https://ukraina.ru/20251012/my-sozdali-su-57-posle-znakomstva-s-f-22-i-f-35--ekspert-rasskazal-pro-istrebiteli-pyatogo-pokoleniya-1069702469.html

"Мы создали Су-57 после знакомства с F-22 и F-35" — эксперт рассказал про истребители пятого поколения

"Мы создали Су-57 после знакомства с F-22 и F-35" — эксперт рассказал про истребители пятого поколения - 12.10.2025 Украина.ру

"Мы создали Су-57 после знакомства с F-22 и F-35" — эксперт рассказал про истребители пятого поколения

Российские истребители пятого поколения демонстрируют значительное превосходство над американскими аналогами по ключевым летно-техническим характеристикам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по просвещению Анатолий Вассерман

2025-10-12T04:15

2025-10-12T04:15

2025-10-12T04:15

новости

россия

сша

запад

анатолий вассерман

су-57

f-22

f-35

украина.ру

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060945264_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_38e6f796f4160254a80d7993385fdb51.jpg

Вассерман рассказал о процессе создания новейшего российского истребителя. "Скажем, познакомившись с их F-22 и F-35, мы создали Су-57", — сообщил он.Эксперт объективно оценил характеристики российской машины. "Да, он чуток заметен на радаре, зато его летные и технические характеристики значительно выше", — заявил публицист.Депутат подчеркнул, что российские конструкторы смогли создать самолет, превосходящий западные аналоги по важнейшим параметрам. Вассерман отметил успешное сочетание малозаметности с выдающимися летными качествами в отечественной разработке.По словам эксперта, преимущества Су-57 делают его грозным противником для любых современных истребителей. Публицист уверен в превосходстве российских инженерных решений в области военного авиастроения."Его летные и технические характеристики значительно выше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.Также про другие аспекты СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.

https://ukraina.ru/20250916/1068749024.html

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, запад, анатолий вассерман, су-57, f-22, f-35, украина.ру, авиация, самолет, сво, дзен новости сво, новости сво, техника, военная техника, главные новости