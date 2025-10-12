Россия должна разобрать Украину на запчасти, чтобы Запад не успел организовать большую войну — Ищенко
Существуют минимально необходимые с экономической точки зрения территории Украины, которые должна контролировать Россия, причем они включают полный контроль над Днепром и выходят далеко за пределы текущей линии фронта. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
"Сейчас мы участвуем в политической гонке: либо Россия успеет разобрать ВСУ и Украину на запчасти, либо Запад успеет перевооружиться и организовать крупную войну в восточной Европе", — заявил Ищенко.
"И когда мы выйдем к финишу этой гонки, будет понятно, кто на каких позициях находится. Вот тогда-то "ситуация на земле" покажет, где пройдет граница", — указал политолог.
Ищенко предложил взглянуть на карту, обратив особое внимание на расположение Днепра. "Посмотрите на карту. Днепр начинается под Смоленском и заканчивается под Херсоном. Это мощная торговая артерия. Ее важно контролировать с точки зрения экономики по его обоим берегам", — заявил политолог.
Эксперт подробно описал логику, которая приводит к необходимости контроля над обширными землями. "А если контролировать по обоим берегам, то надо контролировать одесскую трассу. А чтобы контролировать одесскую трассу, надо контролировать западную границу Винницкой и Житомирской областей", — пояснил Ищенко.
"Это минимальные территории, которые мы должны забирать с точки зрения экономики", — подытожил собеседник издания.
