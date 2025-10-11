https://ukraina.ru/20251011/khidzhab-ili-baletnaya-pachka-ischenko-o-vybore-irana-i-zhenschinakh-v-musulmanskikh-stranakh-1069978807.html

Хиджаб или балетная пачка? Ищенко о выборе Ирана и женщинах в мусульманских странах

Хиджаб или балетная пачка? Ищенко о выборе Ирана и женщинах в мусульманских странах

В Иране отменили обязательное ношение хиджаба. И это при том, что ещё менее года назад местные власти планировали создать специальные "реабилитационные центры"... Украина.ру, 11.10.2025

В Иране отменили обязательное ношение хиджаба. И это при том, что ещё менее года назад местные власти планировали создать специальные "реабилитационные центры" для женщин, отказывавшихся их носить. В Тегеране на кладбищах закрашивали десятки памятников с фотографиями тех, кто был без этих головных уборов. Почему произошло это действительно историческое событие? Можно ли это назвать стартовой точкой для превращения Ирана в более светское государство? И распространится ли эта тенденция на другие мусульманские страны? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

