https://ukraina.ru/20251011/khidzhab-ili-baletnaya-pachka-ischenko-o-vybore-irana-i-zhenschinakh-v-musulmanskikh-stranakh-1069978807.html
Хиджаб или балетная пачка? Ищенко о выборе Ирана и женщинах в мусульманских странах
Хиджаб или балетная пачка? Ищенко о выборе Ирана и женщинах в мусульманских странах - 11.10.2025 Украина.ру
Хиджаб или балетная пачка? Ищенко о выборе Ирана и женщинах в мусульманских странах
В Иране отменили обязательное ношение хиджаба. И это при том, что ещё менее года назад местные власти планировали создать специальные "реабилитационные центры"... Украина.ру, 11.10.2025
2025-10-11T17:40
2025-10-11T17:40
2025-10-11T17:40
новости
иран
украина
тегеран
ростислав ищенко
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0b/1069978686_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fbaa111626e98927463565a5ab15912.jpg
В Иране отменили обязательное ношение хиджаба. И это при том, что ещё менее года назад местные власти планировали создать специальные "реабилитационные центры" для женщин, отказывавшихся их носить. В Тегеране на кладбищах закрашивали десятки памятников с фотографиями тех, кто был без этих головных уборов. Почему произошло это действительно историческое событие? Можно ли это назвать стартовой точкой для превращения Ирана в более светское государство? И распространится ли эта тенденция на другие мусульманские страны? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
иран
украина
тегеран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0b/1069978686_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_837ba885ae61f30dac270d336b58bbfa.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, украина, тегеран , ростислав ищенко, украина.ру, видео, видео
Новости, Иран, Украина, Тегеран , Ростислав Ищенко, Украина.ру, Видео
Хиджаб или балетная пачка? Ищенко о выборе Ирана и женщинах в мусульманских странах
В Иране отменили обязательное ношение хиджаба. И это при том, что ещё менее года назад местные власти планировали создать специальные "реабилитационные центры" для женщин, отказывавшихся их носить. В Тегеране на кладбищах закрашивали десятки памятников с фотографиями тех, кто был без этих головных уборов.
Почему произошло это действительно историческое событие? Можно ли это назвать стартовой точкой для превращения Ирана в более светское государство? И распространится ли эта тенденция на другие мусульманские страны?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру