"Россия готова к ответу": историк Барабанов о новых "красных линиях" Путина на "Валдае"

Владимир Путин на "Валдае" обозначил новые "красные линии", впервые публично упомянув возможность ударов по АЭС на подконтрольной Киеву территории в случае эскалации. Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-08T04:30
2025-10-08T04:30
Отвечая на вопросы о возможном переносе конфликта в зону ответственности НАТО, российский лидер, по наблюдению эксперта, часть тем перевел в шутку, но оставил четкие предупреждения. Он указал, что впервые со стороны президента прозвучали слова, что на территории, контролируемой Украиной, есть ещё атомные электростанции, и "Россия может выбрать их в качестве своих целей". "До этого такого не было, и тема украинских АЭС была табуирована в российском официальном дискурсе", — подчеркнул программный директор "Валдая".По его словам, возникло четкое ощущение, что Россия не собирается начинать первой, но готова к ответу. Барабанов обратил внимание на важный нюанс: российский президент понимает, что слишком жесткой реакции России ждут те, кто организует провокации. "Мы впервые увидели вилку: с одной стороны, упомянута тема украинских АЭС; с другой — акцент, что не нужно лить воду на мельницу тех, кто как раз и ждёт от нас жёстких решений", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины" на сайте Украина.ру.Еще о заявлениях Владимира Путина на "Валдае" - в материале "Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб".
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Владимир Путин на "Валдае" обозначил новые "красные линии", впервые публично упомянув возможность ударов по АЭС на подконтрольной Киеву территории в случае эскалации. Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопросы о возможном переносе конфликта в зону ответственности НАТО, российский лидер, по наблюдению эксперта, часть тем перевел в шутку, но оставил четкие предупреждения.
"Владимир Путин перевёл это в шутку. И здесь как раз с одной стороны была повторена фраза, которую президент говорит часто, её не назвать новой, что Россия не собирается нападать на НАТО. Но в нынешнем контексте возможного переноса конфликта она прозвучала совсем по-другому", — отметил Барабанов.
Он указал, что впервые со стороны президента прозвучали слова, что на территории, контролируемой Украиной, есть ещё атомные электростанции, и "Россия может выбрать их в качестве своих целей". "До этого такого не было, и тема украинских АЭС была табуирована в российском официальном дискурсе", — подчеркнул программный директор "Валдая".
По его словам, возникло четкое ощущение, что Россия не собирается начинать первой, но готова к ответу. Барабанов обратил внимание на важный нюанс: российский президент понимает, что слишком жесткой реакции России ждут те, кто организует провокации.
"Мы впервые увидели вилку: с одной стороны, упомянута тема украинских АЭС; с другой — акцент, что не нужно лить воду на мельницу тех, кто как раз и ждёт от нас жёстких решений", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины" на сайте Украина.ру.
Еще о заявлениях Владимира Путина на "Валдае" - в материале "Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб".
Лента новостейМолния