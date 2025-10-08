Алехин о факторе погоды на СВО: "Дроны весом от 1,5 кг устойчиво летают даже при сильных ветрах" - 08.10.2025 Украина.ру
Алехин о факторе погоды на СВО: "Дроны весом от 1,5 кг устойчиво летают даже при сильных ветрах"
Алехин о факторе погоды на СВО: "Дроны весом от 1,5 кг устойчиво летают даже при сильных ветрах"
Алехин о факторе погоды на СВО: "Дроны весом от 1,5 кг устойчиво летают даже при сильных ветрах"
Эффективность работы дронов на Липцовском участке фронта в преддверии распутицы напрямую зависит от их технических характеристик и способности противостоять сильным ветрам, что тщательно учитывается расчетами БПЛА. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-10-08T04:10
2025-10-08T04:10
новости
россия
волчанск
донбасс
геннадий алехин
всу
украина.ру
дроны
бпла
сво
С началом осенней распутицы работа беспилотной авиации на Липцовском участке фронта перешла на качественно новый уровень. "Расчеты БПЛА группировки "Север" наносят огневое поражение пунктам временной дислокации ВСУ в Липцах и окрестностях", — отмечает Алехин, подчеркивая, что ключевым фактором успеха стала не только точность, но и устойчивость дронов к непогоде.Эксперт раскрыл технические детали, определяющие эффективность дронов в сложных метеоусловиях. "Обычно, чем тяжелее дрон и мощнее его двигатели, тем лучше он справляется с воздушными потоками. Дроны с массой от 1,5 кг и высоким отношением тяги к весу способны устойчиво летать даже при сильных ветрах", — констатировал обозреватель. При этом легкие аппараты оказываются практически бесполезными: "более легкие модели, весом до 1,5 кг, могут быть легко сдуты ветром, несмотря на мощность двигателя".Такой технологический подход позволяет российским войскам сохранять тотальное преимущество в воздухе. "Поэтому наши дроноводы, нанося удары по тыловым базам противника и отсекая логистические пути переброски сил и средств, учитывают погодный фактор", — подчеркнул Алехин.Эта выверенная тактика превращает осеннюю непогоду из помехи в действенное оружие против ВСУ, лишенных возможности эффективно противостоять точным ударам адаптированной к ветрам российской беспилотной авиации, заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину".
Новости
Алехин о факторе погоды на СВО: "Дроны весом от 1,5 кг устойчиво летают даже при сильных ветрах"

04:10 08.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мирный
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск "Днепр" на Запорожском направлении
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Днепр на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . Сергей Мирный
Эффективность работы дронов на Липцовском участке фронта в преддверии распутицы напрямую зависит от их технических характеристик и способности противостоять сильным ветрам, что тщательно учитывается расчетами БПЛА. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
С началом осенней распутицы работа беспилотной авиации на Липцовском участке фронта перешла на качественно новый уровень.
"Расчеты БПЛА группировки "Север" наносят огневое поражение пунктам временной дислокации ВСУ в Липцах и окрестностях", — отмечает Алехин, подчеркивая, что ключевым фактором успеха стала не только точность, но и устойчивость дронов к непогоде.
Эксперт раскрыл технические детали, определяющие эффективность дронов в сложных метеоусловиях. "Обычно, чем тяжелее дрон и мощнее его двигатели, тем лучше он справляется с воздушными потоками. Дроны с массой от 1,5 кг и высоким отношением тяги к весу способны устойчиво летать даже при сильных ветрах", — констатировал обозреватель.
При этом легкие аппараты оказываются практически бесполезными: "более легкие модели, весом до 1,5 кг, могут быть легко сдуты ветром, несмотря на мощность двигателя".
Такой технологический подход позволяет российским войскам сохранять тотальное преимущество в воздухе. "Поэтому наши дроноводы, нанося удары по тыловым базам противника и отсекая логистические пути переброски сил и средств, учитывают погодный фактор", — подчеркнул Алехин.
Эта выверенная тактика превращает осеннюю непогоду из помехи в действенное оружие против ВСУ, лишенных возможности эффективно противостоять точным ударам адаптированной к ветрам российской беспилотной авиации, заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину".
