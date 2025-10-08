https://ukraina.ru/20251008/makron-podvel-ukrainu-chto-zhdet-frantsiyu-v-blizhayshie-dni-1069818316.html

Макрон подвел Украину. Что ждет Францию в ближайшие дни

Франция вступила в острую фазу политического кризиса. Это произошло после отставки главы правительства Себастьяна Лекорню, продержавшегося на своей должности всего 27 дней — меньше, чем любой другой французский премьер

2025-10-08T17:24

После отставки Элизабет Борн, которая покинула должность в январе прошлого года, на посту главы французского правительства сменились четыре человека — Габриэль Атталь, Мишель Жан Барнье, Франсуа Байру и совсем недавно назначенный Лекорню. Ни один из них не продержался у власти больше девяти месяцев — потому что пост премьер-министра Франции превратился сейчас в горячую картофелину, которую перекидывают из рук в руки, чтобы избежать ответственности за потенциальную катастрофу.Эксперты называют эти события самыми серьёзными внутренними потрясениями начиная с октября 1958 года, когда генерал Шарль де Голль провозгласил учреждение Пятой республики, которая существенно урезала полномочия парламента в пользу расширения полномочий президента страны.Причиной тех давних событий стала война в Алжире, где началось восстание против колониального господства французов. Переформатирование политического поля не помогло Парижу сохранить контроль над Северной Африкой, а сам де Голль оставил свой пост в 1969-м после массовых молодёжных протестов. Но созданная им система сохранилась вплоть до нашего времени, потому что она позволяла французскому истеблишменту эффективно контролировать общество, последовательно осуществляя антисоциальные реформы вопреки интересам народного большинства.Эммануэль Макрон по максимуму использовал полномочия, которые предоставляла ему конституция 1958 года. И неудивительно, что его власть часто сравнивают с абсолютной властью французских монархов.Возглавив Францию в 2017 году, он полностью разрушил остатки построенного в послевоенные годы социального государства. Макрон проводил в жизнь политику сокращения бюджетных расходов на фоне постоянно растущей инфляции, которая поставила за черту бедности миллионы французов.Недовольные граждане вышли на улицы во время выступлений "жёлтых жилетов", но эти акции жёстко подавила полиция. Демонстрантов расстреливали резиновыми пулями, сажали их участников в тюрьмы — и всё это происходило при полной поддержке со стороны Брюсселя и Вашингтона, которая развязала руки французскому президенту.К моменту завершения своего первого срока Макрон был крайне непопулярен, однако истеблишмент добился его переизбрания с помощью нехитрой политтехнологической схемы — потому что во втором туре выборов 2022 года соперником действующего президента вновь сделали заведомо непроходную Марин Ле Пен. А после этого Эммануэль осуществил по отношению к французскому обществу настоящее политическое насилие. Используя конституционные лазейки, он протолкнул в 2023 году пенсионную реформу, против которой выступили представители практически всех партий — за исключением макронистов.Потеряв контроль над парламентом, Макрон начал игнорировать законодательную власть — точно так же, как он игнорировал мнение большей части французов. В последние годы президент регулярно протаскивал государственный бюджет в обход Национального собрания — как это делал когда-то король Людовик XVI, который пытался управлять Францией самовластно, без оглядки на избранные Генеральные штаты.Такие манёвры позволяли каждый раз усиливать меры бюджетной экономии, не обращая внимания на растущее недовольство. Но непопулярность хозяина Елисейского дворца со временем достигла критического предела. Согласно официальным данным опросов, рейтинг поддержки президента Франции составлял до начала текущего кризиса 15%. А сейчас, после скоропостижной отставки Себастьяна Лекорню, он, скорее всего, скатился ещё ниже — до самых негативных показателей в истории Пятой республики.Ситуацию, в которой оказался сейчас Макрон, лучше всего характеризует попавшая в прессу видеозапись, на которой видно, как президент Франции бродит ранним утром по набережной Сены, явно пребывая в состоянии полной растерянности — словно в результате нокдауна во время боксёрского поединка.Среди его окружения нет никого, кто согласился бы на попытку сформировать очередное правительство — понимая, что оно окажется заведомо нежизнеспособным. Продолжение политики Макрона вызывает у французов полное неприятие, а попытка снова утвердить без согласия парламента очередной антисоциальный бюджет на будущий год чревата в нынешних условиях полномасштабным политическим взрывом.Макрон может назначить в стране ещё одни внеочередные выборы, как он поступил на фоне прошлогоднего бюджетного кризиса. Это позволит президенту выиграть немного времени, однако никто не сомневается, что новый состав парламента будет настроен по отношению к Макрону с ещё большей непримиримостью, окончательно подрывая легитимность его политики.Парламентская оппозиция уже сейчас требует от Эммануэля Макрона срочно уйти в отставку, потому что он несёт полную ответственность за эту тупиковую ситуацию. К этим требованиям присоединились знаковые фигуры из президентской команды, которые чуют перемену ветров и спешат отмежеваться от макронизма.Бывший премьер-министр Эдуар Филипп заявил о том, что некоронованному монарху следует досрочно покинуть насиженный трон — потому что страна не может ждать восемнадцать месяцев, оставшихся до окончания срока полномочий низкорейтингового французского президента.Отставка Макрона стала бы наиболее логичным шагом, которого явно ожидает сейчас французское общество. Однако в этом не заинтересованы представители евроатлантических кругов. Они опасаются, что крах Макрона ослабит их позиции, разрушая коллективную стратегию, направленную на милитаризацию Европы и безоговорочную поддержку Зеленского."Его политический упадок сделает практически невозможным сохранение "коалиции желающих", готовой участвовать в послевоенном украинском урегулировании. По всей Центральной Европе, от Венгрии, Словакии, а теперь и Чехии, лидеры популистов сомневаются в необходимости поддержки борьбы Украины. Они потеряли веру в то, что у европейцев есть воля довести борьбу за Украину до конца. Макрон, позволяя переиграть себя внутри страны, подводит континент", — пишет колумнист газеты The Times Роджер Бойес.Вопрос о продолжении поддержки киевского режима может стать определяющим фактором французской внутренней политики, побуждая Макрона к новым попыткам удержаться у власти — даже если для этого придётся уступить в принципиальных для него вопросах и временно заморозить действие ненавистной для французов пенсионной реформы.Потому что такой крутой поворот поможет президенту заручиться поддержкой Соцпартии, переложив на неё ответственность за формирование нового кабинета.Такой ситуативный альянс не выглядит нереальным. Французская Соцпартия давно не имеет ничего общего с социалистической программой — точно так же, как Демократическая партия США не имеет отношения к демократии, а британские лейбористы не являются партией рабочего класса, отстаивая интересы финансовых корпораций. Достаточно напомнить о том, что прошлый президент Франции — подзабытый сейчас Франсуа Олланд — сам начинал непопулярные реформы, которые усиленно развивал его преемник Макрон.Поддержка социалистов тоже является для президента отсрочкой политического приговора, потому что их бюджетный проект предусматривает сокращение социальных расходов, не снимая причины кризисной ситуации.Но вполне возможно, что в Елисейском дворце делают ставку на внешнеполитическую эскалацию в отношениях с Россией — ожидая, что спровоцированная Западом конфронтация позволит французскому президенту управлять страной в авральном режиме, полностью забыв про конституционные нормы.Конечное решение за Макроном, и он обещает озвучить его сегодня.Читайте также: Фуа-гра из Макрона. Франция может начать правый поворот в европолитике, а в ЕС "процесс пошел".

