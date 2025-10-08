https://ukraina.ru/20251008/voennaya-situatsii-na-pokrovskom-fronte-sily-storon-1069771418.html

Битва генералов. Ситуацию на Покровском фронте контролируют: в РФ - Герасимов, на Украине - Сырский

О ситуации на фронте на западе ДНР изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин

Продолжается российское наступление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, которая уже взята в полукольцо. Интенсивно развивающимся событиям на этом направлении внимание уделяется на самом высоком уровне. С нашей стороны ситуацию держит на контроле начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, со стороны украинцев несколько дней назад оборону агломерации возглавил лично Александр Сырский."С обеих сторон стянуты лучшие силы. Наше командование уравновесило 5 штурмовых полков ВСУ - 4 бригадами (40, 155, 336-й и 61-й арктической) и 177-м полком морской пехоты.51-я армия возобновила наступление западнее речки Казенный Торец и опять вошла на окраины н.п. Золотой Колодец. Также передовые русские штурмовые группы продвинулись от Кучерова Яра на восток от села Грузское и в сторону Новониколаевки. Тем не менее, н.п. Веселое и Грузское пока контролируют украинцы", - рассказал Александр "Варяг" Матюшин.Передовые подразделения 5-й и 9-й мотострелковых бригад при поддержке, переброшенной из района Степногорска 100-й бригады разведки и 3-й бригады спецназа ГРУ полностью заняли Новоэкономическое и подобрались к шахте западнее этого населенного пункта.Ударная группа из 1-й, 110-й и 39-й мсбр заняла Красный Лиман (не путать с тем, что находится на севере ДНР) и южнее него подошла к окраинам Мирнограда, который обороняет украинский 7-й аэромобильный корпус.Подразделения 114-й и 132-й мотострелковых бригад продолжают удерживать Дорожное, Новое Шахово и частично Ивановку. Контроль над Дорожным делает невозможным продолжение наступления ВСУ (штурмовых полков и 79-й, и 82-й десантно-штурмовых бригад) с одного из флангов по срезанию Добропольского выступа."Украинцы пытались отбить Дорожное, потеряли две БМП "Брэдли" и отошли на исходные позиции. Теперь в Дорожном накапливается уже наша пехота для наступления на Билецкое. В тоже время 114-я, 132-я, а также 1-я бригады несколько дней назад пытались отбить у противника н.п. Вольное, но потерпели неудачу и отошли в Новое Шахово.Вторая ударная группа противника из 1-го корпуса НГУ "Азов"* и 225-го штурмового полка в районе Шахово-Софиевка-Владимировка-Паньковка скована с флангов 20-й дивизией 8-й армии, а также 40-й, 155-й бригадами и 177-го полка морской пехоты. Реально противник находится "в мешке", - не сомневается Матюшин.Наши войска продвинулись в направлении Владимировки севернее Паньковки. Передовые части 8-й армии и морпехи замечены северо-восточнее Шахово. Если нашим войскам удастся перерезать дорогу, проходящую через Шахово на Дружковку, то положение противника на этом участке фронта резко ухудшится.В районе Полтавки и в районе Русина Яра накапливается новая группировка МО РФ, состоящая из частей 8-й армии и морпехов. Штурм Покровска осуществляет 2-я армия ОГ "Центр" усиленная частями и соединениями 41-й армии.Наши войска окончательно закрепились в пригородах восточнее Покровска, вышли к реке Сенная у Балагана. Освобождены Новоукраинка и Чунишино, противник выбит из Шахтерского микрорайона высотной застройки.ЛБС в Покровске проходит в городе по линии прудов в районе улицы Пушкина. Сейчас наши войска вышли к железной дороге на западе города и продолжают продвигаться уже за Шахтерским. Наши штурмовые группы наращивают темп продвижения в городе, вынуждая противника обороняться растянутым фронтом.Читайте также интервью бойца, воюющего на Покровском направлении, которое у него взял Александр Чаленко Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота.*Организация, деятельность которой признана в РФ экстремисткой и террористической, запрещена на территории РФ.

