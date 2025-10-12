https://ukraina.ru/20251012/rossiya-dolzhna-razobrat-ukrainu-na-zapchasti-chtoby-zapad-ne-uspel-organizovat-bolshuyu-voynu--ischenko-1069810599.html

Россия должна разобрать Украину на запчасти, чтобы Запад не успел организовать большую войну — Ищенко

Существуют минимально необходимые с экономической точки зрения территории Украины, которые должна контролировать Россия, причем они включают полный контроль над Днепром и выходят далеко за пределы текущей линии фронта. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру

"Сейчас мы участвуем в политической гонке: либо Россия успеет разобрать ВСУ и Украину на запчасти, либо Запад успеет перевооружиться и организовать крупную войну в восточной Европе", — заявил Ищенко.Ищенко предложил взглянуть на карту, обратив особое внимание на расположение Днепра. "Посмотрите на карту. Днепр начинается под Смоленском и заканчивается под Херсоном. Это мощная торговая артерия. Ее важно контролировать с точки зрения экономики по его обоим берегам", — заявил политолог.Эксперт подробно описал логику, которая приводит к необходимости контроля над обширными землями. "А если контролировать по обоим берегам, то надо контролировать одесскую трассу. А чтобы контролировать одесскую трассу, надо контролировать западную границу Винницкой и Житомирской областей", — пояснил Ищенко."Это минимальные территории, которые мы должны забирать с точки зрения экономики", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.О возможной передаче Киеву крылатых ракет "Томагавк" и ситуации на фронтах СВО — в материале "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.

