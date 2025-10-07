https://ukraina.ru/20251007/zachistka-voennykh-ne-vse-vsushniki-odinakovo-polezny-zelenskomu-1069749778.html

Зачистка военных: не все всушники одинаково полезны Зеленскому

Хороший пиар начинается со скандала. Если это политическая кампания на Украине, то скандал должен быть обязательно связан с властью. Несколько дней не утихает история с расформированием беспилотной роты 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы, которая специализировалась на ударах вглубь российской территории.

Её возглавляет майор Юрий Касьянов. Официальная версия – бригада не эффективная. Много денег тратит на дроны, а боевые задачи выполняет плохо. Сам Касьянов написал в своих соцсетях: "Система слетела с катушек – правда извращена, закон растоптан, справедливости нет. Президент молчит. Мне нужен хороший адвокат".По мнению некоторых экспертов на самом деле речь идёт о монополизации поставок и производства беспилотников в одних руках под контролем Офиса президента. Именно Касьянов на протяжении долгого времени критиковал власти за неэффективность на фронте и коррупцию. А в расформировании своей роты он прямо обвинил Андрея Ермака."Если подразделение Касьянова действительно расформируют из-за его гражданской позиции, это ошибка по двум причинам. Первая: Юрий Касьянов – военнослужащий. Как любой военнослужащий, Юрий Касьянов заслуживает уважения. 2-я ошибка людей, принявших такое решение, состоит в том, что пока господин Касьянов находился на своем месте, он сдерживал себя в критике руководства, потому что ему было что терять. Теперь Касьянову нечего терять, а это значит, что предстоит очень много интересных историй о коррупции и эффективности начальства от Юрия Касьянова.А писать он умеет. Хотел бы напомнить заинтересованным лицам, что у нас все еще война и сейчас уместно заниматься ею, а не внутренними дрязгами", - написал в своих соцсетях политический аналитик Сергей Марченко.Но Касьянов уже успел дать интервью, вывести на Майдан небольшую группу протеста, а главное обвинить в коррупции власти, которые зарабатывают именно на дронах. По словам Касьянова, эффективность дронов Fire Point (украинская оборонная компания, основанная в 2022 году, которая специализируется на производстве ударных беспилотников дальнего действия и крылатых ракет) не превышает 2%, при этом обходятся они бюджету Украины намного дороже, чем беспилотники других производителей. Касьянов утверждает, что ВСУ покупают дроны у Fire Point примерно по 55 тысяч дронов. На запуск сотни дронов тратится до 5,5 млн долларов. Значит за один эффективный запуск Зеленский и компания выводят из казны около 3 млн долларов, которые потом оседают на криптокошельках доверенных лиц. Вот и вся экономика коррупции на дронах. Делить барыши с кем бы то ни было верхушка власти не намерена.Кроме экономической составляющей в истории с зачисткой 10-й роты есть и политический подтекст. Очевидно, что власть зачищает нелояльное военное сообщество. Авторитет военнослужащих очень высок в украинском обществе, и они должны быть не просто лояльны Зеленскому и его команде, но не создавать ему конкуренцию. Так называемые последователи генерала Залужного (а Касьянов симпатизировал бывшему главкому) могут стать серьёзной политической силой на выборах, которые рано или поздно состоятся на Украине. И этот процесс должен быть контролируемым и предсказуемым.Ну и последний момент: все, кто знают Зеленского лично, указывают на его болезненное восприятие любой критики в свой адрес. Сейчас, когда он буквально забронзовел, прощать публичные обвинении в военных ошибках Зеленский не станет. Все, кто позволял себе критику сейчас или в изгнании, или в политическом забвении, или под санкциями и судом. Так что Юрию Касьянову таки нужен хорошей адвокат или политтехнолог. Блестящий старт для политической карьеры, если еще и с Залужным объединиться.О том, как Украина готовится к выборам - в статье Павла Волкова "Все против всех и все против Зеленского. До мира далеко, но Украина активно готовится к выборам"

