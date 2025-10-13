https://ukraina.ru/20251013/budni-vsu-shaurmisty-v-donbasse-geroy-alkogolik-mertvaya-dusha-deputata-1070041257.html

Будни ВСУ: шаурмисты в Донбассе, Герой-алкоголик, мертвая душа депутата

Новости из стана украинской армии все больше напоминают трагикомедию. То вместо фронта военнослужащие оказываются за прилавком киоска с шаурмой, то командир в пьяном виде проспит атаку своего подразделения, а кто-то просто строит себе руками мобилизованных дворцы

Два часа в страшном местеВ Днепропетровской области начался в эти дни суд над депутатом местного облсовета Марианной Кизияровой (Мирошниченко). Женщина обвиняется в том, что она фиктивно была зачислена на военную службу, а положенные выплаты клала себе в карман.В 2023 году через своего мужа, военнослужащего ВСУ, она устроилась фиктивно в одну из воинских частей. Кизиярова много позировала в военной форме для соцсетей, но на этом ее связь с армией де-факто заканчивалась. Служить и уж тем более воевать в ее планы не входило изначально.Фиктивная служба шла, все положенные выплаты перечислялись, пока в какой-то момент об этой истории не стало известно правоохранительным органам. Госбюро расследований (ГБР) установило прослушку, благодаря чему следователи получили много интересной информации.Так, депутат в разговоре со своей матерью призналась, что устроилась в ВСУ ради своего имиджа."Я была в учебке. Знаешь, я потом позвонила и сказала своим полковникам: вот реально, я вас люблю, но то, что я в этом страшном месте пробыла ровно 2 часа <…>, потому что начальник этого всего бегал по своим стройкам, а потом прибежал ко мне. А так, я пробыла бы там 15 минут. Страшное место. Заходишь туда, а выйти никуда не можешь", - рассказала Кизиярова, не подозревавшая, что каждое ее слово фиксируется правоохранителями.По ее словам, ей вручили документы, при том, что она даже не принимала присягу, соответствующую отметку поставили без ее присутствия.Суд заключил ее в СИЗО, однако она уплатила 700 тыс. гривен (1,3 млн рублей) залога и вышла на свободу. Депутат активно пытается превратить весь процесс в мыльную оперу. По ее версии, всё это – заговор ее бывшего мужа, который сфабриковал дело против нее из-за недовольства тем, как бывшие супруги поделили совместно нажитое имущество.Дело "строителей"Упомянутый Кизияровой командир, бегающий по "своим стройкам", может оказаться представителем той части украинских офицеров, которые используют подчиненных в качестве рабочей силы. На постсоветском пространстве этим частенько грешили командиры стройбатов, но на Украине этот феномен оказался живучим настолько, что искоренить это оказалось не способно даже военное положение.В сентябре этого года ГБР сообщило о задержании в Ровно командира одной из частей, который заставлял подчиненных строить ему дом."К проведению строительных работ вместо несения службы чиновник приобщил трех подчиненных военных, среди которых были двое водителей и электрик. Они осуществляли ремонтные работы в доме руководителя во Львовской области. При этом указанные военные "на бумаге" оставались на месте дислокации в Ровно, а затем государство ежемесячно выплачивало им денежное пособие", - сообщили в ведомстве.Афера длилась полтора года. За это время из средств воинской части "строителям" было выплачено 1,3 млн гривен.Командир был задержан. Ему вменяют статью "Превышение военным должностным лицом власти и служебных полномочий, причинивших тяжкие последствия, совершенные в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц".Следующие 12 лет он может провести в тюрьме.Пьяный "герой"Те из украинских командиров, которые еще сидят в окопах, тоже предпочитают "брать от жизни всё".Таковым, например, оказался командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, об одном эпизоде из жизни которого недавно рассказало агентство РИА Новости.Означенный полк должен был принимать участие в контратаке в районе Кондратовки на сумском направлении, однако проводить эту операцию пришлось без этого подразделения. Пока другие украинские военные пытались выбить российских бойцов с их позиций, военнослужащие 225-го полка занимались тем, что искали своего командира, который куда-то бесследно исчез.Как рассказал журналистам источник в российских силовых структурах, накануне контратаки командование полка решило отметить день специалиста логистического обеспечения ВСУ. Празднование проходило с обильными алкогольными возлияниями, после которых и исчез командир.Нашли его лишь на следующий день спящим в одной из подсобок на территории вблизи штаба полка.Контратака та, кстати, закончилась полным провалом и большими потерями среди украинской армии.Интересна личность того самого командира, который буквально проспал все события. Им оказался Олег Ширяев, широко известная в узких кругах личность. Уроженец Орехово-Зуевского района Московской области, он еще в детстве переехал с родителями на Украину, где и перевоплотился в украинского националиста.Добровольцем служил в ВСУ, примыкал к разнообразным харьковским националистическим группировкам, из которых затем вышла спецрота полиции "Восточный корпус". Ее-то и возглавлял Ширяев, успев поучаствовать вместе с этим подразделением в боевых действиях в Донбассе в 2014-2015 гг.Пять лет назад Ширяев неожиданно объявился… в "Оппозиционной платформе – За жизнь", где он вместе с Ильей Кивой возглавил антифашистское движение, неофициально считавшееся силовым крылом этой партии.В 2022-м Ширяев подался в ВСУ, где через два года получил от Владимира Зеленского звание Героя Украины.Вместо фронта - ларекИ, наконец, самый экзотический случай – украинский военный чиновник в контролируемой Киевом части Донбасса "заставил" нескольких военнослужащих не воевать на фронте, а… торговать в киоске с шаурмой, который они перед этим сами же и построили.Торговой точкой владела жена чиновника."Женщина фактически руководила их "службой" – распределяла обязанности и контролировала заработок. Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное довольствие, в том числе выплаты за якобы участие в боевых действиях. Из-за этого государству нанесен ущерб более чем на 4 млн гривен", - сообщили в Госбюро расследований.Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Не повезло и непосредственно шаурмистам. Их привлекли к уголовной ответственности по той же статье.О том, что происходит с российскими военными в украинском плену - в материале издания Украина.ру Режут, травят собаками и пытают по-американски: что вытворяет Киев с пленными россиянами.

Павел Котов

Павел Котов

