Алехин о факторе погоды на СВО: "Дроны весом от 1,5 кг устойчиво летают даже при сильных ветрах"

Эффективность работы дронов на Липцовском участке фронта в преддверии распутицы напрямую зависит от их технических характеристик и способности противостоять сильным ветрам, что тщательно учитывается расчетами БПЛА. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-10-08T04:10

С началом осенней распутицы работа беспилотной авиации на Липцовском участке фронта перешла на качественно новый уровень. "Расчеты БПЛА группировки "Север" наносят огневое поражение пунктам временной дислокации ВСУ в Липцах и окрестностях", — отмечает Алехин, подчеркивая, что ключевым фактором успеха стала не только точность, но и устойчивость дронов к непогоде.Эксперт раскрыл технические детали, определяющие эффективность дронов в сложных метеоусловиях. "Обычно, чем тяжелее дрон и мощнее его двигатели, тем лучше он справляется с воздушными потоками. Дроны с массой от 1,5 кг и высоким отношением тяги к весу способны устойчиво летать даже при сильных ветрах", — констатировал обозреватель. При этом легкие аппараты оказываются практически бесполезными: "более легкие модели, весом до 1,5 кг, могут быть легко сдуты ветром, несмотря на мощность двигателя".Такой технологический подход позволяет российским войскам сохранять тотальное преимущество в воздухе. "Поэтому наши дроноводы, нанося удары по тыловым базам противника и отсекая логистические пути переброски сил и средств, учитывают погодный фактор", — подчеркнул Алехин.Эта выверенная тактика превращает осеннюю непогоду из помехи в действенное оружие против ВСУ, лишенных возможности эффективно противостоять точным ударам адаптированной к ветрам российской беспилотной авиации, заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину".

