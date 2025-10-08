https://ukraina.ru/20251008/rossiya-gotova-k-otvetu-istorik-barabanov-o-novykh-krasnykh-liniyakh-putina-na-valdae-1069764961.html

"Россия готова к ответу": историк Барабанов о новых "красных линиях" Путина на "Валдае"

"Россия готова к ответу": историк Барабанов о новых "красных линиях" Путина на "Валдае" - 08.10.2025 Украина.ру

"Россия готова к ответу": историк Барабанов о новых "красных линиях" Путина на "Валдае"

Владимир Путин на "Валдае" обозначил новые "красные линии", впервые публично упомянув возможность ударов по АЭС на подконтрольной Киеву территории в случае эскалации. Об этом профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", историк Олег Барабанов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-08T04:30

2025-10-08T04:30

2025-10-08T04:30

новости

россия

киев

украина

владимир путин

валдай

украина.ру

аэс

запорожская аэс

форум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_95277a9370b25a2c0e95f2d972ed95d7.jpg

Отвечая на вопросы о возможном переносе конфликта в зону ответственности НАТО, российский лидер, по наблюдению эксперта, часть тем перевел в шутку, но оставил четкие предупреждения. Он указал, что впервые со стороны президента прозвучали слова, что на территории, контролируемой Украиной, есть ещё атомные электростанции, и "Россия может выбрать их в качестве своих целей". "До этого такого не было, и тема украинских АЭС была табуирована в российском официальном дискурсе", — подчеркнул программный директор "Валдая".По его словам, возникло четкое ощущение, что Россия не собирается начинать первой, но готова к ответу. Барабанов обратил внимание на важный нюанс: российский президент понимает, что слишком жесткой реакции России ждут те, кто организует провокации. "Мы впервые увидели вилку: с одной стороны, упомянута тема украинских АЭС; с другой — акцент, что не нужно лить воду на мельницу тех, кто как раз и ждёт от нас жёстких решений", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины" на сайте Украина.ру.Еще о заявлениях Владимира Путина на "Валдае" - в материале "Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб".

https://ukraina.ru/20251007/o-takom-mechtayut-na-zapade-no-lyubyat-i-tsenyat-v-rossii-vladimiru-putinu---73-1069715675.html

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, владимир путин, валдай, украина.ру, аэс, запорожская аэс, форум, сво, новости сво, нато, нападение, провокация, главные новости