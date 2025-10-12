"Мы создали Су-57 после знакомства с F-22 и F-35" — эксперт рассказал про истребители пятого поколения - 12.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251012/my-sozdali-su-57-posle-znakomstva-s-f-22-i-f-35--ekspert-rasskazal-pro-istrebiteli-pyatogo-pokoleniya-1069702469.html
"Мы создали Су-57 после знакомства с F-22 и F-35" — эксперт рассказал про истребители пятого поколения
"Мы создали Су-57 после знакомства с F-22 и F-35" — эксперт рассказал про истребители пятого поколения - 12.10.2025 Украина.ру
"Мы создали Су-57 после знакомства с F-22 и F-35" — эксперт рассказал про истребители пятого поколения
Российские истребители пятого поколения демонстрируют значительное превосходство над американскими аналогами по ключевым летно-техническим характеристикам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
2025-10-12T04:15
2025-10-12T04:15
новости
россия
сша
запад
анатолий вассерман
су-57
f-22
f-35
украина.ру
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060945264_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_38e6f796f4160254a80d7993385fdb51.jpg
Вассерман рассказал о процессе создания новейшего российского истребителя. "Скажем, познакомившись с их F-22 и F-35, мы создали Су-57", — сообщил он.Эксперт объективно оценил характеристики российской машины. "Да, он чуток заметен на радаре, зато его летные и технические характеристики значительно выше", — заявил публицист.Депутат подчеркнул, что российские конструкторы смогли создать самолет, превосходящий западные аналоги по важнейшим параметрам. Вассерман отметил успешное сочетание малозаметности с выдающимися летными качествами в отечественной разработке.По словам эксперта, преимущества Су-57 делают его грозным противником для любых современных истребителей. Публицист уверен в превосходстве российских инженерных решений в области военного авиастроения."Его летные и технические характеристики значительно выше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.Также про другие аспекты СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.
https://ukraina.ru/20250916/1068749024.html
россия
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060945264_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_023b8aecf6a0f028915746dd7a81cd6d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, запад, анатолий вассерман, су-57, f-22, f-35, украина.ру, авиация, самолет, сво, дзен новости сво, новости сво, техника, военная техника, главные новости
Новости, Россия, США, Запад, Анатолий Вассерман, Су-57, F-22, F-35, Украина.ру, авиация, самолет, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, техника, военная техника, Главные новости

"Мы создали Су-57 после знакомства с F-22 и F-35" — эксперт рассказал про истребители пятого поколения

04:15 12.10.2025
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкМеждународная выставка Aero India 2025
Международная выставка Aero India 2025 - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Нина Падалко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские истребители пятого поколения демонстрируют значительное превосходство над американскими аналогами по ключевым летно-техническим характеристикам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман
Вассерман рассказал о процессе создания новейшего российского истребителя. "Скажем, познакомившись с их F-22 и F-35, мы создали Су-57", — сообщил он.
Эксперт объективно оценил характеристики российской машины. "Да, он чуток заметен на радаре, зато его летные и технические характеристики значительно выше", — заявил публицист.
Депутат подчеркнул, что российские конструкторы смогли создать самолет, превосходящий западные аналоги по важнейшим параметрам. Вассерман отметил успешное сочетание малозаметности с выдающимися летными качествами в отечественной разработке.
По словам эксперта, преимущества Су-57 делают его грозным противником для любых современных истребителей. Публицист уверен в превосходстве российских инженерных решений в области военного авиастроения.
"Его летные и технические характеристики значительно выше", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.
Также про другие аспекты СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2025
16 сентября, 17:20
В Польше в жилой дом попала ракета с истребителя F-16, а не дрон – RzeczpospolitaВ Польше в жилой дом попала ракета с истребителя F-16, а не беспилотник, сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники, передает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАЗападАнатолий ВассерманСу-57F-22F-35Украина.руавиациясамолетСВОдзен новости СВОновости СВОтехникавоенная техникаГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Россия должна разобрать Украину на запчасти, чтобы Запад не успел организовать большую войну — Ищенко
05:40Наступает решающая фаза: Алехин рассказал, как войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Купянске
05:30"Запустить по Москве не получится": Игорь Прокопенко развенчал миф об опасности "Томагавков"
05:20"Икона спасла 20 бойцов": ополченец "Корсар" о вере и неразорвавшейся мине в блиндаже под Славянском
05:10Проскочили через "огненные ворота": участник СВО с позывным "Корсар" про прорыв из дроновой засады
05:00"Хочешь мира — готовься к войне": эксперт призвал избавиться от иллюзий после заявлений НАТО
04:50"Америка с откатами продает оружие НАТО": Выдрин про "коррупционную карусель" Запада и властей Украины
04:40Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак
04:30Запас прочности ВСУ: эксперт о том, почему Украина не выдерживает давление по всей линии фронта
04:20"Если Закарпатье выступит, Будапешту придется его поддержать": Ищенко о ситуации с венграми на Украине
04:15"Мы создали Су-57 после знакомства с F-22 и F-35" — эксперт рассказал про истребители пятого поколения
04:10"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске
04:00"Европа начинает просыпаться": телеведущий Прокопенко о последствиях выборов в Чехии
19:17"Духа нет у вас быть свободными". Что имеют в виду под "свободой" фашистские идеологи Украины и Запада
19:00Разговор Зеленского и Трампа: угроза России или Китаю? Итоги 11 октября
18:09Украинские дроны атаковали жилые кварталы Горловки в ДНР
18:08ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях. Сводка за 11 октября
18:06Украинские дроноводы часто не жалеют целую кассету ФАБов с УМПК и вот почему
17:55Трамп и Зеленский обсудили поставки ракет "Томагавк" для Украины - Axios
17:46Губернаторы российского приграничья сообщают о новых жертвах среди мирного населения
Лента новостейМолния