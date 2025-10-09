https://ukraina.ru/20251009/nochnye-okhotniki-unichtozhili-okolo-50-krupnykh-ukrainskikh-dronov-1069840323.html
"Ночные охотники" уничтожили около 50 крупных украинских дронов
Подразделения по борьбе с БПЛА бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ уничтожили за два месяца около 50 крупных украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на начальника штаба бригады с позывным "Моряк" 9 октября сообщает РИА Новости
новости
вс рф
сво
новости сво
война на украине
бпла
пво
всу
вооруженные силы украины
россия
"За август уничтожено 26 гексакоптеров типа "Баба Яга". Последующий месяц также показал свою результативность. На данный момент это 18 гексакоптеров типа "Баба Яга" и несколько БПЛА самолетного типа", — рассказал "Моряк".В разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского, которая выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг", были созданы подразделения по борьбе с крупными БПЛА украинских боевиков — "Ночные охотники". Начальник штаба отметил, что они используют тактику тарана, разработанную в бригаде. Подобные приёмы используют и другие подразделения, но "Ночные охотники" применяют элементы, которые позволяют достигнуть максимальной эффективности.Боевики киевского режима активно используют для нанесения ударов гекса- и октокоптеры (с 6 и 8 винтами соответственно), а также крупные квадрокоптеры с высокой грузоподъёмностью. Они могут совершать сбросы мощных противотанковых и миномётных мин, а также вести ретрансляцию сигнала, увеличивая дальность действия ударных FPV-дронов.
россия
украина
новости, вс рф, сво, новости сво, война на украине, бпла, пво, всу, вооруженные силы украины, россия, украина, украина.ру
Новости, ВС РФ, СВО, новости СВО, война на Украине, БПЛА, ПВО, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Украина.ру
"За август уничтожено 26 гексакоптеров типа "Баба Яга". Последующий месяц также показал свою результативность. На данный момент это 18 гексакоптеров типа "Баба Яга" и несколько БПЛА самолетного типа", — рассказал "Моряк".
В разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского, которая выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг", были созданы подразделения по борьбе с крупными БПЛА украинских боевиков — "Ночные охотники". Начальник штаба отметил, что они используют тактику тарана, разработанную в бригаде. Подобные приёмы используют и другие подразделения, но "Ночные охотники" применяют элементы, которые позволяют достигнуть максимальной эффективности.
Боевики киевского режима активно используют для нанесения ударов гекса- и октокоптеры (с 6 и 8 винтами соответственно), а также крупные квадрокоптеры с высокой грузоподъёмностью. Они могут совершать сбросы мощных противотанковых и миномётных мин, а также вести ретрансляцию сигнала, увеличивая дальность действия ударных FPV-дронов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.