже делает: после повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий, и теперь утверждает, что у власти находится почти правительство технократов, ибо ему в подборе кадров была предоставлена свобода действий.Оппозиция тоже определилась со своими планами – валить невольных макронистов до конца. Французская правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" уже заявила, что готова внести резолюцию о вотуме недоверия новому правительства, не дожидаясь натянутых торжеств. В соцсетях Марин написала: "Как мы заявляли уже несколько дней, правительству будет выражено недоверие со стороны "Национального объединения" и наших союзников из "Союза правых за республику". Завтра (то есть в понедельник, 13 октября. – Авт.) мы внесем резолюцию о вотуме недоверия".Расчет оппозиции прост: Макрон, по ее мнению, должен как можно скорее распустить парламент, чтобы французы смогли избрать новое большинство под лидерством представителя "Национального объединения" и его главы Жордана Барделла, возглавившего партию после обвинительного приговора Марин Ле Пен, на 5 лет по суду отстраненной от участия в выборах.Станет ли легче Макрону? По мнению большинства обозревателей, вряд ли. Для него происходящее – это отсрочка для выполнения им задач, поставленных перед ним теми, кто его выдвигал и держит на посту.Проблема Макрона в том, что, с одной стороны, он находится во Франции практически в изоляции. Политической. Он – "хромая утка", из-за токсичности которой от нее дистанцируются все, кто видит свои перспективы во французской политике. Именно потому за восемь лет президентства Макрон меняет уже восьмое (восьмое, Карл!) правительство.Однако, с другой – Макрона до последнего держат на "троне" те, кто его в 2017 году туда водрузил. То есть те внутренние и внешние силы, которым нужно, чтобы кардинально не менялись политика и курс Франции. И чтобы Франция по-прежнему оставалась столпом былой глобалистской евротлантичности, максимально жестко и по всем фронтам противостояла президенту США Дональду Трампу и участвовала во всех акциях оголтелой геополитической русофобии – участвовала в борьбе с Россией, всячески поддерживала войну неонацистской Украины с Москвой и сама готовилась выступить на поле боя, если понадобится.Макрон все это делает отлично, до маниакальности. Да, необходимость соперничества с Германией за первые роли в Европе, вынуждают Макрона делать какие-то самостоятельные телодвижения, имитирующие его как бы независимость. Но это для блезиру. Для Брижит и для французского электората, которому он дует в уши насчет величия Франции.На самом же деле Макрон – прочно и надежно в глобалистской струе и милитаристской упряжке, как дурноватый конь, которого по привычке и выучке купили на мишуре, обещаниях бесплатных морковок и банальном человеческом тщеславии. По самостоятельной политической ничтожности Макрон, равно как и его немецкий соперник-друг Фридрих Мерц и вся нынешняя европолитическая шелупонь, давно приближается к просроченному недофюреру Украины Владимиру Зеленскому. Одно отличие: с Макрона Трамп перхоть сдувал, а Зеленского только тискал на публике и возил мордой по столу в Овальном кабинете.Сейчас между Трампом и европолитиками идет борьба, кто кого. И чисто внешне Трамп вроде бы побеждает: это к нему едут на поклон и лебезят, глядя в глаза, просят о военной помощи, а он обложил Европу пошлинами и тарифами и активно ее обезжиривает, сманивая все вкусненькое за океан к себе, то да се.Однако если присмотреться, то все не так просто. В Европе не зря в свое время шустрили иезуиты, жившие по принципу "цель оправдывает средства" и действительно не стесняющиеся в средствах. Европа не остается в геополитическом накладе: она много потеряла и продолжает терять, но, тем не менее, не дала Трампу окончательно выскочить из войны на Украине и заставляет его сегодня балансировать на грани опасности третьей мировой войны и играться в крылатые ракеты "Томагавки".А чтобы Дональд Фредович совсем уж не задавался, именно в Европе ему не дали Нобелевскую премию мира, а той, кому дали, географически и политически указали направление, по которому он должен бить – по Венесуэле, российскому союзнику в Латинской Америке, а значит, косвенно и по России.Вот такие дела. Трамп, конечно, пока умылся и сглотнул горечь обидки. И он еще отыграется, но Макрон во Франции вполне может досидеть до конца своего второго срока в 2027 году. И даже попытается передать власть новому ослику с морковкой перед носом, куканом в желудке и вожжами под хвостом…О том, как начинался политический кризис во Франции - в статье Макрон подвел Украину. Что ждет Францию в ближайшие дни"

франция

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

франция, европа, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, марин ле пен, мвд, мид, весь скачко