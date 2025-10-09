"Ночные охотники" уничтожили около 50 крупных украинских дронов - 09.10.2025 Украина.ру
"Ночные охотники" уничтожили около 50 крупных украинских дронов
"Ночные охотники" уничтожили около 50 крупных украинских дронов - 09.10.2025 Украина.ру
"Ночные охотники" уничтожили около 50 крупных украинских дронов
Подразделения по борьбе с БПЛА бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ уничтожили за два месяца около 50 крупных украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на начальника штаба бригады с позывным "Моряк" 9 октября сообщает РИА Новости
2025-10-09T03:49
2025-10-09T03:49
"За август уничтожено 26 гексакоптеров типа "Баба Яга". Последующий месяц также показал свою результативность. На данный момент это 18 гексакоптеров типа "Баба Яга" и несколько БПЛА самолетного типа", — рассказал "Моряк".В разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского, которая выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг", были созданы подразделения по борьбе с крупными БПЛА украинских боевиков — "Ночные охотники". Начальник штаба отметил, что они используют тактику тарана, разработанную в бригаде. Подобные приёмы используют и другие подразделения, но "Ночные охотники" применяют элементы, которые позволяют достигнуть максимальной эффективности.Боевики киевского режима активно используют для нанесения ударов гекса- и октокоптеры (с 6 и 8 винтами соответственно), а также крупные квадрокоптеры с высокой грузоподъёмностью. Они могут совершать сбросы мощных противотанковых и миномётных мин, а также вести ретрансляцию сигнала, увеличивая дальность действия ударных FPV-дронов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Ночные охотники" уничтожили около 50 крупных украинских дронов

03:49 09.10.2025
 
Подразделения по борьбе с БПЛА бригады имени Александра Невского добровольческого корпуса ВС РФ уничтожили за два месяца около 50 крупных украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на начальника штаба бригады с позывным "Моряк" 9 октября сообщает РИА Новости
"За август уничтожено 26 гексакоптеров типа "Баба Яга". Последующий месяц также показал свою результативность. На данный момент это 18 гексакоптеров типа "Баба Яга" и несколько БПЛА самолетного типа", — рассказал "Моряк".
В разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского, которая выполняет задачи в зоне ответственности группировки "Юг", были созданы подразделения по борьбе с крупными БПЛА украинских боевиков — "Ночные охотники". Начальник штаба отметил, что они используют тактику тарана, разработанную в бригаде. Подобные приёмы используют и другие подразделения, но "Ночные охотники" применяют элементы, которые позволяют достигнуть максимальной эффективности.
Боевики киевского режима активно используют для нанесения ударов гекса- и октокоптеры (с 6 и 8 винтами соответственно), а также крупные квадрокоптеры с высокой грузоподъёмностью. Они могут совершать сбросы мощных противотанковых и миномётных мин, а также вести ретрансляцию сигнала, увеличивая дальность действия ударных FPV-дронов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
