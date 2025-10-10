"Томагавк" могут заменить "Барракудой": эксперт о передаче Украине американских крылатых ракет
Разговоры о возможной передаче Украине ракет "Томагавк" потеряли актуальность, так как в США считают такой шаг нецелесообразным и опасаются провокаций в отношении России, способных привести к непредсказуемой эскалации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический экcперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
По мнению эксперта, вопрос с передачей "Томагавков", который был поднят вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в конце сентября, в американской администрации уже не актуален. "Этот вопрос уже отошел на второй план. Вэнс сделал этот вброс 28 сентября, на этой неделе в американской администрации об этом уже не рассуждают", — констатировал Андрей Сидоров.
Эксперт объяснил, почему Вашингтон не пойдет на такой шаг. "„Томагавк“ — это главная ударная ракета у американцев. Отдавать ее на Украину они считают нецелесообразным", — подчеркнул политолог.
Он также отметил, что Пентагон может заменить эти ракеты другими видами вооружений. "„Томагавк“ американцы могут заменить другими видами вооружений, той же „Барракудой“, или еще чем-то. Тем, что менее на слуху", — сказал Сидоров.
Ключевой причиной отказа от передачи является потенциально высокая степень провокации для России, учитывая возможности этой ракеты. "„Томагавк“, хотя и в основном ракета морского базирования, может быть и в ядерном исполнении. Поэтому Россию „Томагавками“ американцы провоцировать не будут. Так что этот спектакль поставлен не будет", — заключил собеседник Украина.ру.
