Россия должна разобрать Украину на запчасти, чтобы Запад не успел организовать большую войну — Ищенко - 12.10.2025
Россия должна разобрать Украину на запчасти, чтобы Запад не успел организовать большую войну — Ищенко
Россия должна разобрать Украину на запчасти, чтобы Запад не успел организовать большую войну — Ищенко - 12.10.2025 Украина.ру
Россия должна разобрать Украину на запчасти, чтобы Запад не успел организовать большую войну — Ищенко
Существуют минимально необходимые с экономической точки зрения территории Украины, которые должна контролировать Россия, причем они включают полный контроль над Днепром и выходят далеко за пределы текущей линии фронта. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
2025-10-12T05:50
2025-10-12T05:50
"Сейчас мы участвуем в политической гонке: либо Россия успеет разобрать ВСУ и Украину на запчасти, либо Запад успеет перевооружиться и организовать крупную войну в восточной Европе", — заявил Ищенко.Ищенко предложил взглянуть на карту, обратив особое внимание на расположение Днепра. "Посмотрите на карту. Днепр начинается под Смоленском и заканчивается под Херсоном. Это мощная торговая артерия. Ее важно контролировать с точки зрения экономики по его обоим берегам", — заявил политолог.Эксперт подробно описал логику, которая приводит к необходимости контроля над обширными землями. "А если контролировать по обоим берегам, то надо контролировать одесскую трассу. А чтобы контролировать одесскую трассу, надо контролировать западную границу Винницкой и Житомирской областей", — пояснил Ищенко."Это минимальные территории, которые мы должны забирать с точки зрения экономики", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.О возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ситуации на фронтах СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Россия должна разобрать Украину на запчасти, чтобы Запад не успел организовать большую войну — Ищенко

05:50 12.10.2025
 
Существуют минимально необходимые с экономической точки зрения территории Украины, которые должна контролировать Россия, причем они включают полный контроль над Днепром и выходят далеко за пределы текущей линии фронта. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
"Сейчас мы участвуем в политической гонке: либо Россия успеет разобрать ВСУ и Украину на запчасти, либо Запад успеет перевооружиться и организовать крупную войну в восточной Европе", — заявил Ищенко.
"И когда мы выйдем к финишу этой гонки, будет понятно, кто на каких позициях находится. Вот тогда-то "ситуация на земле" покажет, где пройдет граница", — указал политолог.
Ищенко предложил взглянуть на карту, обратив особое внимание на расположение Днепра. "Посмотрите на карту. Днепр начинается под Смоленском и заканчивается под Херсоном. Это мощная торговая артерия. Ее важно контролировать с точки зрения экономики по его обоим берегам", — заявил политолог.
Эксперт подробно описал логику, которая приводит к необходимости контроля над обширными землями. "А если контролировать по обоим берегам, то надо контролировать одесскую трассу. А чтобы контролировать одесскую трассу, надо контролировать западную границу Винницкой и Житомирской областей", — пояснил Ищенко.
"Это минимальные территории, которые мы должны забирать с точки зрения экономики", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
О возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ситуации на фронтах СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния