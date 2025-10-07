"Впервые видел железный дождь". Геннадий Алехин об обстрелах Белгорода - 07.10.2025 Украина.ру
"Впервые видел железный дождь". Геннадий Алехин об обстрелах Белгорода
В понедельник, 6 октября, украинские войска дважды обстреляли Белгород из РСЗО HIMARS — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
О том, какие цели преследовали ВСУ, рассказал военный обозреватель издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
В понедельник, 6 октября, украинские войска дважды обстреляли Белгород из РСЗО HIMARS — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
О том, какие цели преследовали ВСУ, рассказал военный обозреватель издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алехин.
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к ХарьковуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
