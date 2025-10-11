Хиджаб или балетная пачка? Ищенко о выборе Ирана и женщинах в мусульманских странах - 11.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251011/khidzhab-ili-baletnaya-pachka-ischenko-o-vybore-irana-i-zhenschinakh-v-musulmanskikh-stranakh-1069978807.html
Хиджаб или балетная пачка? Ищенко о выборе Ирана и женщинах в мусульманских странах
Хиджаб или балетная пачка? Ищенко о выборе Ирана и женщинах в мусульманских странах - 11.10.2025 Украина.ру
Хиджаб или балетная пачка? Ищенко о выборе Ирана и женщинах в мусульманских странах
В Иране отменили обязательное ношение хиджаба. И это при том, что ещё менее года назад местные власти планировали создать специальные "реабилитационные центры"... Украина.ру, 11.10.2025
2025-10-11T17:40
2025-10-11T17:40
новости
иран
украина
тегеран
ростислав ищенко
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0b/1069978686_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fbaa111626e98927463565a5ab15912.jpg
В Иране отменили обязательное ношение хиджаба. И это при том, что ещё менее года назад местные власти планировали создать специальные "реабилитационные центры" для женщин, отказывавшихся их носить. В Тегеране на кладбищах закрашивали десятки памятников с фотографиями тех, кто был без этих головных уборов. Почему произошло это действительно историческое событие? Можно ли это назвать стартовой точкой для превращения Ирана в более светское государство? И распространится ли эта тенденция на другие мусульманские страны? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
иран
украина
тегеран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0b/1069978686_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_837ba885ae61f30dac270d336b58bbfa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, украина, тегеран , ростислав ищенко, украина.ру, видео, видео
Новости, Иран, Украина, Тегеран , Ростислав Ищенко, Украина.ру, Видео

Хиджаб или балетная пачка? Ищенко о выборе Ирана и женщинах в мусульманских странах

17:40 11.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
В Иране отменили обязательное ношение хиджаба. И это при том, что ещё менее года назад местные власти планировали создать специальные "реабилитационные центры" для женщин, отказывавшихся их носить. В Тегеране на кладбищах закрашивали десятки памятников с фотографиями тех, кто был без этих головных уборов.
Почему произошло это действительно историческое событие? Можно ли это назвать стартовой точкой для превращения Ирана в более светское государство? И распространится ли эта тенденция на другие мусульманские страны?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранУкраинаТегеранРостислав ИщенкоУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09Украинские дроны атаковали жилые кварталы Горловки в ДНР
18:08ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях. Сводка за 11 октября
18:06Украинские дроноводы часто не жалеют целую кассету ФАБов с УМПК и вот почему
17:55Трамп и Зеленский обсудили поставки ракет "Томагавк" для Украины - Axios
17:46Губернаторы российского приграничья сообщают о новых жертвах среди мирного населения
17:40Хиджаб или балетная пачка? Ищенко о выборе Ирана и женщинах в мусульманских странах
17:38Страны НАТО совместно с США и Великобританией провели воздушную операцию вблизи России
17:29Юлия Тимошенно резко раскритиковала социальную и экономическую политику на Украине
17:14Жителей Славянска призвали покинуть город
17:08Зеленский "очень продуктивно" поговорил с Трампом
16:55В ООН подсчитали медианный возраст населения планеты
16:36С 12:00 до 15:00 мск силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ. Есть погибшие
16:01В одной гривне сто шахедов. Что выяснилось в ходе декоммунизации копейки
16:00"Отказываются от всяких притязаний": 105 лет назад Россия и Украина подписали перемирие с Польшей
15:36Виктор Орбан заявил о старте сбора подписей против военных инициатив Брюсселя. Новости к этому часу
15:09Украинские "беженцы" нагрели приютивших их поляков
14:44Правительство России собирается отремонтировать трассу "Новороссия"
14:25Что известно о последствиях ударов ВС РФ по Украине
14:13Эффективность ПВО Patriot резко упала — генерал-лейтенант ВСУ Романенко
14:05Бывший генсек НАТО Столтенберг припомнил, как Байден отзывался о Зеленском
Лента новостейМолния